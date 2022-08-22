https://ria.ru/20220822/pozharnye-1811399053.html

Московские пожарные в Рязанской области обеспечены всеми бытовыми условиями

Московские пожарные в Рязанской области обеспечены всеми бытовыми условиями - РИА Новости, 22.08.2022

Московские пожарные в Рязанской области обеспечены всеми бытовыми условиями

Московские специалисты, которые тушат пожары в Рязанской области, обеспечены бытовыми условиями: питанием, медицинскими службами, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:46

2022-08-22T18:46

2022-08-22T19:35

москва

природные пожары в россии

рязанская область

сергей собянин

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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РЯЗАНЬ 22 авг - РИА Новости. Московские специалисты, которые тушат пожары в Рязанской области, обеспечены бытовыми условиями: питанием, медицинскими службами, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра отметил, что ситуация на территории Рязанской области складывается непросто. В четверг,18 августа, мэром Москвы Сергеем Собяниным были приняты решения о необходимых мерах по оказанию помощи Рязанской области в тушении этих пожаров. Была сформирована группа около 400 человек, 200 единиц различной городской техники, которая работала до воскресенья.По словам Бирюкова, были обсуждены вопросы о том, как складывается ситуация, и мэр принял решение сформировать дополнительные силы и средства для того, чтобы быстрее ликвидировать чрезвычайную ситуацию."Поэтому со вчерашнего дня и вот сегодня до 21.00 сюда были сформированы силы в количестве более 9 тысяч человек дополнительно и дополнительно, по поручению мэра, к тем 200 еще примерно 2340 единицам различной техники... Это примерно 600 единиц поливомоечной техники, которая оборудована заборными рукавами, подающими системами для тушения пожара, это 20 больших бульдозеров, примерно 10 экскаваторов, которые здесь необходимы", - сказал Бирюков.Кроме того, он отметил, что в Рязанскую область также отправлено около 700 различных единиц перекачивающих устройств, в том числе 46 крупных, крупномерных перекачивающих станций. Примерно 300 насосов крупных."Все это сейчас по всей территории рассредоточено, и специалисты будут заниматься, тушить пожары. Мы работаем во взаимодействии с Министерством по чрезвычайным ситуациям, с Министерством обороны, правительством Рязанской области и с Рослесхозом. Координация действий – совместная", - добавил Бирюков.

москва

рязанская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

москва, природные пожары в россии, рязанская область, сергей собянин, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)