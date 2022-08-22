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Рядом с Ростовом-на-Дону загорелась сухая растительность

Рядом с Ростовом-на-Дону загорелась сухая растительность - РИА Новости, 22.08.2022

Рядом с Ростовом-на-Дону загорелась сухая растительность

Сухая растительность загорелась в Азовском районе Ростовской области, пожар локализован на 3 тысячах "квадратов", сообщил журналистам представитель ГУМЧС по... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T22:31

2022-08-22T22:31

2022-08-22T22:31

происшествия

ростовская область

каменский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Сухая растительность загорелась в Азовском районе Ростовской области, пожар локализован на 3 тысячах "квадратов", сообщил журналистам представитель ГУМЧС по области.В 21.45 мск пожар удалось локализовать на 3 тысячах квадратных метров. Угрозы населенному пункту нет.Для тушения пожара привлечены более 50 человек и около 20 единиц техники.Вечером в понедельник МЧС информировало, что пожар в лесничестве Каменского района Ростовской области охватил до 32 гектаров, горит сухая трава.

ростовская область

каменский район

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, ростовская область, каменский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии