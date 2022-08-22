https://ria.ru/20220822/rassledovanie-1811350077.html

В Госдуме попросили расследовать заявления Пономарева об убийстве Дугиной

В Госдуме попросили расследовать заявления Пономарева об убийстве Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022

В Госдуме попросили расследовать заявления Пономарева об убийстве Дугиной

Депутат Госдумы Василий Пискарев направил в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ обращение с просьбой дать правовую оценку заявлениям бежавшего на Украину... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:27

2022-08-22T16:27

2022-08-22T16:27

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

подрыв автомобиля дарьи дугиной

украина

одинцовский район

дарья дугина

илья пономарев

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Пискарев направил в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ обращение с просьбой дать правовую оценку заявлениям бежавшего на Украину экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева по поводу убийства Дарьи Дугиной.Пономарев, находящийся за границей и объявленный Россией в международный розыск, заявил, что к гибели журналиста и политолога Дугиной якобы причастны диверсанты из некой "Национальной республиканской армии", которые вышли на связь с ним и которым он оказывал помощь."Направил в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет России обращения с просьбой дать правовую оценку по факту появления провокационных публикаций в ряде Telegram-каналов, а также выступления Ильи Пономарева, размещенного на видеохостинге YouTube, в котором бывший российский политик сообщил о причастности к убийству Дарьи Дугиной некой "Национальной республиканской армии" и зачитал так называемый "манифест", содержащий призывы к насильственным и террористическим действиям", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.Депутат подчеркнул, что выступление Пономарева является попыткой запугивания россиян и созданием иллюзии "якобы существующего "партизанского" сопротивления" и что причастность к убийству Дугиной украинских диверсантов уже доказана ФСБ.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.

https://ria.ru/20220822/dugina-1811344678.html

https://ria.ru/20220822/mashina-1811346807.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, подрыв автомобиля дарьи дугиной, украина, одинцовский район, дарья дугина, илья пономарев, александр дугин