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"Тинькофф" устранил сбой в работе приложения - РИА Новости, 22.08.2022
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"Тинькофф" устранил сбой в работе приложения
"Тинькофф" устранил сбой в работе приложения - РИА Новости, 22.08.2022
"Тинькофф" устранил сбой в работе приложения
Технический сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф банка" устранён, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:57
2022-08-22T15:57
тинькофф. кредитные системы
технологии
банки
россия
происшествия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Технический сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф банка" устранён, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."Технический сбой в работе приложения или личного кабинета "Тинькофф" устранен", - сообщили в банке.Ранее в понедельник клиенты банка испытывали трудности при использовании мобильного приложения. Это подтвердили в пресс-службе банка. При этом клиентам не удавалось получить доступ к личному кабинету, а часть клиентов, которая все же смогла войти в приложение, не могла осуществить перевод в другой банк.
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тинькофф. кредитные системы, технологии, банки, россия, происшествия
Тинькофф. Кредитные Системы, Технологии, Банки, Россия, Происшествия
15:57 22.08.2022
 
"Тинькофф" устранил сбой в работе приложения

Банк "Тинькофф" сообщил, что устранил сбой в работе мобильного приложения

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСтенд "Тинькофф банка"
Стенд Тинькофф банка - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Стенд "Тинькофф банка" . Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Технический сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф банка" устранён, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Технический сбой в работе приложения или личного кабинета "Тинькофф" устранен", - сообщили в банке.
Ранее в понедельник клиенты банка испытывали трудности при использовании мобильного приложения. Это подтвердили в пресс-службе банка. При этом клиентам не удавалось получить доступ к личному кабинету, а часть клиентов, которая все же смогла войти в приложение, не могла осуществить перевод в другой банк.
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Тинькофф. Кредитные СистемыТехнологииБанкиРоссияПроисшествия
 
 
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