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Из украинского порта Черноморск вышло еще одно судно с продовольствием

Из украинского порта Черноморск вышло еще одно судно с продовольствием - РИА Новости, 22.08.2022

Из украинского порта Черноморск вышло еще одно судно с продовольствием

Еще одно судно с продовольствием вышло из украинского порта Черноморск - сухогруз "Далян" вышел с грузом свеклы, сообщил в понедельник начальник Национального... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T21:39

2022-08-22T21:39

2022-08-22T21:39

специальная военная операция на украине

экономика

цены на нефть

черноморск

китай

херсон

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Еще одно судно с продовольствием вышло из украинского порта Черноморск - сухогруз "Далян" вышел с грузом свеклы, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."21 августа 2022 года из порта Черноморск осуществлен выход сухогруза "Далян" (Китай, груз – сахарная свекла). В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" с 1 августа 2022 года из украинских портов обеспечен выход 31 сухогруза (в том числе 19 заблокированных), вывезено 689650 тонн продовольствия, в том числе 487463 тонны кукурузы, 28850 тонн подсолнечного масла, 50301 тонна муки, 11000 тонн сои, 76622 тонны пшеницы, 2914 тонн семян подсолнечника, 18500 тонн комбикорма, 14000 тон сахарной свеклы", - сообщил генерал на брифинге.При этом в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 51 иностранное судно из 14 государств, добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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китай

херсон

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, черноморск, китай, херсон