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Пожары, из-за которых Москву заволокло смогом
Пожары, из-за которых Москву заволокло смогом - РИА Новости, 22.08.2022
Пожары, из-за которых Москву заволокло смогом
Запах гари и смог наблюдается в Москве с 17 августа. Небо в городе затянуто дымкой. Специалисты МЧС сообщают, что причиной стали пожары в Рязанской области. Дым РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:12
2022-08-22T18:12
2022-08-22T18:27
инфографика
природные пожары в россии
россия
рязанская область
москва
происшествия
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Запах гари и смог наблюдается в Москве с 17 августа. Небо в городе затянуто дымкой. Специалисты МЧС сообщают, что причиной стали пожары в Рязанской области. Дым несет в столицу восточный и юго-восточный ветер. И хотя в “Мосэкомониторинге” заявили, что качество воздуха остается в пределах нормы, москвичам и гостям советуют носить маски. В каких районах Рязанской области бушуют пожары, смотрите в инфографике Ria.ru.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Инфографика, Природные пожары в России, Россия, Рязанская область, Москва, Происшествия