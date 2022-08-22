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К тушению пожаров в Рязанской области привлекли 19 воздушных судов
К тушению пожаров в Рязанской области привлекли 19 воздушных судов - РИА Новости, 22.08.2022
К тушению пожаров в Рязанской области привлекли 19 воздушных судов
В тушении природных пожаров в Рязанской области, из-за которых Москву заволокло смогом, участвуют 19 воздушных судов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:58
2022-08-22T12:58
2022-08-22T17:20
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В тушении природных пожаров в Рязанской области, из-за которых Москву заволокло смогом, участвуют 19 воздушных судов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."К реагированию привлечены семь аэромобильных группировок главных управлений МЧС по субъектам Центрального федерального округа Ногинского, Тульского и Невского спасательных центров, авиационная группировка в количестве 19 воздушных судов", — сказал собеседник агентства.По его словам, самолеты и вертолеты уже сбросили на очаги пожаров почти 13 тысяч тонн воды. Кроме того, в тушении участвуют более 780 человек и свыше 220 единиц техники.По данным Авиалесоохраны на начало суток, на территории Рязанской области действовало пять природных пожаров, причем два из них — в заповедниках "Окский" и "Мещерский". Площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров.В Москве с утра ощущался резкий запах гари, город накрыл смог. Однако превышения предельно допустимых концентраций взвешенных частиц специалисты не выявили.
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Тушение природных пожаров под Рязанью
Тушение природных пожаров под Рязанью
2022-08-22T12:58
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
12:58 22.08.2022 (обновлено: 17:20 22.08.2022)
К тушению пожаров в Рязанской области привлекли 19 воздушных судов
МЧС: к тушению очагов природных пожаров в Рязанской области привлекли 19 воздушных судов