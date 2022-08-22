https://ria.ru/20220822/rebenok-1811295161.html

В Калининграде ребенок выпал из окна второго этажа

В Калининграде ребенок выпал из окна второго этажа - РИА Новости, 22.08.2022

В Калининграде ребенок выпал из окна второго этажа

Полиция в Калининграде проводит проверку по факту падения из окна второго этажа на Аллее Смелых 8-летнего ребенка, мальчик получил тяжелые травмы, сообщили в... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:10

2022-08-22T14:10

2022-08-22T14:10

происшествия

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 22 авг - РИА Новости. Полиция в Калининграде проводит проверку по факту падения из окна второго этажа на Аллее Смелых 8-летнего ребенка, мальчик получил тяжелые травмы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД."Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Московскому району г. Калининграда выясняют обстоятельства падения 8-летнего мальчика из окна 2-го этажа", - сообщили в полиции.По информации ведомства, инцидент произошёл накануне, в полицию о происшествии сообщили врачи скорой помощи."В результате падения несовершеннолетний получил переломы левого бедра и теменной кости. Сейчас его состояние врачи оценивают как удовлетворительное", - рассказали в УМВД.Некоторые пользователи соцсетей пишут, что ЧП произошло в "доме, где собираются сектанты", другие говорят о неком "детском центре". В полиции подтвердили, что это учреждение, не уточнив подробностей.

https://ria.ru/20220806/makhachkala-1807779644.html

калининград

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происшествия, калининград