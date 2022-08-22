https://ria.ru/20220822/sochi-1811229696.html

В Сочи отмечают рост числа посетителей нацпарка

В Сочи отмечают рост числа посетителей нацпарка - РИА Новости, 22.08.2022

В Сочи отмечают рост числа посетителей нацпарка

Число туристов, ежедневно посещающих исторические объекты заповедника и "Дендрария" в Сочи, за год увеличилось на 24,5 процента, сообщает РИА Новости... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:41

2022-08-22T12:41

2022-08-22T12:41

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153272/09/1532720934_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_3df91147e55d7f385b1c519dbf10f3ae.jpg

СОЧИ, 22 авг — РИА Новости. Число туристов, ежедневно посещающих исторические объекты заповедника и "Дендрария" в Сочи, за год увеличилось на 24,5 процента, сообщает РИА Новости замдиректора по экологическому просвещению ФГБУ "Сочинский национальный парк" Евгения Говядова.В июле 2022 года среднее число гостей в Сочинском нацпарке за день составляет 5,7 тысячи, в парке "Дендрарий" — пять тысяч. В прошлом году среднестатистическое посещение варьировалось в пределах 4,3 тысячи отдыхающих в день в нацпарке, четыре тысячи — в парке "Дендрарий, сказала эксперт.Она отметила, что пиковые дни — выходные. В это время за счет местных жителей посещаемость дендрария достигает восьми тысяч, других объектов — на тысячу больше.В сентябре руководство заповедника планирует встретить миллионного посетителя на одной из часто посещаемых локаций. Такой может гора Ахун, парк "Дендрарий" либо "33 водопада".Ранее пресс-служба сочинской мэрии информировала, что с начала 2022 года город принял более 4,7 миллиона туристов. К концу года власти курорта ожидают не менее семи миллионов отдыхающих.

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сочи, туристы