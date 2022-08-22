https://ria.ru/20220822/smog_moskva-1811355368.html

Пожары, из-за которых Москву заволокло смогом

Пожары, из-за которых Москву заволокло смогом - РИА Новости, 22.08.2022

Пожары, из-за которых Москву заволокло смогом

Запах гари и смог наблюдается в Москве с 17 августа. Небо в городе затянуто дымкой. Специалисты МЧС сообщают, что причиной стали пожары в Рязанской области. Дым РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:12

2022-08-22T18:12

2022-08-22T18:27

инфографика

природные пожары в россии

россия

рязанская область

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811386993_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_9fedd152027f9e090317a1f8f0e8dd12.png

Запах гари и смог наблюдается в Москве с 17 августа. Небо в городе затянуто дымкой. Специалисты МЧС сообщают, что причиной стали пожары в Рязанской области. Дым несет в столицу восточный и юго-восточный ветер. И хотя в “Мосэкомониторинге” заявили, что качество воздуха остается в пределах нормы, москвичам и гостям советуют носить маски. В каких районах Рязанской области бушуют пожары, смотрите в инфографике Ria.ru.

россия

рязанская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

природные пожары в россии, россия, рязанская область, москва, происшествия, инфографика