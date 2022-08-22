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Минобороны: ВСУ планируют взорвать мост в Славянске и обвинить Россию - РИА Новости, 22.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/slavyansk-1811435323.html
Минобороны: ВСУ планируют взорвать мост в Славянске и обвинить Россию
Минобороны: ВСУ планируют взорвать мост в Славянске и обвинить Россию - РИА Новости, 22.08.2022
Минобороны: ВСУ планируют взорвать мост в Славянске и обвинить Россию
Украинские боевики заминировали автомобильный мост в Славянске через реку Казенный Торец, который они планируют взорвать, обвинив в этом ВС РФ, сообщил в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:33
2022-08-22T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
славянск
донецкая народная республика
национальный центр управления обороной рф
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские боевики заминировали автомобильный мост в Славянске через реку Казенный Торец, который они планируют взорвать, обвинив в этом ВС РФ, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации, боевики украинских вооруженных формирований в Славянске Донецкой Народной Республики, вблизи школы № 15 (ул. Свободы), заминировали автомобильный мост через реку Казенный Торец, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры", - сказал генерал.Начальник НЦУО в очередной раз подчеркнул, что в ходе выполнения задач специальной военной операции войска РФ и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.
https://ria.ru/20220822/most-1811403641.html
россия
славянск
донецкая народная республика
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в мире, россия, славянск, донецкая народная республика, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Славянск, Донецкая Народная Республика, Национальный центр управления обороной РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
21:33 22.08.2022
 
Минобороны: ВСУ планируют взорвать мост в Славянске и обвинить Россию

Минобороны: ВСУ планируют взорвать мост в Славянске и обвинить в этом Россию

© РИА Новости . Андрей СтенинОполченцы на въезде в город Славянск.
Ополченцы на въезде в город Славянск. - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Андрей Стенин
Ополченцы на въезде в город Славянск.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские боевики заминировали автомобильный мост в Славянске через реку Казенный Торец, который они планируют взорвать, обвинив в этом ВС РФ, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По имеющейся достоверной информации, боевики украинских вооруженных формирований в Славянске Донецкой Народной Республики, вблизи школы № 15 (ул. Свободы), заминировали автомобильный мост через реку Казенный Торец, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры", - сказал генерал.
Начальник НЦУО в очередной раз подчеркнул, что в ходе выполнения задач специальной военной операции войска РФ и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСлавянскДонецкая Народная РеспубликаНациональный центр управления обороной РФВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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