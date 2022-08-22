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Московские пожарные в Рязанской области обеспечены всеми бытовыми условиями - РИА Новости, 22.08.2022
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Московские пожарные в Рязанской области обеспечены всеми бытовыми условиями
Московские пожарные в Рязанской области обеспечены всеми бытовыми условиями - РИА Новости, 22.08.2022
Московские пожарные в Рязанской области обеспечены всеми бытовыми условиями
Московские специалисты, которые тушат пожары в Рязанской области, обеспечены бытовыми условиями: питанием, медицинскими службами, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:46
2022-08-22T19:35
москва
природные пожары в россии
рязанская область
сергей собянин
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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РЯЗАНЬ 22 авг - РИА Новости. Московские специалисты, которые тушат пожары в Рязанской области, обеспечены бытовыми условиями: питанием, медицинскими службами, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра отметил, что ситуация на территории Рязанской области складывается непросто. В четверг,18 августа, мэром Москвы Сергеем Собяниным были приняты решения о необходимых мерах по оказанию помощи Рязанской области в тушении этих пожаров. Была сформирована группа около 400 человек, 200 единиц различной городской техники, которая работала до воскресенья.По словам Бирюкова, были обсуждены вопросы о том, как складывается ситуация, и мэр принял решение сформировать дополнительные силы и средства для того, чтобы быстрее ликвидировать чрезвычайную ситуацию."Поэтому со вчерашнего дня и вот сегодня до 21.00 сюда были сформированы силы в количестве более 9 тысяч человек дополнительно и дополнительно, по поручению мэра, к тем 200 еще примерно 2340 единицам различной техники... Это примерно 600 единиц поливомоечной техники, которая оборудована заборными рукавами, подающими системами для тушения пожара, это 20 больших бульдозеров, примерно 10 экскаваторов, которые здесь необходимы", - сказал Бирюков.Кроме того, он отметил, что в Рязанскую область также отправлено около 700 различных единиц перекачивающих устройств, в том числе 46 крупных, крупномерных перекачивающих станций. Примерно 300 насосов крупных."Все это сейчас по всей территории рассредоточено, и специалисты будут заниматься, тушить пожары. Мы работаем во взаимодействии с Министерством по чрезвычайным ситуациям, с Министерством обороны, правительством Рязанской области и с Рослесхозом. Координация действий – совместная", - добавил Бирюков.
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москва, природные пожары в россии, рязанская область, сергей собянин, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Москва, Природные пожары в России, Рязанская область, Сергей Собянин, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
18:46 22.08.2022 (обновлено: 19:35 22.08.2022)
 
Московские пожарные в Рязанской области обеспечены всеми бытовыми условиями

Заммэра Бирюков: московские пожарные в Рязанской области обеспечены питанием и медпомощью

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники противопожарной службы МЧС . Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ 22 авг - РИА Новости. Московские специалисты, которые тушат пожары в Рязанской области, обеспечены бытовыми условиями: питанием, медицинскими службами, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Основные силы – это силы города Москвы. Для того чтобы такие силы здесь содержать, приняты необходимые решения по обеспечению бытовыми условиями: питанием, здесь работают медицинские службы, медицинские вертолеты, три машины скорой помощи. Мало ли, что может быть", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что ситуация на территории Рязанской области складывается непросто. В четверг,18 августа, мэром Москвы Сергеем Собяниным были приняты решения о необходимых мерах по оказанию помощи Рязанской области в тушении этих пожаров. Была сформирована группа около 400 человек, 200 единиц различной городской техники, которая работала до воскресенья.
По словам Бирюкова, были обсуждены вопросы о том, как складывается ситуация, и мэр принял решение сформировать дополнительные силы и средства для того, чтобы быстрее ликвидировать чрезвычайную ситуацию.
"Поэтому со вчерашнего дня и вот сегодня до 21.00 сюда были сформированы силы в количестве более 9 тысяч человек дополнительно и дополнительно, по поручению мэра, к тем 200 еще примерно 2340 единицам различной техники... Это примерно 600 единиц поливомоечной техники, которая оборудована заборными рукавами, подающими системами для тушения пожара, это 20 больших бульдозеров, примерно 10 экскаваторов, которые здесь необходимы", - сказал Бирюков.
Кроме того, он отметил, что в Рязанскую область также отправлено около 700 различных единиц перекачивающих устройств, в том числе 46 крупных, крупномерных перекачивающих станций. Примерно 300 насосов крупных.
"Все это сейчас по всей территории рассредоточено, и специалисты будут заниматься, тушить пожары. Мы работаем во взаимодействии с Министерством по чрезвычайным ситуациям, с Министерством обороны, правительством Рязанской области и с Рослесхозом. Координация действий – совместная", - добавил Бирюков.
Смог в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
1 из 8

На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.

Прохожие на одной из улиц в Москве
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Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

Автомобильное движение на проспекте Мира в Москве
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Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.

Памятник Петру I (В ознаменование 300-летия российского флота, скульптор Зураб Церетелли) в Москве
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Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.

Женщина в защитной маске на одной из улиц в Москве
5 из 8

Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.

Гостиница Космос в Москве
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Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.

Кутафья башня Московского Кремля
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Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.

Женщина в защитной маске на одной из улиц в Москве
8 из 8

Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 8

На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 8

Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 8

Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 8

Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 8

Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 8

Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 8

Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МоскваПриродные пожары в РоссииРязанская областьСергей СобянинФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
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