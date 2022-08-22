https://ria.ru/20220822/sostoyatelnyeturisty-1810768710.html
Эксперты рассказали, в каких странах ждут богатых туристов
Эксперты рассказали, в каких странах ждут богатых туристов - РИА Новости, 22.08.2022
Эксперты рассказали, в каких странах ждут богатых туристов
Эксперты рассказали, в каких странах решили сделать ставку на состоятельных путешественников, пишет АТОР. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T04:01
2022-08-22T04:01
2022-08-22T04:01
туризм
новости - туризм
фиджи
таиланд
индонезия
туризм
карибские острова
курорт
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали, в каких странах решили сделать ставку на состоятельных путешественников, пишет АТОР."На прошлой неделе министр туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш заявил, что нужно ориентироваться на "высококлассных туристов", а не тех, кто путешествует "за 10 долларов в день, питаясь быстрорастворимой лапшой", — рассказывают в ассоциации.Другие государства тоже стали более избирательно относиться к тем, кто к ним приезжает. Одни уже активно реализуют госполитику, нацеленную на привлечение богатых путешественников, другие только хотят это сделать.Больше всего вариантов роскошного отдыха на Карибах. 10 дней на Кайманах обойдутся в среднем в миллион рублей за двоих. Здесь рады не только обеспеченным туристам, но и цифровым кочевникам, "готовым принять удаленный образ жизни". Для въезда достаточно британской визы, сертификата о вакцинации одним из одобренных ВОЗ препаратов и минимум 315 тысяч на билет из Москвы и обратно.Каникулы на другом карибском курорте, острове Монтсеррат, будут стоить чуть дешевле — от 800 тысяч рублей на двоих. Здесь тоже рады тем, чей годовой доход превышает 70 тысяч долларов США (4,25 миллиона рублей).Почти в три миллиона рублей обойдется 10-дневный отдых вдвоем на Фиджи. Еще во время пандемии это островное государство начало позиционировать себя как "убежище для миллионеров". Россиянам для въезда даже не нужна виза: достаточно показать сертификат о прививке (подходят только признанные ВОЗ вакцины) и сдать тест на антиген по прибытии.Таиланд и Индонезия тоже стремятся стать направлениями бизнес-класса. Но пока что здесь можно отдохнуть гораздо дешевле, чем на Карибах и Фиджи. Пакетный тур в Таиланд стоит от 146 тысяч рублей на двоих (достаточно ПЦР-теста или российского прививочного сертификата, в Индонезию — от 570 тысяч на двоих (нужен "Спутник V").
https://ria.ru/20220821/puteshestviya-1810639062.html
https://ria.ru/20220819/tailand-1810491909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, фиджи, таиланд, индонезия, туризм, карибские острова, курорт, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Фиджи, Таиланд, Индонезия, Туризм, Карибские острова, Курорт, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отдых, туристы
Эксперты рассказали, в каких странах ждут богатых туристов
В АТОР рассказали, что богатым туристам лучше ехать на Карибы и Фиджи
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.
Эксперты рассказали, в каких странах решили сделать ставку на состоятельных путешественников, пишет
АТОР.
"На прошлой неделе министр туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш заявил, что нужно ориентироваться на "высококлассных туристов", а не тех, кто путешествует "за 10 долларов в день, питаясь быстрорастворимой лапшой", — рассказывают в ассоциации.
Другие государства тоже стали более избирательно относиться к тем, кто к ним приезжает. Одни уже активно реализуют госполитику, нацеленную на привлечение богатых путешественников, другие только хотят это сделать.
Больше всего вариантов роскошного отдыха на Карибах. 10 дней на Кайманах обойдутся в среднем в миллион рублей за двоих. Здесь рады не только обеспеченным туристам, но и цифровым кочевникам, "готовым принять удаленный образ жизни". Для въезда достаточно британской визы, сертификата о вакцинации одним из одобренных ВОЗ препаратов и минимум 315 тысяч на билет из Москвы и обратно.
Каникулы на другом карибском курорте, острове Монтсеррат, будут стоить чуть дешевле — от 800 тысяч рублей на двоих. Здесь тоже рады тем, чей годовой доход превышает 70 тысяч долларов США (4,25 миллиона рублей).
Почти в три миллиона рублей обойдется 10-дневный отдых вдвоем на Фиджи. Еще во время пандемии это островное государство начало позиционировать себя как "убежище для миллионеров". Россиянам для въезда даже не нужна виза: достаточно показать сертификат о прививке (подходят только признанные ВОЗ вакцины) и сдать тест на антиген по прибытии.
Таиланд и Индонезия тоже стремятся стать направлениями бизнес-класса. Но пока что здесь можно отдохнуть гораздо дешевле, чем на Карибах и Фиджи. Пакетный тур в Таиланд стоит от 146 тысяч рублей на двоих (достаточно ПЦР-теста или российского прививочного сертификата, в Индонезию — от 570 тысяч на двоих (нужен "Спутник V").