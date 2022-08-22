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В России за сутки потушили 80 природных пожаров - РИА Новости, 22.08.2022
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В России за сутки потушили 80 природных пожаров
В России за сутки потушили 80 природных пожаров - РИА Новости, 22.08.2022
В России за сутки потушили 80 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 80 природных пожаров на площади 1 436 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T02:28
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происшествия
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 80 природных пожаров на площади 1 436 гектаров, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21.08.2022 года в России ликвидировано 80 лесных пожаров на площади 1 436 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 22 августа в России действовали 92 лесных пожара на площади 105 810 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действует семь пожаров на площади 82 446 гектаров.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
02:28 22.08.2022
 
В России за сутки потушили 80 природных пожаров

Лесопожарные службы за сутки потушили 80 природных пожаров на площади 1 436 гектаров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 80 природных пожаров на площади 1 436 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21.08.2022 года в России ликвидировано 80 лесных пожаров на площади 1 436 гектаров", - говорится в сообщении.
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Пожары в Рязанской области тушат семь самолетов и десять вертолетов
К полуночи 22 августа в России действовали 92 лесных пожара на площади 105 810 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действует семь пожаров на площади 82 446 гектаров.
 
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