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Бирюков: средств для помощи Рязанской области в тушении пожаров достаточно - РИА Новости, 22.08.2022
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Бирюков: средств для помощи Рязанской области в тушении пожаров достаточно
Бирюков: средств для помощи Рязанской области в тушении пожаров достаточно - РИА Новости, 22.08.2022
Бирюков: средств для помощи Рязанской области в тушении пожаров достаточно
Заммэра Москвы Пётр Бирюков заверил, что сил и средств для помощи Рязанской области в борьбе с пожарами на данном этапе достаточно. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:27
2022-08-22T19:27
происшествия
сергей собянин
рязанская область
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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РЯЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Заммэра Москвы Пётр Бирюков заверил, что сил и средств для помощи Рязанской области в борьбе с пожарами на данном этапе достаточно.В понедельник утром сильный запах гари и смог снова наблюдались в некоторых районах Москвы. По данным Авиалесоохраны, в Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, превышает 8,6 тысячи гектаров. В минувший четверг власти Москвы приняли решения о мерах помощи Рязанской области в тушении пожаров. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что группировку по тушению пожара в Рязанской области увеличили почти до 9 тысяч человек, отправили дополнительно 200 единиц техники."Силы и средств, еще раз подчеркиваю, на данном этапе достаточно. Включая 18 единиц воздушного транспорта – это семь крупных самолетов, это 11 вертолетов, два вспомогательных. Поэтому эти силы работают с раннего утра до поздней ночи", - рассказал Бирюков журналистам.Он ответил, что организовано взаимодействие, координация. "Приняты дополнительные решения, которые будут здесь реализовываться", - добавил заммэра.В первый раз москвичи пожаловались на запах гари ещё в прошлую среду. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области.
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происшествия, сергей собянин, рязанская область, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Сергей Собянин, Рязанская область, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
19:27 22.08.2022
 
Бирюков: средств для помощи Рязанской области в тушении пожаров достаточно

Заммэра Москвы Бирюков: сил для помощи Рязанской помощи в тушении пожаров достаточно

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПожарный вертолет МЧС РФ принимает участие в тушения лесного пожара в поселке Деулино в Рязанской области
Пожарный вертолет МЧС РФ принимает участие в тушения лесного пожара в поселке Деулино в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Пожарный вертолет МЧС РФ принимает участие в тушения лесного пожара в поселке Деулино в Рязанской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Заммэра Москвы Пётр Бирюков заверил, что сил и средств для помощи Рязанской области в борьбе с пожарами на данном этапе достаточно.
В понедельник утром сильный запах гари и смог снова наблюдались в некоторых районах Москвы. По данным Авиалесоохраны, в Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, превышает 8,6 тысячи гектаров. В минувший четверг власти Москвы приняли решения о мерах помощи Рязанской области в тушении пожаров. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что группировку по тушению пожара в Рязанской области увеличили почти до 9 тысяч человек, отправили дополнительно 200 единиц техники.
"Силы и средств, еще раз подчеркиваю, на данном этапе достаточно. Включая 18 единиц воздушного транспорта – это семь крупных самолетов, это 11 вертолетов, два вспомогательных. Поэтому эти силы работают с раннего утра до поздней ночи", - рассказал Бирюков журналистам.
Он ответил, что организовано взаимодействие, координация. "Приняты дополнительные решения, которые будут здесь реализовываться", - добавил заммэра.
В первый раз москвичи пожаловались на запах гари ещё в прошлую среду. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области.
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ПроисшествияСергей СобянинРязанская областьМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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