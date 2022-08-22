https://ria.ru/20220822/sochi-1811229696.html
В Сочи отмечают рост числа посетителей нацпарка
В Сочи отмечают рост числа посетителей нацпарка - РИА Новости, 22.08.2022
В Сочи отмечают рост числа посетителей нацпарка
Число туристов, ежедневно посещающих исторические объекты заповедника и "Дендрария" в Сочи, за год увеличилось на 24,5 процента, сообщает РИА Новости... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:41
2022-08-22T12:41
2022-08-22T12:41
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СОЧИ, 22 авг — РИА Новости. Число туристов, ежедневно посещающих исторические объекты заповедника и "Дендрария" в Сочи, за год увеличилось на 24,5 процента, сообщает РИА Новости замдиректора по экологическому просвещению ФГБУ "Сочинский национальный парк" Евгения Говядова.В июле 2022 года среднее число гостей в Сочинском нацпарке за день составляет 5,7 тысячи, в парке "Дендрарий" — пять тысяч. В прошлом году среднестатистическое посещение варьировалось в пределах 4,3 тысячи отдыхающих в день в нацпарке, четыре тысячи — в парке "Дендрарий, сказала эксперт.Она отметила, что пиковые дни — выходные. В это время за счет местных жителей посещаемость дендрария достигает восьми тысяч, других объектов — на тысячу больше.В сентябре руководство заповедника планирует встретить миллионного посетителя на одной из часто посещаемых локаций. Такой может гора Ахун, парк "Дендрарий" либо "33 водопада".Ранее пресс-служба сочинской мэрии информировала, что с начала 2022 года город принял более 4,7 миллиона туристов. К концу года власти курорта ожидают не менее семи миллионов отдыхающих.
https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, туристы
В Сочи отмечают рост числа посетителей нацпарка
В Сочи за год на четверть увеличилось число посетителей нацпарка
СОЧИ, 22 авг — РИА Новости. Число туристов, ежедневно посещающих исторические объекты заповедника и "Дендрария" в Сочи, за год увеличилось на 24,5 процента, сообщает РИА Новости замдиректора по экологическому просвещению ФГБУ "Сочинский национальный парк" Евгения Говядова.
В июле 2022 года среднее число гостей в Сочинском нацпарке за день составляет 5,7 тысячи, в парке "Дендрарий" — пять тысяч. В прошлом году среднестатистическое посещение варьировалось в пределах 4,3 тысячи отдыхающих в день в нацпарке, четыре тысячи — в парке "Дендрарий, сказала эксперт.
Она отметила, что пиковые дни — выходные. В это время за счет местных жителей посещаемость дендрария достигает восьми тысяч, других объектов — на тысячу больше.
В сентябре руководство заповедника планирует встретить миллионного посетителя на одной из часто посещаемых локаций. Такой может гора Ахун, парк "Дендрарий" либо "33 водопада".
Ранее пресс-служба сочинской мэрии информировала, что с начала 2022 года город принял более 4,7 миллиона туристов. К концу года власти курорта ожидают не менее семи миллионов отдыхающих.