https://ria.ru/20220822/rudenya-1811376149.html

Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области

Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области - РИА Новости, 22.08.2022

Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, вручил государственные и региональные награды жителям... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:40

2022-08-22T17:40

2022-08-22T17:40

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 22 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства."Хочу поблагодарить всех, кому сегодня вручены высокие награды, за верность интересам Отчизны и ответственность за судьбу страны, за труд во благо родной земли. Наша страна сегодня проходит очень непростой путь. И наши сердца переполняет любовь к родине и готовность выполнять любые государственные задачи. Наша страна входит в новую историческую эру с высоко поднятой головой. Мы равняемся на наших героев и тружеников", - отметил Руденя.Глава региона вручил родителям и вдове военнослужащего Александра Валяева, который погиб на Донбассе, Орден Мужества (посмертно).Также Руденя вручил медаль "За отвагу" военнослужащему, который участвовал в проведении специальной военной операции и проявившему мужество, смелость и решительность.Региональных почётных отраслевых званий и наград Тверской области удостоены представители здравоохранения, средств массовой информации, образования, культуры и искусства, муниципальной службы, строительства, транспорта.Также глава региона вручил первые паспорта юным гражданам Российской Федерации.

https://ria.ru/20220819/prepodavanie-1810839599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя