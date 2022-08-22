Рядом с Ростовом-на-Дону загорелась сухая растительность

В Азовском районе Ростовской области загорелась сухая растительность, пожар локализовали
На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.
На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.
Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.
Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.
Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.
Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.
Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.
Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.
Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.
Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.
Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.
Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.
Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.
Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.
Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.
Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.
На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.
Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.
Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.
Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.
Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.
Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.
Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.
Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.