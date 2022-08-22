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Россия открыта к минимизации стратегических рисков, заявил Небензя
Россия открыта к минимизации стратегических рисков, заявил Небензя - РИА Новости, 22.08.2022
Россия открыта к минимизации стратегических рисков, заявил Небензя
Россия открыта к минимизации стратегических рисков и купированию гонки вооружений, надо, чтобы в этом был заинтересован и Запад, но этого не наблюдается, заявил РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:01
2022-08-22T19:01
2022-08-22T19:01
цены на нефть
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ООН, 22 авг – РИА Новости. Россия открыта к минимизации стратегических рисков и купированию гонки вооружений, надо, чтобы в этом был заинтересован и Запад, но этого не наблюдается, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."В принципиальном плане остаемся открытыми к взаимодействию по снижению напряженности, купированию гонки вооружений и минимизации стратегических рисков, однако для этого нужно, чтобы в этом были заинтересованы и наши западные коллеги. Пока такой заинтересованности с их стороны не видим", - сказал Небензя.
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цены на нефть
Россия открыта к минимизации стратегических рисков, заявил Небензя
Небензя: Россия готова к купированию гонки вооружений, но и необходимо желание Запада
ООН, 22 авг – РИА Новости. Россия открыта к минимизации стратегических рисков и купированию гонки вооружений, надо, чтобы в этом был заинтересован и Запад, но этого не наблюдается, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"В принципиальном плане остаемся открытыми к взаимодействию по снижению напряженности, купированию гонки вооружений и минимизации стратегических рисков, однако для этого нужно, чтобы в этом были заинтересованы и наши западные коллеги. Пока такой заинтересованности с их стороны не видим", - сказал Небензя.