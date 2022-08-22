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В Мытищах ликвидировали открытое горение на крыше кафе - РИА Новости, 22.08.2022
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В Мытищах ликвидировали открытое горение на крыше кафе
В Мытищах ликвидировали открытое горение на крыше кафе - РИА Новости, 22.08.2022
В Мытищах ликвидировали открытое горение на крыше кафе
Открытое горение огня в подмосковных Мытищах, где произошел пожар на кровле двухэтажного здания кафе, ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T22:26
2022-08-22T22:26
происшествия
мытищи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Открытое горение огня в подмосковных Мытищах, где произошел пожар на кровле двухэтажного здания кафе, ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Кровля двухэтажного здания кафе загорелась на площади порядка 240 квадратных метров в подмосковных Мытищах на Шараповском проезде, из горящего здания эвакуировали четырех сотрудников, рассказали ранее РИА Новости в региональном главке МЧС."В 21.25 открытое горение было ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
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мытищи
россия
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происшествия, мытищи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Мытищи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Московская область (Подмосковье)
22:26 22.08.2022
 
В Мытищах ликвидировали открытое горение на крыше кафе

В Мытищах, где произошел пожар на крыше кафе, ликвидировано открытое горение огня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ тушит пожар
Сотрудник МЧС РФ тушит пожар - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник МЧС РФ тушит пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Открытое горение огня в подмосковных Мытищах, где произошел пожар на кровле двухэтажного здания кафе, ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Кровля двухэтажного здания кафе загорелась на площади порядка 240 квадратных метров в подмосковных Мытищах на Шараповском проезде, из горящего здания эвакуировали четырех сотрудников, рассказали ранее РИА Новости в региональном главке МЧС.
"В 21.25 открытое горение было ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияМытищиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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