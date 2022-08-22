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Пожарные потушили сухую растительность рядом с Ростовом-на-Дону

Пожарные потушили сухую растительность рядом с Ростовом-на-Дону - РИА Новости, 22.08.2022

Пожарные потушили сухую растительность рядом с Ростовом-на-Дону

Пожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности в Азовском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T23:00

2022-08-22T23:00

2022-08-22T23:00

происшествия

азовский район

природные пожары в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности в Азовском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.Сообщение о пожаре на повороте на хутор Обуховка в Азовском районе поступило спасателям в 20.50 мск. Спустя примерно час огонь удалось локализовать на 3 тысячах квадратных метров."В 22.20 ликвидация открытого горения в Азовском районе", - сказал представитель ведомства.На месте работают более 50 человек и около 20 единиц техники.

азовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, азовский район, природные пожары в россии