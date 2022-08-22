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Минобороны: ВСУ планируют взорвать мост в Славянске и обвинить Россию
Минобороны: ВСУ планируют взорвать мост в Славянске и обвинить Россию - РИА Новости, 22.08.2022
Минобороны: ВСУ планируют взорвать мост в Славянске и обвинить Россию
Украинские боевики заминировали автомобильный мост в Славянске через реку Казенный Торец, который они планируют взорвать, обвинив в этом ВС РФ, сообщил в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:33
2022-08-22T21:33
2022-08-22T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
славянск
донецкая народная республика
национальный центр управления обороной рф
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские боевики заминировали автомобильный мост в Славянске через реку Казенный Торец, который они планируют взорвать, обвинив в этом ВС РФ, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации, боевики украинских вооруженных формирований в Славянске Донецкой Народной Республики, вблизи школы № 15 (ул. Свободы), заминировали автомобильный мост через реку Казенный Торец, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры", - сказал генерал.Начальник НЦУО в очередной раз подчеркнул, что в ходе выполнения задач специальной военной операции войска РФ и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.
https://ria.ru/20220822/most-1811403641.html
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Минобороны: ВСУ планируют взорвать мост в Славянске и обвинить Россию
Минобороны: ВСУ планируют взорвать мост в Славянске и обвинить в этом Россию