https://ria.ru/20220822/sotrudnichestvo-1811425140.html

Курганская область будет сотрудничать с городом Краснодон в ЛНР

Курганская область будет сотрудничать с городом Краснодон в ЛНР - РИА Новости, 22.08.2022

Курганская область будет сотрудничать с городом Краснодон в ЛНР

Курганская область подписала соглашение о сотрудничестве с городом Краснодон Луганской Народной Республики, сообщил губернатор области Вадим Шумков. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T20:14

2022-08-22T20:14

2022-08-22T20:14

вадим шумков

краснодон

курганская область

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155089/13/1550891356_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_6265a743ae1b4850e3980f301cc23fca.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 22 авг – РИА Новости. Курганская область подписала соглашение о сотрудничестве с городом Краснодон Луганской Народной Республики, сообщил губернатор области Вадим Шумков."Подписали соглашение о сотрудничестве с Краснодоном (ЛНР). На днях Краснодон получит стройматериалы, которые Курганская область отправила для восстановления домов и соцобъектов. Спасибо всем, кто принял участие и продолжает участвовать в сборе гуманитарной помощи", - написал Шумков в своем Telegram-канале.Как сообщила администрация Краснодона и Краснодонского района, соглашение подписано в режиме онлайн в понедельник, 22 августа. "Губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики Сергей Козенко подписали соглашение о сотрудничестве…. Документ основан на принципах Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой", - говорится в сообщении.Подписание соглашения будет способствовать развитию и совершенствованию тесных партнерских отношений и придаст им новый импульс на основе принципов взаимного уважения, равноправия и партнерства, откроет новые перспективы совместной деятельности, уточняет пресс-служба."У наших отношений большие перспективы для взаимодействия в сфере экономики, социальной политики, образования, культуры, спорта. У нас одна история, одни корни и одна дальнейшая дорога вперед", – приводятся в сообщении слова Козенко.Шумков отметил, что они уже отправили первый груз со строительными материалами для ремонта социальных объектов в городе Краснодоне и Краснодонском районе.

https://ria.ru/20220324/zapad-1779819985.html

краснодон

курганская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

вадим шумков, краснодон, курганская область, луганская народная республика