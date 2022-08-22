Рейтинг@Mail.ru
Из украинского порта Черноморск вышло еще одно судно с продовольствием - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/prodovolstvie-1811435767.html
Из украинского порта Черноморск вышло еще одно судно с продовольствием
Из украинского порта Черноморск вышло еще одно судно с продовольствием - РИА Новости, 22.08.2022
Из украинского порта Черноморск вышло еще одно судно с продовольствием
Еще одно судно с продовольствием вышло из украинского порта Черноморск - сухогруз "Далян" вышел с грузом свеклы, сообщил в понедельник начальник Национального... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:39
2022-08-22T21:39
специальная военная операция на украине
экономика
цены на нефть
черноморск
китай
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810141627_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_5325824c1f0b9f2a597af7f07e6074de.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Еще одно судно с продовольствием вышло из украинского порта Черноморск - сухогруз "Далян" вышел с грузом свеклы, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."21 августа 2022 года из порта Черноморск осуществлен выход сухогруза "Далян" (Китай, груз – сахарная свекла). В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" с 1 августа 2022 года из украинских портов обеспечен выход 31 сухогруза (в том числе 19 заблокированных), вывезено 689650 тонн продовольствия, в том числе 487463 тонны кукурузы, 28850 тонн подсолнечного масла, 50301 тонна муки, 11000 тонн сои, 76622 тонны пшеницы, 2914 тонн семян подсолнечника, 18500 тонн комбикорма, 14000 тон сахарной свеклы", - сообщил генерал на брифинге.При этом в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 51 иностранное судно из 14 государств, добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черноморск
китай
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810141627_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9186436cddbc7f808b3b8c40a1b45015.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, черноморск, китай, херсон
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Цены на нефть, Черноморск, Китай, Херсон
21:39 22.08.2022
 
Из украинского порта Черноморск вышло еще одно судно с продовольствием

Минобороны: из украинского порта Черноморск вышел сухогруз "Далян" с сахарной свеклой

© AP Photo / Nina LyashonokСухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Еще одно судно с продовольствием вышло из украинского порта Черноморск - сухогруз "Далян" вышел с грузом свеклы, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"21 августа 2022 года из порта Черноморск осуществлен выход сухогруза "Далян" (Китай, груз – сахарная свекла). В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" с 1 августа 2022 года из украинских портов обеспечен выход 31 сухогруза (в том числе 19 заблокированных), вывезено 689650 тонн продовольствия, в том числе 487463 тонны кукурузы, 28850 тонн подсолнечного масла, 50301 тонна муки, 11000 тонн сои, 76622 тонны пшеницы, 2914 тонн семян подсолнечника, 18500 тонн комбикорма, 14000 тон сахарной свеклы", - сообщил генерал на брифинге.
При этом в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 51 иностранное судно из 14 государств, добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаЦены на нефтьЧерноморскКитайХерсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала