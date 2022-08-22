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Правительство утвердило план мероприятий по реабилитации инвалидов - РИА Новости, 22.08.2022
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Правительство утвердило план мероприятий по реабилитации инвалидов
Правительство утвердило план мероприятий по реабилитации инвалидов - РИА Новости, 22.08.2022
Правительство утвердило план мероприятий по реабилитации инвалидов
Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации четырехлетней концепции реабилитации людей с ограниченными возможностями на 4 года, сообщил... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:58
2022-08-22T13:58
общество
владимир путин
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации четырехлетней концепции реабилитации людей с ограниченными возможностями на 4 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Правительство утвердило план мероприятий по реализации концепции системы комплексной реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он напомнил, что данная концепция была разработана по поручения президента РФ Владимира Путина и рассчитана на четыре года."Главная задача - создать в нашей стране эффективную систему поддержки граждан с особыми потребностями. Сегодня в России их около 11, 5 миллионов. Необходимо окружить этих людей заботой и оказывать им помощь в зависимости от индивидуальной ситуации, по единым стандартам во всех регионах страны", - добавил Мишустин.
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общество, владимир путин, россия, здоровье - общество
Общество, Владимир Путин, Россия, Здоровье - Общество
13:58 22.08.2022
 
Правительство утвердило план мероприятий по реабилитации инвалидов

Мишустин: правительство утвердило план мероприятий по реабилитации инвалидов до 2025 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДом правительства
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации четырехлетней концепции реабилитации людей с ограниченными возможностями на 4 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство утвердило план мероприятий по реализации концепции системы комплексной реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он напомнил, что данная концепция была разработана по поручения президента РФ Владимира Путина и рассчитана на четыре года.
"Главная задача - создать в нашей стране эффективную систему поддержки граждан с особыми потребностями. Сегодня в России их около 11, 5 миллионов. Необходимо окружить этих людей заботой и оказывать им помощь в зависимости от индивидуальной ситуации, по единым стандартам во всех регионах страны", - добавил Мишустин.
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