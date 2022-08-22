https://ria.ru/20220822/sholts-1811402835.html
Шольца не будут судить из-за выброшенных документов, пишет Bild
Шольца не будут судить из-за выброшенных документов, пишет Bild - РИА Новости, 22.08.2022
Шольца не будут судить из-за выброшенных документов, пишет Bild
Прокуратура Потсдама не станет возбуждать дело против канцлера ФРГ Олафа Шольца и его жены Бритты Эрнст из-за секретных документов, которые оказались в мусорном РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:58
2022-08-22T18:58
2022-08-22T19:03
в мире
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бранденбург
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БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Прокуратура Потсдама не станет возбуждать дело против канцлера ФРГ Олафа Шольца и его жены Бритты Эрнст из-за секретных документов, которые оказались в мусорном контейнере, пишет газета Bild со ссылкой на прокурора."Мы воздержались от начала расследования, потому что в документах, опубликованных в СМИ, нет информации, угрожающей важным общественным интересам", - пояснил изданию старший прокурор прокуратуры Потсдама Вильфрид Леманн.В июле немецкий журнал Spiegel сообщал, что Шольц и Эрнст выбросили конфиденциальные бумаги в контейнер для отходов своей частной квартиры в Потсдаме. Среди бумаг был секретный документ, касающийся саммита G7 в Эльмау в Баварияи.Ранее Spiegel также писал, что канцлер Германии и его супруга, министр образования федеральной земли Бранденбург, уже неоднократно выбрасывали в мусор конфиденциальные документы, которые потом находили их соседи.
https://ria.ru/20220822/femen-1811342326.html
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в мире, потсдам, германия, бранденбург, g7, олаф шольц
В мире, Потсдам, Германия, Бранденбург, G7, Олаф Шольц
18:58 22.08.2022 (обновлено: 19:03 22.08.2022)
Шольца не будут судить из-за выброшенных документов, пишет Bild
Bild: прокуратура не будет заводить дело на Шольца и его жену из-за выброшенных документов