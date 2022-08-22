https://ria.ru/20220822/pozhary-1811184485.html

В России за сутки потушили 80 природных пожаров

В России за сутки потушили 80 природных пожаров - РИА Новости, 22.08.2022

В России за сутки потушили 80 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 80 природных пожаров на площади 1 436 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T02:28

2022-08-22T02:28

2022-08-22T02:28

происшествия

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 80 природных пожаров на площади 1 436 гектаров, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21.08.2022 года в России ликвидировано 80 лесных пожаров на площади 1 436 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 22 августа в России действовали 92 лесных пожара на площади 105 810 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действует семь пожаров на площади 82 446 гектаров.

https://ria.ru/20220821/pozhary-1811109220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия