https://ria.ru/20220822/riski-1811404328.html

Россия открыта к минимизации стратегических рисков, заявил Небензя

Россия открыта к минимизации стратегических рисков, заявил Небензя - РИА Новости, 22.08.2022

Россия открыта к минимизации стратегических рисков, заявил Небензя

Россия открыта к минимизации стратегических рисков и купированию гонки вооружений, надо, чтобы в этом был заинтересован и Запад, но этого не наблюдается, заявил РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T19:01

2022-08-22T19:01

2022-08-22T19:01

цены на нефть

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ООН, 22 авг – РИА Новости. Россия открыта к минимизации стратегических рисков и купированию гонки вооружений, надо, чтобы в этом был заинтересован и Запад, но этого не наблюдается, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."В принципиальном плане остаемся открытыми к взаимодействию по снижению напряженности, купированию гонки вооружений и минимизации стратегических рисков, однако для этого нужно, чтобы в этом были заинтересованы и наши западные коллеги. Пока такой заинтересованности с их стороны не видим", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20220806/dusha-1807616425.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть