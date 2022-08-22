В Госдуме попросили расследовать заявления Пономарева об убийстве Дугиной
Пискарев попросил СК и Генпрокуратуру расследовать заявления Пономарева о гибели Дугиной
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Пискарев направил в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ обращение с просьбой дать правовую оценку заявлениям бежавшего на Украину экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева по поводу убийства Дарьи Дугиной.
Пономарев, находящийся за границей и объявленный Россией в международный розыск, заявил, что к гибели журналиста и политолога Дугиной якобы причастны диверсанты из некой "Национальной республиканской армии", которые вышли на связь с ним и которым он оказывал помощь.
"Направил в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет России обращения с просьбой дать правовую оценку по факту появления провокационных публикаций в ряде Telegram-каналов, а также выступления Ильи Пономарева, размещенного на видеохостинге YouTube, в котором бывший российский политик сообщил о причастности к убийству Дарьи Дугиной некой "Национальной республиканской армии" и зачитал так называемый "манифест", содержащий призывы к насильственным и террористическим действиям", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.
Депутат подчеркнул, что выступление Пономарева является попыткой запугивания россиян и созданием иллюзии "якобы существующего "партизанского" сопротивления" и что причастность к убийству Дугиной украинских диверсантов уже доказана ФСБ.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.