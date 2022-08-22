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В Центральном федеральном округе в лесах нет торфяных пожаров
В Центральном федеральном округе в лесах нет торфяных пожаров - РИА Новости, 22.08.2022
В Центральном федеральном округе в лесах нет торфяных пожаров
В настоящее время торфяных пожаров на землях лесного фонда в Центральном федеральном округе нет, заявил РИА Новости в понедельник заместитель руководителя... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:37
2022-08-22T18:37
2022-08-22T18:37
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В настоящее время торфяных пожаров на землях лесного фонда в Центральном федеральном округе нет, заявил РИА Новости в понедельник заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.В прошлый четверг МЧС заявило об угрозе возгорания торфяников и лесов в Подмосковье в ближайшие четыре дня."Пожароопасная обстановка в центральном федеральном округе, как и в России, находится на постоянном контроле. В настоящее время торфяных пожаров на землях лесного фонда в центральном федеральном округе нет", - заявил РИА Новости Венглинский.Он напомнил, что после событий 2010 года, когда в Подмосковье действовали торфяные пожары, в наиболее пожароопасных муниципальных образованиях Московской области стали проводиться работы по обводнению торфяников."За три года действия программы обводнено 74,4 тысячи гектаров торфяников на 85 наиболее пожароопасных торфяных участках", - уточнил он.По его словам, это позволило "восстановить водный баланс" и накопить достаточное количество влаги на обводненных участках, что "привело к сокращению торфяных пожаров и повысило эффективность их тушения".
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
В Центральном федеральном округе в лесах нет торфяных пожаров
Рослесхоз: торфяных пожаров в лесах Центрального федерального округа нет