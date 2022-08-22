https://ria.ru/20220822/sboy-1811338822.html
"Тинькофф" устранил сбой в работе приложения
"Тинькофф" устранил сбой в работе приложения - РИА Новости, 22.08.2022
"Тинькофф" устранил сбой в работе приложения
Технический сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф банка" устранён, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:57
2022-08-22T15:57
2022-08-22T15:57
тинькофф. кредитные системы
технологии
банки
россия
происшествия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Технический сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф банка" устранён, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."Технический сбой в работе приложения или личного кабинета "Тинькофф" устранен", - сообщили в банке.Ранее в понедельник клиенты банка испытывали трудности при использовании мобильного приложения. Это подтвердили в пресс-службе банка. При этом клиентам не удавалось получить доступ к личному кабинету, а часть клиентов, которая все же смогла войти в приложение, не могла осуществить перевод в другой банк.
https://ria.ru/20220822/byk-1811310068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тинькофф. кредитные системы, технологии, банки, россия, происшествия
Тинькофф. Кредитные Системы, Технологии, Банки, Россия, Происшествия
"Тинькофф" устранил сбой в работе приложения
Банк "Тинькофф" сообщил, что устранил сбой в работе мобильного приложения