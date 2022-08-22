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Астраханцы восстановят школу в селе Новая Астрахань ЛНР - РИА Новости, 22.08.2022
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Астраханцы восстановят школу в селе Новая Астрахань ЛНР
Астраханцы восстановят школу в селе Новая Астрахань ЛНР - РИА Новости, 22.08.2022
Астраханцы восстановят школу в селе Новая Астрахань ЛНР
Специалисты из Астраханской области восстановят школу в селе Новая Астрахань Кременского района ЛНР, пострадавшую от взрыва украинской ракеты "Точка-У",... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:38
2022-08-22T11:38
астраханская область
общество
игорь бабушкин
юлия назаренко
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг – РИА Новости. Специалисты из Астраханской области восстановят школу в селе Новая Астрахань Кременского района ЛНР, пострадавшую от взрыва украинской ракеты "Точка-У", сообщает пресс-служба администрации губернатора Астраханской области.На прошлой неделе губернатор региона Игорь Бабушкин и и.о. главы администрации Кременского района Юлия Назаренко заключили соглашение о сотрудничестве между правительством региона и районом."Астраханский регион совместно с областным центром в ближайшее время приступит к восстановлению средней школы в селе Новая Астрахань Кременского района ЛНР", - говорится в сообщении.По словам директора учебного заведения Тамары Говтва, ученики Новой Астрахани, а их около 150 человек, перестали ходить в школу в конце февраля текущего года. Часть из них на время военных действий покинули село, но теперь, когда в муниципалитете налаживается нормальная жизнь, многие возвращаются, и ждут начала учебного года."Наша школа пострадала от взрыва украинской ракеты "Точка-У". К счастью, грандиозных повреждений нет, но здание нуждается в ремонте. Несмотря на это, мы, учителя, очень хотим устроить детям праздник, особенно первоклашкам. Даже если мы не сможем начать полноценный учебный процесс, День знаний обязательно состоится", - приводятся в сообщении слова Говтва.Специалисты из Астраханской области уже обследовали школу, определив объем необходимых восстановительных работ. Так, по одной стороне здания требуется полная замена окон, частично нуждается в ремонте кровля, также необходимо восстановление работы котельной."Школа - это важнейший социальный объект, по состоянию которого судят о том, что возвращается мирная жизнь. По поручению астраханского губернатора Игоря Бабушкина, мы уже в ближайшие дни приступим к восстановлению школы в Новой Астрахани и других населенных пунктах Кременского района Луганской Народной Республики", - цитирует пресс-служба слова вице-губернатора области Павла Паутова.
https://ria.ru/20220719/donbass-1803488985.html
https://ria.ru/20220816/astrakhan-1810067189.html
https://ria.ru/20220615/kartofel-1795526910.html
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астраханская область, общество, игорь бабушкин, юлия назаренко, россия
Астраханская область, Общество, Игорь Бабушкин, Юлия Назаренко, Россия
11:38 22.08.2022
 
Астраханцы восстановят школу в селе Новая Астрахань ЛНР

Специалисты из Астраханской области восстановят школу в селе Новая Астрахань в ЛНР

© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкРемонт школы
Ремонт школы - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Владимир Горовых
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг – РИА Новости. Специалисты из Астраханской области восстановят школу в селе Новая Астрахань Кременского района ЛНР, пострадавшую от взрыва украинской ракеты "Точка-У", сообщает пресс-служба администрации губернатора Астраханской области.
На прошлой неделе губернатор региона Игорь Бабушкин и и.о. главы администрации Кременского района Юлия Назаренко заключили соглашение о сотрудничестве между правительством региона и районом.
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"Астраханский регион совместно с областным центром в ближайшее время приступит к восстановлению средней школы в селе Новая Астрахань Кременского района ЛНР", - говорится в сообщении.
По словам директора учебного заведения Тамары Говтва, ученики Новой Астрахани, а их около 150 человек, перестали ходить в школу в конце февраля текущего года. Часть из них на время военных действий покинули село, но теперь, когда в муниципалитете налаживается нормальная жизнь, многие возвращаются, и ждут начала учебного года.
"Наша школа пострадала от взрыва украинской ракеты "Точка-У". К счастью, грандиозных повреждений нет, но здание нуждается в ремонте. Несмотря на это, мы, учителя, очень хотим устроить детям праздник, особенно первоклашкам. Даже если мы не сможем начать полноценный учебный процесс, День знаний обязательно состоится", - приводятся в сообщении слова Говтва.
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Специалисты из Астраханской области уже обследовали школу, определив объем необходимых восстановительных работ. Так, по одной стороне здания требуется полная замена окон, частично нуждается в ремонте кровля, также необходимо восстановление работы котельной.
"Школа - это важнейший социальный объект, по состоянию которого судят о том, что возвращается мирная жизнь. По поручению астраханского губернатора Игоря Бабушкина, мы уже в ближайшие дни приступим к восстановлению школы в Новой Астрахани и других населенных пунктах Кременского района Луганской Народной Республики", - цитирует пресс-служба слова вице-губернатора области Павла Паутова.
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