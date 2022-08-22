https://ria.ru/20220822/shvetsiya-1811422476.html

СМИ: украинские беженцы в Швеции вынуждены собирать банки и попрошайничать

СМИ: украинские беженцы в Швеции вынуждены собирать банки и попрошайничать - РИА Новости, 22.08.2022

СМИ: украинские беженцы в Швеции вынуждены собирать банки и попрошайничать

Украинские беженцы в Швеции не могут прокормить свои семьи на небольшое пособие, многие предпочитают вернуться обратно на Украину, говорится в репортаже... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T19:59

2022-08-22T19:59

2022-08-22T19:59

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украинские беженцы в Швеции не могут прокормить свои семьи на небольшое пособие, многие предпочитают вернуться обратно на Украину, говорится в репортаже шведского телеканала TV4."Если мы куда-то идем, то все время собираем бутылки, все время с собой носим сумку. Я чувствую себя нищим человеком, который должен ходить и попрошайничать, потому что я не могу пойти на работу из-за того, что мои дети не ходят в садик. Мне очень плохо", — рассказала журналистам украинская эмигрантка.В материале утверждается, что девушка из Чернигова живет с двумя детьми в приюте для беженцев в городе Тебю недалеко от Стокгольма. Государство выплачивает ей ежедневное пособие в размере 71 шведской кроны (400 рублей — Прим. ред.) и 43 кроны (240 рублей — Прим. ред.) на каждого ребенка, однако этого не хватает на питание, одежду, транспорт и медицинское обслуживание, уточнили репортеры.Пособия в Швеции, выплачиваемые миграционной службой, не индексировались с 1990 годов, объяснил TV4. В правительстве есть силы, выступающие за увеличение финансирования, но также много и противников. По мнению последних, те из иммигрантов, кто может работать, должны трудоустраиваться.Согласно официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220822/klichko-1811416838.html

https://ria.ru/20220822/zelenskiy-1811374325.html

https://ria.ru/20220809/bezhentsy-1808191776.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, швеция