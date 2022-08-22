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Из украинского порта Черноморск вышло еще одно судно с продовольствием
Из украинского порта Черноморск вышло еще одно судно с продовольствием - РИА Новости, 22.08.2022
Из украинского порта Черноморск вышло еще одно судно с продовольствием
Еще одно судно с продовольствием вышло из украинского порта Черноморск - сухогруз "Далян" вышел с грузом свеклы, сообщил в понедельник начальник Национального... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:39
2022-08-22T21:39
2022-08-22T21:39
специальная военная операция на украине
экономика
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Еще одно судно с продовольствием вышло из украинского порта Черноморск - сухогруз "Далян" вышел с грузом свеклы, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."21 августа 2022 года из порта Черноморск осуществлен выход сухогруза "Далян" (Китай, груз – сахарная свекла). В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" с 1 августа 2022 года из украинских портов обеспечен выход 31 сухогруза (в том числе 19 заблокированных), вывезено 689650 тонн продовольствия, в том числе 487463 тонны кукурузы, 28850 тонн подсолнечного масла, 50301 тонна муки, 11000 тонн сои, 76622 тонны пшеницы, 2914 тонн семян подсолнечника, 18500 тонн комбикорма, 14000 тон сахарной свеклы", - сообщил генерал на брифинге.При этом в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 51 иностранное судно из 14 государств, добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, черноморск, китай, херсон
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Цены на нефть, Черноморск, Китай, Херсон
Из украинского порта Черноморск вышло еще одно судно с продовольствием
Минобороны: из украинского порта Черноморск вышел сухогруз "Далян" с сахарной свеклой