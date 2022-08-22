https://ria.ru/20220822/pozhary-1811201106.html

В "Авиалесоохране" рассказали о ситуации с пожарами в Рязанской области

В "Авиалесоохране" рассказали о ситуации с пожарами в Рязанской области - РИА Новости, 22.08.2022

В "Авиалесоохране" рассказали о ситуации с пожарами в Рязанской области

Пять лесных пожаров продолжают действовать на территории Рязанской области, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров, следует из данных... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T09:16

2022-08-22T09:16

2022-08-22T09:16

россия

происшествия

рязанская область

природные пожары в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Пять лесных пожаров продолжают действовать на территории Рязанской области, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров, следует из данных Авиалесоохраны.Накануне, согласно данным сайта Авиалесоохраны, в регионе было пять пожаров, площадь, пройденная огнем, составляла более 8,6 тысячи гектаров, при этом рост был на 1,8 тысячи гектаров.По данным Авиалесоохраны на ночь 22 августа, число пожаров осталось прежним, и площадь, пройденная огнем, не увеличилась.Так, действуют два пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем почти в 7,5 тысячи гектаров. Два пожара действуют на землях особо охраняемых природных территорий (заповедники "Окский" и "Мещерский") на площади, пройденной огнем, 1,1 тысячи гектаров. Еще один пожар зарегистрирован на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнем, в 45 гектаров.В воскресенье в Рязанской области из-за близости пожаров эвакуировали деревню Ольгино. Вечером врио губернатора Павел Малков объявил об эвакуации поселка Голованово. Группировки смогли отстоять поселок Деулино – сначала там планировали провести частичную эвакуацию, но огонь удалось сбить, эвакуацию отменили.

https://ria.ru/20220821/pozhar-1811114890.html

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россия

рязанская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, рязанская область, природные пожары в россии