https://ria.ru/20220822/pozhary-1811413449.html

Бирюков: средств для помощи Рязанской области в тушении пожаров достаточно

Бирюков: средств для помощи Рязанской области в тушении пожаров достаточно - РИА Новости, 22.08.2022

Бирюков: средств для помощи Рязанской области в тушении пожаров достаточно

Заммэра Москвы Пётр Бирюков заверил, что сил и средств для помощи Рязанской области в борьбе с пожарами на данном этапе достаточно. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T19:27

2022-08-22T19:27

2022-08-22T19:27

происшествия

сергей собянин

рязанская область

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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РЯЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Заммэра Москвы Пётр Бирюков заверил, что сил и средств для помощи Рязанской области в борьбе с пожарами на данном этапе достаточно.В понедельник утром сильный запах гари и смог снова наблюдались в некоторых районах Москвы. По данным Авиалесоохраны, в Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, превышает 8,6 тысячи гектаров. В минувший четверг власти Москвы приняли решения о мерах помощи Рязанской области в тушении пожаров. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что группировку по тушению пожара в Рязанской области увеличили почти до 9 тысяч человек, отправили дополнительно 200 единиц техники."Силы и средств, еще раз подчеркиваю, на данном этапе достаточно. Включая 18 единиц воздушного транспорта – это семь крупных самолетов, это 11 вертолетов, два вспомогательных. Поэтому эти силы работают с раннего утра до поздней ночи", - рассказал Бирюков журналистам.Он ответил, что организовано взаимодействие, координация. "Приняты дополнительные решения, которые будут здесь реализовываться", - добавил заммэра.В первый раз москвичи пожаловались на запах гари ещё в прошлую среду. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

https://ria.ru/20220822/moskva-1811405307.html

рязанская область

москва

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происшествия, сергей собянин, рязанская область, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии