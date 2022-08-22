https://ria.ru/20220822/sboy-1811338822.html

"Тинькофф" устранил сбой в работе приложения

"Тинькофф" устранил сбой в работе приложения - РИА Новости, 22.08.2022

"Тинькофф" устранил сбой в работе приложения

Технический сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф банка" устранён, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:57

2022-08-22T15:57

2022-08-22T15:57

тинькофф. кредитные системы

технологии

банки

россия

происшествия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Технический сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф банка" устранён, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."Технический сбой в работе приложения или личного кабинета "Тинькофф" устранен", - сообщили в банке.Ранее в понедельник клиенты банка испытывали трудности при использовании мобильного приложения. Это подтвердили в пресс-службе банка. При этом клиентам не удавалось получить доступ к личному кабинету, а часть клиентов, которая все же смогла войти в приложение, не могла осуществить перевод в другой банк.

https://ria.ru/20220822/byk-1811310068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

тинькофф. кредитные системы, технологии, банки, россия, происшествия