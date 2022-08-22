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Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области - РИА Новости, 22.08.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220822/rudenya-1811376149.html
Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области
Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области - РИА Новости, 22.08.2022
Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, вручил государственные и региональные награды жителям... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:40
2022-08-22T17:40
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 22 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства."Хочу поблагодарить всех, кому сегодня вручены высокие награды, за верность интересам Отчизны и ответственность за судьбу страны, за труд во благо родной земли. Наша страна сегодня проходит очень непростой путь. И наши сердца переполняет любовь к родине и готовность выполнять любые государственные задачи. Наша страна входит в новую историческую эру с высоко поднятой головой. Мы равняемся на наших героев и тружеников", - отметил Руденя.Глава региона вручил родителям и вдове военнослужащего Александра Валяева, который погиб на Донбассе, Орден Мужества (посмертно).Также Руденя вручил медаль "За отвагу" военнослужащему, который участвовал в проведении специальной военной операции и проявившему мужество, смелость и решительность.Региональных почётных отраслевых званий и наград Тверской области удостоены представители здравоохранения, средств массовой информации, образования, культуры и искусства, муниципальной службы, строительства, транспорта.Также глава региона вручил первые паспорта юным гражданам Российской Федерации.
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игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя
17:40 22.08.2022
 

Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области
Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 22 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Хочу поблагодарить всех, кому сегодня вручены высокие награды, за верность интересам Отчизны и ответственность за судьбу страны, за труд во благо родной земли. Наша страна сегодня проходит очень непростой путь. И наши сердца переполняет любовь к родине и готовность выполнять любые государственные задачи. Наша страна входит в новую историческую эру с высоко поднятой головой. Мы равняемся на наших героев и тружеников", - отметил Руденя.
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Глава региона вручил родителям и вдове военнослужащего Александра Валяева, который погиб на Донбассе, Орден Мужества (посмертно).
Также Руденя вручил медаль "За отвагу" военнослужащему, который участвовал в проведении специальной военной операции и проявившему мужество, смелость и решительность.
Региональных почётных отраслевых званий и наград Тверской области удостоены представители здравоохранения, средств массовой информации, образования, культуры и искусства, муниципальной службы, строительства, транспорта.
Также глава региона вручил первые паспорта юным гражданам Российской Федерации.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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