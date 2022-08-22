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Новая Зеландия расширила антироссийские санкции - РИА Новости, 22.08.2022
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Новая Зеландия расширила антироссийские санкции
Новая Зеландия расширила антироссийские санкции - РИА Новости, 22.08.2022
Новая Зеландия расширила антироссийские санкции
МИД Новой Зеландии объявил о расширении антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:43
2022-08-22T11:43
в мире
санкции в отношении россии
новая зеландия
россия
украина
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. МИД Новой Зеландии объявил о расширении антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине."Санкции основываются на предыдущих мерах и направлены против политических и военных деятелей сепаратистских администраций в отделившихся Донецкой и Луганской областях. Сегодняшние меры затрагивают 48 должностных лиц и одну организацию", - сообщила министр иностранных дел Нанаия Махута, ее слова приводятся в заявлении на сайде ведомства.Имена лиц, затронутых новыми санкциями, пока не сообщаются.Ранее Новая Зеландия объявила санкции против президента РФ Владимира Путина, членов СНБ, российских политиков, бизнесменов, военачальников, депутатов Госдумы, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР 15 февраля. Им закрыт въезд в Новую Зеландию и отказано в банковском обслуживании, а возможные счета заморожены. Принадлежащие им суда и самолеты, а также военные самолеты или корабли правительств России и Белоруссии не могут быть допущены на новозеландскую территорию. Как сообщалось ранее, с 25 апреля введен дополнительный тариф в размере 35% на российский импорт в Новую Зеландию.В коммюнике новозеландского МИД говорится, что после принятия в марте закона о санкциях в отношении России Новая Зеландия внесла в санкционный список почти 900 физических и юридических лиц.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810905691.html
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в мире, санкции в отношении россии, новая зеландия, россия, украина
В мире, Санкции в отношении России, Новая Зеландия, Россия, Украина
11:43 22.08.2022
 
Новая Зеландия расширила антироссийские санкции

Новая Зеландия включила в список санкций против России еще 48 человек и одно юрлицо

CC BY 2.0 / Stephen Colebourne / Wellington, New ZealandЗдание парламента Новой Зеландии
Здание парламента Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
CC BY 2.0 / Stephen Colebourne / Wellington, New Zealand
Здание парламента Новой Зеландии
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. МИД Новой Зеландии объявил о расширении антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине.
"Санкции основываются на предыдущих мерах и направлены против политических и военных деятелей сепаратистских администраций в отделившихся Донецкой и Луганской областях. Сегодняшние меры затрагивают 48 должностных лиц и одну организацию", - сообщила министр иностранных дел Нанаия Махута, ее слова приводятся в заявлении на сайде ведомства.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 05:46
Во Франции удивились способности России противостоять санкциям
Имена лиц, затронутых новыми санкциями, пока не сообщаются.
Ранее Новая Зеландия объявила санкции против президента РФ Владимира Путина, членов СНБ, российских политиков, бизнесменов, военачальников, депутатов Госдумы, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР 15 февраля. Им закрыт въезд в Новую Зеландию и отказано в банковском обслуживании, а возможные счета заморожены. Принадлежащие им суда и самолеты, а также военные самолеты или корабли правительств России и Белоруссии не могут быть допущены на новозеландскую территорию. Как сообщалось ранее, с 25 апреля введен дополнительный тариф в размере 35% на российский импорт в Новую Зеландию.
В коммюнике новозеландского МИД говорится, что после принятия в марте закона о санкциях в отношении России Новая Зеландия внесла в санкционный список почти 900 физических и юридических лиц.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 18:19
США вывели из-под санкций выплату пенсий за пределами России
 
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