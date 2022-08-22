https://ria.ru/20220822/shkola-1811334747.html

Благодаря помощи Ямала школу в Волновахе ДНР откроют 1 сентября

Благодаря помощи Ямала школу в Волновахе ДНР откроют 1 сентября - РИА Новости, 22.08.2022

Благодаря помощи Ямала школу в Волновахе ДНР откроют 1 сентября

Школу в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР) благодаря помощи Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) откроют 1 сентября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:44

2022-08-22T15:44

2022-08-22T15:44

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

марат баширов

ямал

волноваха

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587512114_102:432:2975:2048_1920x0_80_0_0_4387e96ccf22a52b4216c202ce8e14ce.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Школу в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР) благодаря помощи Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) откроют 1 сентября, сообщает пресс-служба губернатора региона.Глава Ямала Дмитрий Артюхов в июне подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР. Документ предусматривает взаимодействие сторон по разным направлениям, в том числе речь идет о гуманитарном, торгово-экономическом сотрудничестве и совместных проектах по восстановлению на территории Волновахского района социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры."Благодаря помощи Ямала школу в Волновахе откроют 1 сентября. На разрушенной четвертой школе площадью 1500 квадратных метров в Волновахе строители трудятся два месяца. Здание утеплили, внутри возвели новые стены, поменяли полы, окна и инженерию, красят стены и клеят обои, параллельно собирают мебель, благоустраивают территорию. Будут восстановлены детская площадка и футбольное поле. Ожидается поставка оставшейся мебели, оборудования и учебного материала", - говорится в сообщении.Здание готово к отопительному сезону, его полностью меблируют и снабдят всем необходимым оборудованием для школьников. Округ обеспечивает строительные материалы, рабочую силу и гуманитарную помощь. На объекте работают 65 человек.Продолжаются работы в больнице и на станции переливания крови. Дорожная, специализированная и пассажирская техника с Ямала помогает в восстановлении повседневной жизни города. Большой объем строительных работ выполнен в общежитии. Строительная готовность объекта – 80%. Уже поступило 40% мебели и оборудования, уточняют власти."Затронули тему помощи Ямала Волновахскому району ДНР, Артюхов побывал там в июне и пообещал восстановить к 1 сентября местную школу, профучилище и больницу. Говорит, увиденное и услышанное не оставило сомнений – надо срочно общими силами включаться и восстанавливать на освобожденных территориях привычную жизнь, а с ней и правду, которую здесь годами переписывали. Сложно не согласиться", - написал в своем Telegram-канале "Политджойстик" политолог Марат Баширов.

https://ria.ru/20220816/pamyatnik-1810021114.html

https://ria.ru/20220802/vosstanovlenie-1806665431.html

ямал

волноваха

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий артюхов, марат баширов, ямал, волноваха, донецкая народная республика