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Эксперты рассказали, в каких странах ждут богатых туристов - РИА Новости, 22.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220822/sostoyatelnyeturisty-1810768710.html
Эксперты рассказали, в каких странах ждут богатых туристов
Эксперты рассказали, в каких странах ждут богатых туристов - РИА Новости, 22.08.2022
Эксперты рассказали, в каких странах ждут богатых туристов
Эксперты рассказали, в каких странах решили сделать ставку на состоятельных путешественников, пишет АТОР. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T04:01
2022-08-22T04:01
туризм
новости - туризм
фиджи
таиланд
индонезия
туризм
карибские острова
курорт
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали, в каких странах решили сделать ставку на состоятельных путешественников, пишет АТОР."На прошлой неделе министр туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш заявил, что нужно ориентироваться на "высококлассных туристов", а не тех, кто путешествует "за 10 долларов в день, питаясь быстрорастворимой лапшой", — рассказывают в ассоциации.Другие государства тоже стали более избирательно относиться к тем, кто к ним приезжает. Одни уже активно реализуют госполитику, нацеленную на привлечение богатых путешественников, другие только хотят это сделать.Больше всего вариантов роскошного отдыха на Карибах. 10 дней на Кайманах обойдутся в среднем в миллион рублей за двоих. Здесь рады не только обеспеченным туристам, но и цифровым кочевникам, "готовым принять удаленный образ жизни". Для въезда достаточно британской визы, сертификата о вакцинации одним из одобренных ВОЗ препаратов и минимум 315 тысяч на билет из Москвы и обратно.Каникулы на другом карибском курорте, острове Монтсеррат, будут стоить чуть дешевле — от 800 тысяч рублей на двоих. Здесь тоже рады тем, чей годовой доход превышает 70 тысяч долларов США (4,25 миллиона рублей).Почти в три миллиона рублей обойдется 10-дневный отдых вдвоем на Фиджи. Еще во время пандемии это островное государство начало позиционировать себя как "убежище для миллионеров". Россиянам для въезда даже не нужна виза: достаточно показать сертификат о прививке (подходят только признанные ВОЗ вакцины) и сдать тест на антиген по прибытии.Таиланд и Индонезия тоже стремятся стать направлениями бизнес-класса. Но пока что здесь можно отдохнуть гораздо дешевле, чем на Карибах и Фиджи. Пакетный тур в Таиланд стоит от 146 тысяч рублей на двоих (достаточно ПЦР-теста или российского прививочного сертификата, в Индонезию — от 570 тысяч на двоих (нужен "Спутник V").
https://ria.ru/20220821/puteshestviya-1810639062.html
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новости - туризм, фиджи, таиланд, индонезия, туризм, карибские острова, курорт, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Фиджи, Таиланд, Индонезия, Туризм, Карибские острова, Курорт, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отдых, туристы
04:01 22.08.2022
 
Эксперты рассказали, в каких странах ждут богатых туристов

В АТОР рассказали, что богатым туристам лучше ехать на Карибы и Фиджи

© Flickr / Chris HoareПляж Натадола Бич на Фиджи
Пляж Натадола Бич на Фиджи - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Flickr / Chris Hoare
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали, в каких странах решили сделать ставку на состоятельных путешественников, пишет АТОР.
"На прошлой неделе министр туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш заявил, что нужно ориентироваться на "высококлассных туристов", а не тех, кто путешествует "за 10 долларов в день, питаясь быстрорастворимой лапшой", — рассказывают в ассоциации.
Другие государства тоже стали более избирательно относиться к тем, кто к ним приезжает. Одни уже активно реализуют госполитику, нацеленную на привлечение богатых путешественников, другие только хотят это сделать.
Больше всего вариантов роскошного отдыха на Карибах. 10 дней на Кайманах обойдутся в среднем в миллион рублей за двоих. Здесь рады не только обеспеченным туристам, но и цифровым кочевникам, "готовым принять удаленный образ жизни". Для въезда достаточно британской визы, сертификата о вакцинации одним из одобренных ВОЗ препаратов и минимум 315 тысяч на билет из Москвы и обратно.
Каникулы на другом карибском курорте, острове Монтсеррат, будут стоить чуть дешевле — от 800 тысяч рублей на двоих. Здесь тоже рады тем, чей годовой доход превышает 70 тысяч долларов США (4,25 миллиона рублей).
Ресторан Миллионка - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 07:32Туризм
Названы самые популярные маршруты для гастрономических путешествий
Почти в три миллиона рублей обойдется 10-дневный отдых вдвоем на Фиджи. Еще во время пандемии это островное государство начало позиционировать себя как "убежище для миллионеров". Россиянам для въезда даже не нужна виза: достаточно показать сертификат о прививке (подходят только признанные ВОЗ вакцины) и сдать тест на антиген по прибытии.
Таиланд и Индонезия тоже стремятся стать направлениями бизнес-класса. Но пока что здесь можно отдохнуть гораздо дешевле, чем на Карибах и Фиджи. Пакетный тур в Таиланд стоит от 146 тысяч рублей на двоих (достаточно ПЦР-теста или российского прививочного сертификата, в Индонезию — от 570 тысяч на двоих (нужен "Спутник V").
Катер у одного из островов Пхипхи в провинции Краби в Таиланде - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 03:49Туризм
Туроператоры сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд
 
ТуризмНовости - ТуризмФиджиТаиландИндонезияТуризмКарибские островаКурортАссоциация туроператоров России (АТОР)Отдыхтуристы
 
 
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