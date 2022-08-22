https://ria.ru/20220822/reysy-1811284600.html

Nordwind и "Икар" запустят рейсы в Астрахань и Ингушетию

Nordwind и "Икар" запустят рейсы в Астрахань и Ингушетию - РИА Новости, 22.08.2022

Nordwind и "Икар" запустят рейсы в Астрахань и Ингушетию

Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией "Икар" в сентябре открывают регулярные пассажирские перевозки по маршрутам Астрахань—Тюмень—Астрахань и Астрахань... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T13:44

2022-08-22T13:44

2022-08-22T13:44

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астрахань

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ТЮМЕНЬ, 22 авг - РИА Новости. Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией "Икар" в сентябре открывают регулярные пассажирские перевозки по маршрутам Астрахань—Тюмень—Астрахань и Астрахань —Тюмень—Магас, сообщает пресс-служба тюменского аэропорта Рощино.Прямым рейсом в Астрахань из Тюмени можно будет улететь по вторникам, в столицу Ингушетии Магас — по пятницам."В маршрутную сеть авиакомпаний добавятся новые направления из Тюмени в Астрахань и Магас. Выполнение рейса Астрахань— Тюмень— Астрахань будет выполняться по вторникам с 6 сентября… С 9 сентября авиакомпании приступают к выполнению рейсов по маршруту Астрахань— Тюмень —Магас", — говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.Отмечается, что вылеты в Астрахань из Тюмени по вторникам намечены на 07.45, прибытие в пункт назначения в 08:45 (указано местное время для каждого аэропорта). Самолеты из Астрахани с пассажирами из Тюмени будет вылетать по пятницам в 06.50 и садиться в Магасе в 08.25, вылет из Магаса в обратную сторону - в 09.50, прилет в Тюмень - в 15.10, вылет в Астрахань - в 16.10.

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астрахань, магас, тюмень, туризм, новости - туризм