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Курганская область будет сотрудничать с городом Краснодон в ЛНР - РИА Новости, 22.08.2022
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Курганская область будет сотрудничать с городом Краснодон в ЛНР
Курганская область будет сотрудничать с городом Краснодон в ЛНР - РИА Новости, 22.08.2022
Курганская область будет сотрудничать с городом Краснодон в ЛНР
Курганская область подписала соглашение о сотрудничестве с городом Краснодон Луганской Народной Республики, сообщил губернатор области Вадим Шумков. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T20:14
2022-08-22T20:14
вадим шумков
краснодон
курганская область
луганская народная республика
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 авг – РИА Новости. Курганская область подписала соглашение о сотрудничестве с городом Краснодон Луганской Народной Республики, сообщил губернатор области Вадим Шумков."Подписали соглашение о сотрудничестве с Краснодоном (ЛНР). На днях Краснодон получит стройматериалы, которые Курганская область отправила для восстановления домов и соцобъектов. Спасибо всем, кто принял участие и продолжает участвовать в сборе гуманитарной помощи", - написал Шумков в своем Telegram-канале.Как сообщила администрация Краснодона и Краснодонского района, соглашение подписано в режиме онлайн в понедельник, 22 августа. "Губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики Сергей Козенко подписали соглашение о сотрудничестве…. Документ основан на принципах Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой", - говорится в сообщении.Подписание соглашения будет способствовать развитию и совершенствованию тесных партнерских отношений и придаст им новый импульс на основе принципов взаимного уважения, равноправия и партнерства, откроет новые перспективы совместной деятельности, уточняет пресс-служба."У наших отношений большие перспективы для взаимодействия в сфере экономики, социальной политики, образования, культуры, спорта. У нас одна история, одни корни и одна дальнейшая дорога вперед", – приводятся в сообщении слова Козенко.Шумков отметил, что они уже отправили первый груз со строительными материалами для ремонта социальных объектов в городе Краснодоне и Краснодонском районе.
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вадим шумков, краснодон, курганская область, луганская народная республика
Вадим Шумков, Краснодон, Курганская область, Луганская Народная Республика
20:14 22.08.2022
 
Курганская область будет сотрудничать с городом Краснодон в ЛНР

Губернатор Шумков: Курганская область начнет сотрудничать с городом Краснодон в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВадим Шумков
Вадим Шумков - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 авг – РИА Новости. Курганская область подписала соглашение о сотрудничестве с городом Краснодон Луганской Народной Республики, сообщил губернатор области Вадим Шумков.
"Подписали соглашение о сотрудничестве с Краснодоном (ЛНР). На днях Краснодон получит стройматериалы, которые Курганская область отправила для восстановления домов и соцобъектов. Спасибо всем, кто принял участие и продолжает участвовать в сборе гуманитарной помощи", - написал Шумков в своем Telegram-канале.
Как сообщила администрация Краснодона и Краснодонского района, соглашение подписано в режиме онлайн в понедельник, 22 августа. "Губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики Сергей Козенко подписали соглашение о сотрудничестве…. Документ основан на принципах Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой", - говорится в сообщении.
Подписание соглашения будет способствовать развитию и совершенствованию тесных партнерских отношений и придаст им новый импульс на основе принципов взаимного уважения, равноправия и партнерства, откроет новые перспективы совместной деятельности, уточняет пресс-служба.
"У наших отношений большие перспективы для взаимодействия в сфере экономики, социальной политики, образования, культуры, спорта. У нас одна история, одни корни и одна дальнейшая дорога вперед", – приводятся в сообщении слова Козенко.
Шумков отметил, что они уже отправили первый груз со строительными материалами для ремонта социальных объектов в городе Краснодоне и Краснодонском районе.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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Запад готов на все, чтобы сохранить неоколониализм, заявил Шумков
 
Вадим ШумковКраснодонКурганская областьЛуганская Народная Республика
 
 
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