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Благодаря помощи Ямала школу в Волновахе ДНР откроют 1 сентября - РИА Новости, 22.08.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220822/shkola-1811334747.html
Благодаря помощи Ямала школу в Волновахе ДНР откроют 1 сентября
Благодаря помощи Ямала школу в Волновахе ДНР откроют 1 сентября - РИА Новости, 22.08.2022
Благодаря помощи Ямала школу в Волновахе ДНР откроют 1 сентября
Школу в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР) благодаря помощи Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) откроют 1 сентября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:44
2022-08-22T15:44
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
марат баширов
ямал
волноваха
донецкая народная республика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Школу в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР) благодаря помощи Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) откроют 1 сентября, сообщает пресс-служба губернатора региона.Глава Ямала Дмитрий Артюхов в июне подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР. Документ предусматривает взаимодействие сторон по разным направлениям, в том числе речь идет о гуманитарном, торгово-экономическом сотрудничестве и совместных проектах по восстановлению на территории Волновахского района социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры."Благодаря помощи Ямала школу в Волновахе откроют 1 сентября. На разрушенной четвертой школе площадью 1500 квадратных метров в Волновахе строители трудятся два месяца. Здание утеплили, внутри возвели новые стены, поменяли полы, окна и инженерию, красят стены и клеят обои, параллельно собирают мебель, благоустраивают территорию. Будут восстановлены детская площадка и футбольное поле. Ожидается поставка оставшейся мебели, оборудования и учебного материала", - говорится в сообщении.Здание готово к отопительному сезону, его полностью меблируют и снабдят всем необходимым оборудованием для школьников. Округ обеспечивает строительные материалы, рабочую силу и гуманитарную помощь. На объекте работают 65 человек.Продолжаются работы в больнице и на станции переливания крови. Дорожная, специализированная и пассажирская техника с Ямала помогает в восстановлении повседневной жизни города. Большой объем строительных работ выполнен в общежитии. Строительная готовность объекта – 80%. Уже поступило 40% мебели и оборудования, уточняют власти."Затронули тему помощи Ямала Волновахскому району ДНР, Артюхов побывал там в июне и пообещал восстановить к 1 сентября местную школу, профучилище и больницу. Говорит, увиденное и услышанное не оставило сомнений – надо срочно общими силами включаться и восстанавливать на освобожденных территориях привычную жизнь, а с ней и правду, которую здесь годами переписывали. Сложно не согласиться", - написал в своем Telegram-канале "Политджойстик" политолог Марат Баширов.
https://ria.ru/20220816/pamyatnik-1810021114.html
https://ria.ru/20220802/vosstanovlenie-1806665431.html
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дмитрий артюхов, марат баширов, ямал, волноваха, донецкая народная республика
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Марат Баширов, Ямал, Волноваха, Донецкая Народная Республика
15:44 22.08.2022
 

Благодаря помощи Ямала школу в Волновахе ДНР откроют 1 сентября

© РИА Новости / Павел ЛисицынШкольный коридор
Школьный коридор - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Школу в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР) благодаря помощи Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) откроют 1 сентября, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Глава Ямала Дмитрий Артюхов в июне подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР. Документ предусматривает взаимодействие сторон по разным направлениям, в том числе речь идет о гуманитарном, торгово-экономическом сотрудничестве и совместных проектах по восстановлению на территории Волновахского района социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.
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"Благодаря помощи Ямала школу в Волновахе откроют 1 сентября. На разрушенной четвертой школе площадью 1500 квадратных метров в Волновахе строители трудятся два месяца. Здание утеплили, внутри возвели новые стены, поменяли полы, окна и инженерию, красят стены и клеят обои, параллельно собирают мебель, благоустраивают территорию. Будут восстановлены детская площадка и футбольное поле. Ожидается поставка оставшейся мебели, оборудования и учебного материала", - говорится в сообщении.
Здание готово к отопительному сезону, его полностью меблируют и снабдят всем необходимым оборудованием для школьников. Округ обеспечивает строительные материалы, рабочую силу и гуманитарную помощь. На объекте работают 65 человек.
Продолжаются работы в больнице и на станции переливания крови. Дорожная, специализированная и пассажирская техника с Ямала помогает в восстановлении повседневной жизни города. Большой объем строительных работ выполнен в общежитии. Строительная готовность объекта – 80%. Уже поступило 40% мебели и оборудования, уточняют власти.
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"Затронули тему помощи Ямала Волновахскому району ДНР, Артюхов побывал там в июне и пообещал восстановить к 1 сентября местную школу, профучилище и больницу. Говорит, увиденное и услышанное не оставило сомнений – надо срочно общими силами включаться и восстанавливать на освобожденных территориях привычную жизнь, а с ней и правду, которую здесь годами переписывали. Сложно не согласиться", - написал в своем Telegram-канале "Политджойстик" политолог Марат Баширов.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховМарат БашировЯмалВолновахаДонецкая Народная Республика
 
 
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