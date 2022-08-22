Благодаря помощи Ямала школу в Волновахе ДНР откроют 1 сентября
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Школу в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР) благодаря помощи Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) откроют 1 сентября, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Глава Ямала Дмитрий Артюхов в июне подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР. Документ предусматривает взаимодействие сторон по разным направлениям, в том числе речь идет о гуманитарном, торгово-экономическом сотрудничестве и совместных проектах по восстановлению на территории Волновахского района социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.
"Благодаря помощи Ямала школу в Волновахе откроют 1 сентября. На разрушенной четвертой школе площадью 1500 квадратных метров в Волновахе строители трудятся два месяца. Здание утеплили, внутри возвели новые стены, поменяли полы, окна и инженерию, красят стены и клеят обои, параллельно собирают мебель, благоустраивают территорию. Будут восстановлены детская площадка и футбольное поле. Ожидается поставка оставшейся мебели, оборудования и учебного материала", - говорится в сообщении.
Здание готово к отопительному сезону, его полностью меблируют и снабдят всем необходимым оборудованием для школьников. Округ обеспечивает строительные материалы, рабочую силу и гуманитарную помощь. На объекте работают 65 человек.
Продолжаются работы в больнице и на станции переливания крови. Дорожная, специализированная и пассажирская техника с Ямала помогает в восстановлении повседневной жизни города. Большой объем строительных работ выполнен в общежитии. Строительная готовность объекта – 80%. Уже поступило 40% мебели и оборудования, уточняют власти.
"Затронули тему помощи Ямала Волновахскому району ДНР, Артюхов побывал там в июне и пообещал восстановить к 1 сентября местную школу, профучилище и больницу. Говорит, увиденное и услышанное не оставило сомнений – надо срочно общими силами включаться и восстанавливать на освобожденных территориях привычную жизнь, а с ней и правду, которую здесь годами переписывали. Сложно не согласиться", - написал в своем Telegram-канале "Политджойстик" политолог Марат Баширов.