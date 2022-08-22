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СМИ: украинские беженцы в Швеции вынуждены собирать банки и попрошайничать - РИА Новости, 22.08.2022
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СМИ: украинские беженцы в Швеции вынуждены собирать банки и попрошайничать
СМИ: украинские беженцы в Швеции вынуждены собирать банки и попрошайничать - РИА Новости, 22.08.2022
СМИ: украинские беженцы в Швеции вынуждены собирать банки и попрошайничать
Украинские беженцы в Швеции не могут прокормить свои семьи на небольшое пособие, многие предпочитают вернуться обратно на Украину, говорится в репортаже... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:59
2022-08-22T19:59
в мире
украина
швеция
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украинские беженцы в Швеции не могут прокормить свои семьи на небольшое пособие, многие предпочитают вернуться обратно на Украину, говорится в репортаже шведского телеканала TV4."Если мы куда-то идем, то все время собираем бутылки, все время с собой носим сумку. Я чувствую себя нищим человеком, который должен ходить и попрошайничать, потому что я не могу пойти на работу из-за того, что мои дети не ходят в садик. Мне очень плохо", — рассказала журналистам украинская эмигрантка.В материале утверждается, что девушка из Чернигова живет с двумя детьми в приюте для беженцев в городе Тебю недалеко от Стокгольма. Государство выплачивает ей ежедневное пособие в размере 71 шведской кроны (400 рублей — Прим. ред.) и 43 кроны (240 рублей — Прим. ред.) на каждого ребенка, однако этого не хватает на питание, одежду, транспорт и медицинское обслуживание, уточнили репортеры.Пособия в Швеции, выплачиваемые миграционной службой, не индексировались с 1990 годов, объяснил TV4. В правительстве есть силы, выступающие за увеличение финансирования, но также много и противников. По мнению последних, те из иммигрантов, кто может работать, должны трудоустраиваться.Согласно официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220822/klichko-1811416838.html
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в мире, украина, швеция
В мире, Украина, Швеция
19:59 22.08.2022
 
СМИ: украинские беженцы в Швеции вынуждены собирать банки и попрошайничать

TV4: украинским беженцам в Швеции не хватает пособия на базовые нужды

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украинские беженцы в Швеции не могут прокормить свои семьи на небольшое пособие, многие предпочитают вернуться обратно на Украину, говорится в репортаже шведского телеканала TV4.
"Если мы куда-то идем, то все время собираем бутылки, все время с собой носим сумку. Я чувствую себя нищим человеком, который должен ходить и попрошайничать, потому что я не могу пойти на работу из-за того, что мои дети не ходят в садик. Мне очень плохо", — рассказала журналистам украинская эмигрантка.
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В материале утверждается, что девушка из Чернигова живет с двумя детьми в приюте для беженцев в городе Тебю недалеко от Стокгольма. Государство выплачивает ей ежедневное пособие в размере 71 шведской кроны (400 рублей — Прим. ред.) и 43 кроны (240 рублей — Прим. ред.) на каждого ребенка, однако этого не хватает на питание, одежду, транспорт и медицинское обслуживание, уточнили репортеры.
Пособия в Швеции, выплачиваемые миграционной службой, не индексировались с 1990 годов, объяснил TV4. В правительстве есть силы, выступающие за увеличение финансирования, но также много и противников. По мнению последних, те из иммигрантов, кто может работать, должны трудоустраиваться.
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Согласно официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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