https://ria.ru/20220822/pozhary-1811395452.html

В Центральном федеральном округе в лесах нет торфяных пожаров

В Центральном федеральном округе в лесах нет торфяных пожаров - РИА Новости, 22.08.2022

В Центральном федеральном округе в лесах нет торфяных пожаров

В настоящее время торфяных пожаров на землях лесного фонда в Центральном федеральном округе нет, заявил РИА Новости в понедельник заместитель руководителя... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:37

2022-08-22T18:37

2022-08-22T18:37

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В настоящее время торфяных пожаров на землях лесного фонда в Центральном федеральном округе нет, заявил РИА Новости в понедельник заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.В прошлый четверг МЧС заявило об угрозе возгорания торфяников и лесов в Подмосковье в ближайшие четыре дня."Пожароопасная обстановка в центральном федеральном округе, как и в России, находится на постоянном контроле. В настоящее время торфяных пожаров на землях лесного фонда в центральном федеральном округе нет", - заявил РИА Новости Венглинский.Он напомнил, что после событий 2010 года, когда в Подмосковье действовали торфяные пожары, в наиболее пожароопасных муниципальных образованиях Московской области стали проводиться работы по обводнению торфяников."За три года действия программы обводнено 74,4 тысячи гектаров торфяников на 85 наиболее пожароопасных торфяных участках", - уточнил он.По его словам, это позволило "восстановить водный баланс" и накопить достаточное количество влаги на обводненных участках, что "привело к сокращению торфяных пожаров и повысило эффективность их тушения".

https://ria.ru/20220822/pozhar-1811373755.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)