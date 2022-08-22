https://ria.ru/20220822/pozhary-1811201106.html
В "Авиалесоохране" рассказали о ситуации с пожарами в Рязанской области
В "Авиалесоохране" рассказали о ситуации с пожарами в Рязанской области - РИА Новости, 22.08.2022
В "Авиалесоохране" рассказали о ситуации с пожарами в Рязанской области
Пять лесных пожаров продолжают действовать на территории Рязанской области, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров, следует из данных... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T09:16
2022-08-22T09:16
2022-08-22T09:16
россия
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Пять лесных пожаров продолжают действовать на территории Рязанской области, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров, следует из данных Авиалесоохраны.Накануне, согласно данным сайта Авиалесоохраны, в регионе было пять пожаров, площадь, пройденная огнем, составляла более 8,6 тысячи гектаров, при этом рост был на 1,8 тысячи гектаров.По данным Авиалесоохраны на ночь 22 августа, число пожаров осталось прежним, и площадь, пройденная огнем, не увеличилась.Так, действуют два пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем почти в 7,5 тысячи гектаров. Два пожара действуют на землях особо охраняемых природных территорий (заповедники "Окский" и "Мещерский") на площади, пройденной огнем, 1,1 тысячи гектаров. Еще один пожар зарегистрирован на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнем, в 45 гектаров.В воскресенье в Рязанской области из-за близости пожаров эвакуировали деревню Ольгино. Вечером врио губернатора Павел Малков объявил об эвакуации поселка Голованово. Группировки смогли отстоять поселок Деулино – сначала там планировали провести частичную эвакуацию, но огонь удалось сбить, эвакуацию отменили.
https://ria.ru/20220821/pozhar-1811114890.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, рязанская область, природные пожары в россии
Россия, Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России
В "Авиалесоохране" рассказали о ситуации с пожарами в Рязанской области
"Авиалесоохрана": на территории Рязанской области тушат пять лесных пожаров
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости.
Пять лесных пожаров продолжают действовать на территории Рязанской области, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров, следует
из данных Авиалесоохраны.
Накануне, согласно данным сайта Авиалесоохраны, в регионе было пять пожаров, площадь, пройденная огнем, составляла более 8,6 тысячи гектаров, при этом рост был на 1,8 тысячи гектаров.
По данным Авиалесоохраны на ночь 22 августа, число пожаров осталось прежним, и площадь, пройденная огнем, не увеличилась.
Так, действуют два пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем почти в 7,5 тысячи гектаров. Два пожара действуют на землях особо охраняемых природных территорий (заповедники "Окский" и "Мещерский") на площади, пройденной огнем, 1,1 тысячи гектаров. Еще один пожар зарегистрирован на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнем, в 45 гектаров.
В воскресенье в Рязанской области
из-за близости пожаров эвакуировали деревню Ольгино. Вечером врио губернатора Павел Малков
объявил об эвакуации поселка Голованово. Группировки смогли отстоять поселок Деулино – сначала там планировали провести частичную эвакуацию, но огонь удалось сбить, эвакуацию отменили.