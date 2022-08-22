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В Калининграде ребенок выпал из окна второго этажа - РИА Новости, 22.08.2022
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В Калининграде ребенок выпал из окна второго этажа
В Калининграде ребенок выпал из окна второго этажа - РИА Новости, 22.08.2022
В Калининграде ребенок выпал из окна второго этажа
Полиция в Калининграде проводит проверку по факту падения из окна второго этажа на Аллее Смелых 8-летнего ребенка, мальчик получил тяжелые травмы, сообщили в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:10
2022-08-22T14:10
происшествия
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 22 авг - РИА Новости. Полиция в Калининграде проводит проверку по факту падения из окна второго этажа на Аллее Смелых 8-летнего ребенка, мальчик получил тяжелые травмы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД."Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Московскому району г. Калининграда выясняют обстоятельства падения 8-летнего мальчика из окна 2-го этажа", - сообщили в полиции.По информации ведомства, инцидент произошёл накануне, в полицию о происшествии сообщили врачи скорой помощи."В результате падения несовершеннолетний получил переломы левого бедра и теменной кости. Сейчас его состояние врачи оценивают как удовлетворительное", - рассказали в УМВД.Некоторые пользователи соцсетей пишут, что ЧП произошло в "доме, где собираются сектанты", другие говорят о неком "детском центре". В полиции подтвердили, что это учреждение, не уточнив подробностей.
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происшествия, калининград
Происшествия, Калининград
14:10 22.08.2022
 
В Калининграде ребенок выпал из окна второго этажа

УМВД: в Калининграде восьмилетний мальчик выпал из окна второго этажа

© РИА Новости / Анастасия Мельникова Вид сверху на Калининградскую область
Вид сверху на Калининградскую область - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Вид сверху на Калининградскую область . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 22 авг - РИА Новости. Полиция в Калининграде проводит проверку по факту падения из окна второго этажа на Аллее Смелых 8-летнего ребенка, мальчик получил тяжелые травмы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
"Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Московскому району г. Калининграда выясняют обстоятельства падения 8-летнего мальчика из окна 2-го этажа", - сообщили в полиции.
По информации ведомства, инцидент произошёл накануне, в полицию о происшествии сообщили врачи скорой помощи.
"В результате падения несовершеннолетний получил переломы левого бедра и теменной кости. Сейчас его состояние врачи оценивают как удовлетворительное", - рассказали в УМВД.
Некоторые пользователи соцсетей пишут, что ЧП произошло в "доме, где собираются сектанты", другие говорят о неком "детском центре". В полиции подтвердили, что это учреждение, не уточнив подробностей.
Махачкала - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 20:55
В Махачкале девушка выпала из окна автомобиля во время движения
 
ПроисшествияКалининград
 
 
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