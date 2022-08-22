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В Госдуме попросили расследовать заявления Пономарева об убийстве Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022
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В Госдуме попросили расследовать заявления Пономарева об убийстве Дугиной
В Госдуме попросили расследовать заявления Пономарева об убийстве Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022
В Госдуме попросили расследовать заявления Пономарева об убийстве Дугиной
Депутат Госдумы Василий Пискарев направил в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ обращение с просьбой дать правовую оценку заявлениям бежавшего на Украину... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:27
2022-08-22T16:27
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
подрыв автомобиля дарьи дугиной
украина
одинцовский район
дарья дугина
илья пономарев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Пискарев направил в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ обращение с просьбой дать правовую оценку заявлениям бежавшего на Украину экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева по поводу убийства Дарьи Дугиной.Пономарев, находящийся за границей и объявленный Россией в международный розыск, заявил, что к гибели журналиста и политолога Дугиной якобы причастны диверсанты из некой "Национальной республиканской армии", которые вышли на связь с ним и которым он оказывал помощь."Направил в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет России обращения с просьбой дать правовую оценку по факту появления провокационных публикаций в ряде Telegram-каналов, а также выступления Ильи Пономарева, размещенного на видеохостинге YouTube, в котором бывший российский политик сообщил о причастности к убийству Дарьи Дугиной некой "Национальной республиканской армии" и зачитал так называемый "манифест", содержащий призывы к насильственным и террористическим действиям", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.Депутат подчеркнул, что выступление Пономарева является попыткой запугивания россиян и созданием иллюзии "якобы существующего "партизанского" сопротивления" и что причастность к убийству Дугиной украинских диверсантов уже доказана ФСБ.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.
https://ria.ru/20220822/dugina-1811344678.html
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россия
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, подрыв автомобиля дарьи дугиной, украина, одинцовский район, дарья дугина, илья пономарев, александр дугин
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Украина, Одинцовский район, Дарья Дугина, Илья Пономарев, Александр Дугин
16:27 22.08.2022
 
В Госдуме попросили расследовать заявления Пономарева об убийстве Дугиной

Пискарев попросил СК и Генпрокуратуру расследовать заявления Пономарева о гибели Дугиной

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Пискарев направил в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ обращение с просьбой дать правовую оценку заявлениям бежавшего на Украину экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева по поводу убийства Дарьи Дугиной.
Пономарев, находящийся за границей и объявленный Россией в международный розыск, заявил, что к гибели журналиста и политолога Дугиной якобы причастны диверсанты из некой "Национальной республиканской армии", которые вышли на связь с ним и которым он оказывал помощь.
Сотрудники СК РФ в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы проводят следственные действия на месте подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
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"Направил в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет России обращения с просьбой дать правовую оценку по факту появления провокационных публикаций в ряде Telegram-каналов, а также выступления Ильи Пономарева, размещенного на видеохостинге YouTube, в котором бывший российский политик сообщил о причастности к убийству Дарьи Дугиной некой "Национальной республиканской армии" и зачитал так называемый "манифест", содержащий призывы к насильственным и террористическим действиям", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.
Депутат подчеркнул, что выступление Пономарева является попыткой запугивания россиян и созданием иллюзии "якобы существующего "партизанского" сопротивления" и что причастность к убийству Дугиной украинских диверсантов уже доказана ФСБ.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойУкраинаОдинцовский районДарья ДугинаИлья ПономаревАлександр Дугин
 
 
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