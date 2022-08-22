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Пожары, из-за которых Москву заволокло смогом - РИА Новости, 22.08.2022
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Пожары, из-за которых Москву заволокло смогом
Пожары, из-за которых Москву заволокло смогом - РИА Новости, 22.08.2022
Пожары, из-за которых Москву заволокло смогом
Запах гари и смог наблюдается в Москве с 17 августа. Небо в городе затянуто дымкой. Специалисты МЧС сообщают, что причиной стали пожары в Рязанской области. Дым РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:12
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инфографика
природные пожары в россии
россия
рязанская область
москва
происшествия
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Запах гари и смог наблюдается в Москве с 17 августа. Небо в городе затянуто дымкой. Специалисты МЧС сообщают, что причиной стали пожары в Рязанской области. Дым несет в столицу восточный и юго-восточный ветер. И хотя в “Мосэкомониторинге” заявили, что качество воздуха остается в пределах нормы, москвичам и гостям советуют носить маски. В каких районах Рязанской области бушуют пожары, смотрите в инфографике Ria.ru.
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природные пожары в россии, россия, рязанская область, москва, происшествия, инфографика
Инфографика, Природные пожары в России, Россия, Рязанская область, Москва, Происшествия
18:12 22.08.2022 (обновлено: 18:27 22.08.2022)
 

Пожары, из-за которых Москву заволокло смогом

Читать ria.ru в
Запах гари и смог наблюдается в Москве с 17 августа. Небо в городе затянуто дымкой. Специалисты МЧС сообщают, что причиной стали пожары в Рязанской области. Дым несет в столицу восточный и юго-восточный ветер. И хотя в “Мосэкомониторинге” заявили, что качество воздуха остается в пределах нормы, москвичам и гостям советуют носить маски. В каких районах Рязанской области бушуют пожары, смотрите в инфографике Ria.ru.
Пожары из-за которых Москву заволокло смогомПожары из-за которых Москву заволокло смогом
 
ИнфографикаПриродные пожары в РоссииРоссияРязанская областьМоскваПроисшествия
 
 
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