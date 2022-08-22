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В "Авиалесоохране" рассказали о ситуации с пожарами в Рязанской области - РИА Новости, 22.08.2022
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В "Авиалесоохране" рассказали о ситуации с пожарами в Рязанской области
В "Авиалесоохране" рассказали о ситуации с пожарами в Рязанской области - РИА Новости, 22.08.2022
В "Авиалесоохране" рассказали о ситуации с пожарами в Рязанской области
Пять лесных пожаров продолжают действовать на территории Рязанской области, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров, следует из данных... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T09:16
2022-08-22T09:16
россия
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Пять лесных пожаров продолжают действовать на территории Рязанской области, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров, следует из данных Авиалесоохраны.Накануне, согласно данным сайта Авиалесоохраны, в регионе было пять пожаров, площадь, пройденная огнем, составляла более 8,6 тысячи гектаров, при этом рост был на 1,8 тысячи гектаров.По данным Авиалесоохраны на ночь 22 августа, число пожаров осталось прежним, и площадь, пройденная огнем, не увеличилась.Так, действуют два пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем почти в 7,5 тысячи гектаров. Два пожара действуют на землях особо охраняемых природных территорий (заповедники "Окский" и "Мещерский") на площади, пройденной огнем, 1,1 тысячи гектаров. Еще один пожар зарегистрирован на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнем, в 45 гектаров.В воскресенье в Рязанской области из-за близости пожаров эвакуировали деревню Ольгино. Вечером врио губернатора Павел Малков объявил об эвакуации поселка Голованово. Группировки смогли отстоять поселок Деулино – сначала там планировали провести частичную эвакуацию, но огонь удалось сбить, эвакуацию отменили.
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россия, происшествия, рязанская область, природные пожары в россии
Россия, Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России
09:16 22.08.2022
 
В "Авиалесоохране" рассказали о ситуации с пожарами в Рязанской области

"Авиалесоохрана": на территории Рязанской области тушат пять лесных пожаров

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Пять лесных пожаров продолжают действовать на территории Рязанской области, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров, следует из данных Авиалесоохраны.
Накануне, согласно данным сайта Авиалесоохраны, в регионе было пять пожаров, площадь, пройденная огнем, составляла более 8,6 тысячи гектаров, при этом рост был на 1,8 тысячи гектаров.
Лесной пожар в Выксунском районе Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 15:16
В Нижегородской области выросла площадь лесного пожара
По данным Авиалесоохраны на ночь 22 августа, число пожаров осталось прежним, и площадь, пройденная огнем, не увеличилась.
Так, действуют два пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем почти в 7,5 тысячи гектаров. Два пожара действуют на землях особо охраняемых природных территорий (заповедники "Окский" и "Мещерский") на площади, пройденной огнем, 1,1 тысячи гектаров. Еще один пожар зарегистрирован на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнем, в 45 гектаров.
В воскресенье в Рязанской области из-за близости пожаров эвакуировали деревню Ольгино. Вечером врио губернатора Павел Малков объявил об эвакуации поселка Голованово. Группировки смогли отстоять поселок Деулино – сначала там планировали провести частичную эвакуацию, но огонь удалось сбить, эвакуацию отменили.
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Во Владимирской области ликвидировали крупный торфяной пожар
 
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