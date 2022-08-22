https://ria.ru/20220822/slavyansk-1811435323.html

Минобороны: ВСУ планируют взорвать мост в Славянске и обвинить Россию

Минобороны: ВСУ планируют взорвать мост в Славянске и обвинить Россию - РИА Новости, 22.08.2022

Минобороны: ВСУ планируют взорвать мост в Славянске и обвинить Россию

Украинские боевики заминировали автомобильный мост в Славянске через реку Казенный Торец, который они планируют взорвать, обвинив в этом ВС РФ, сообщил в... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T21:33

2022-08-22T21:33

2022-08-22T21:33

специальная военная операция на украине

в мире

россия

славянск

донецкая народная республика

национальный центр управления обороной рф

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783572792_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_6a55539edc31b2e60bf63a0abdd66948.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские боевики заминировали автомобильный мост в Славянске через реку Казенный Торец, который они планируют взорвать, обвинив в этом ВС РФ, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации, боевики украинских вооруженных формирований в Славянске Донецкой Народной Республики, вблизи школы № 15 (ул. Свободы), заминировали автомобильный мост через реку Казенный Торец, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры", - сказал генерал.Начальник НЦУО в очередной раз подчеркнул, что в ходе выполнения задач специальной военной операции войска РФ и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.

https://ria.ru/20220822/most-1811403641.html

россия

славянск

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, славянск, донецкая народная республика, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины, украина