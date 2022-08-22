https://ria.ru/20220822/shtrafy-1811414504.html
Бречалов: штрафы за торговлю "фунфыриками" у дома должны быть выше
Бречалов: штрафы за торговлю "фунфыриками" у дома должны быть выше - РИА Новости, 22.08.2022
Бречалов: штрафы за торговлю "фунфыриками" у дома должны быть выше
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил местному парламенту подготовить законодательную инициативу, чтобы увеличить штрафы за незаконную продажу "фунфыриков"... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:33
2022-08-22T19:33
2022-08-22T19:33
удмуртская республика
общество
владимир путин
ижевск
госдума рф
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УФА, 22 авг – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил местному парламенту подготовить законодательную инициативу, чтобы увеличить штрафы за незаконную продажу "фунфыриков" около жилых домов в регионе.Бречалов в своем Telegram-канале рассказал, что проверить так называемый магазин-"наливайку" у дома его попросила Татьяна Микрюкова, старшая по дому №206 по улице Удмуртская в Ижевске. Они также обсудили безопасную организацию мест для отдыха детей и их родителей во дворах. "Утром жители идут на работу, ведут детей в сады, а вся площадка в этих фунфыриках, пьяницы расположили там спальные места. И это не единственная ситуация в городе", — подчеркнул глава республики.По его словам, предпринимателю выписали штраф, точку закрыли. На следующий день снова провели рейд - лавка работает, граждане рядом распивают алкоголь."Поручил председателю госсовета республики Владимиру Невоструеву вместе с депутатами подготовить законодательную инициативу, чтобы утвердить другие размеры штрафов. Такому бизнесу должно быть невыгодно существовать", - сказал Бречалов.В пресс-службе главы региона сообщили, что Бречалов раскритиковал команду мэрии Ижевска за отсутствие контроля работы сферы торговли. "Жители обращались и в районную администрацию и городскую. Нужно достучаться до главы, чтобы что-то изменилось? Олег Николаевич (мэр Ижевска – ред.), я всегда поддерживал город и команду, но отношение по этому вопросу - безответственное", - цитирует пресс-служба главу региона.Федеральный закон о "наливайках" был принят Госдумой и подписан президентом Владимиром Путиным в апреле 2020 года. Документ подразумевает запрет продажи алкоголя в барах и кафе, расположенных в многоквартирных домах, если площадь их залов обслуживания меньше 20 кв метров. При этом регионам дали право регулировать деятельность таких заведений: увеличивать их минимальную площадь или целиком запрещать их работу. "Наливайки" - небольшие бары на первых этажах, которые торгуют алкоголем по ночам.
https://ria.ru/20220811/rets-1808884203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, ижевск, госдума рф
Удмуртская Республика, Общество, Владимир Путин, Ижевск, Госдума РФ
Бречалов: штрафы за торговлю "фунфыриками" у дома должны быть выше
Глава Удмуртии Бречалов: штрафы за торговлю "фунфыриками" у дома должны быть выше
УФА, 22 авг – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил местному парламенту подготовить законодательную инициативу, чтобы увеличить штрафы за незаконную продажу "фунфыриков" около жилых домов в регионе.
Бречалов в своем Telegram-канале рассказал, что проверить так называемый магазин-"наливайку" у дома его попросила Татьяна Микрюкова, старшая по дому №206 по улице Удмуртская в Ижевске
. Они также обсудили безопасную организацию мест для отдыха детей и их родителей во дворах. "Утром жители идут на работу, ведут детей в сады, а вся площадка в этих фунфыриках, пьяницы расположили там спальные места. И это не единственная ситуация в городе", — подчеркнул глава республики.
"В выходные выезжал лично. Что имеем по факту: индивидуальный предприниматель под вывеской "Хозяйственная лавка" продает "фунфырики". С 5 утра к ней стягиваются тяжелобольные граждане", - написал глава Удмуртии.
По его словам, предпринимателю выписали штраф, точку закрыли. На следующий день снова провели рейд - лавка работает, граждане рядом распивают алкоголь.
"Поручил председателю госсовета республики Владимиру Невоструеву вместе с депутатами подготовить законодательную инициативу, чтобы утвердить другие размеры штрафов. Такому бизнесу должно быть невыгодно существовать", - сказал Бречалов.
В пресс-службе главы региона сообщили, что Бречалов раскритиковал команду мэрии Ижевска за отсутствие контроля работы сферы торговли. "Жители обращались и в районную администрацию и городскую. Нужно достучаться до главы, чтобы что-то изменилось? Олег Николаевич (мэр Ижевска – ред.), я всегда поддерживал город и команду, но отношение по этому вопросу - безответственное", - цитирует пресс-служба главу региона.
Федеральный закон о "наливайках" был принят Госдумой
и подписан президентом Владимиром Путиным
в апреле 2020 года. Документ подразумевает запрет продажи алкоголя в барах и кафе, расположенных в многоквартирных домах, если площадь их залов обслуживания меньше 20 кв метров. При этом регионам дали право регулировать деятельность таких заведений: увеличивать их минимальную площадь или целиком запрещать их работу. "Наливайки" - небольшие бары на первых этажах, которые торгуют алкоголем по ночам.