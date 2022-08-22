https://ria.ru/20220822/sostoyatelnyeturisty-1810768710.html

Эксперты рассказали, в каких странах ждут богатых туристов

Эксперты рассказали, в каких странах ждут богатых туристов - РИА Новости, 22.08.2022

Эксперты рассказали, в каких странах ждут богатых туристов

Эксперты рассказали, в каких странах решили сделать ставку на состоятельных путешественников, пишет АТОР. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T04:01

2022-08-22T04:01

2022-08-22T04:01

туризм

новости - туризм

фиджи

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туризм

карибские острова

курорт

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали, в каких странах решили сделать ставку на состоятельных путешественников, пишет АТОР."На прошлой неделе министр туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш заявил, что нужно ориентироваться на "высококлассных туристов", а не тех, кто путешествует "за 10 долларов в день, питаясь быстрорастворимой лапшой", — рассказывают в ассоциации.Другие государства тоже стали более избирательно относиться к тем, кто к ним приезжает. Одни уже активно реализуют госполитику, нацеленную на привлечение богатых путешественников, другие только хотят это сделать.Больше всего вариантов роскошного отдыха на Карибах. 10 дней на Кайманах обойдутся в среднем в миллион рублей за двоих. Здесь рады не только обеспеченным туристам, но и цифровым кочевникам, "готовым принять удаленный образ жизни". Для въезда достаточно британской визы, сертификата о вакцинации одним из одобренных ВОЗ препаратов и минимум 315 тысяч на билет из Москвы и обратно.Каникулы на другом карибском курорте, острове Монтсеррат, будут стоить чуть дешевле — от 800 тысяч рублей на двоих. Здесь тоже рады тем, чей годовой доход превышает 70 тысяч долларов США (4,25 миллиона рублей).Почти в три миллиона рублей обойдется 10-дневный отдых вдвоем на Фиджи. Еще во время пандемии это островное государство начало позиционировать себя как "убежище для миллионеров". Россиянам для въезда даже не нужна виза: достаточно показать сертификат о прививке (подходят только признанные ВОЗ вакцины) и сдать тест на антиген по прибытии.Таиланд и Индонезия тоже стремятся стать направлениями бизнес-класса. Но пока что здесь можно отдохнуть гораздо дешевле, чем на Карибах и Фиджи. Пакетный тур в Таиланд стоит от 146 тысяч рублей на двоих (достаточно ПЦР-теста или российского прививочного сертификата, в Индонезию — от 570 тысяч на двоих (нужен "Спутник V").

https://ria.ru/20220821/puteshestviya-1810639062.html

https://ria.ru/20220819/tailand-1810491909.html

фиджи

таиланд

индонезия

карибские острова

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, фиджи, таиланд, индонезия, туризм, карибские острова, курорт, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых, туристы