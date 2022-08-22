https://ria.ru/20220822/pozhar-1811439905.html
В Мытищах ликвидировали открытое горение на крыше кафе
В Мытищах ликвидировали открытое горение на крыше кафе - РИА Новости, 22.08.2022
В Мытищах ликвидировали открытое горение на крыше кафе
Открытое горение огня в подмосковных Мытищах, где произошел пожар на кровле двухэтажного здания кафе, ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T22:26
2022-08-22T22:26
2022-08-22T22:26
происшествия
мытищи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801941026_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_39bea7bf94890598730a3b94da2ea80b.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Открытое горение огня в подмосковных Мытищах, где произошел пожар на кровле двухэтажного здания кафе, ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Кровля двухэтажного здания кафе загорелась на площади порядка 240 квадратных метров в подмосковных Мытищах на Шараповском проезде, из горящего здания эвакуировали четырех сотрудников, рассказали ранее РИА Новости в региональном главке МЧС."В 21.25 открытое горение было ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220822/pozhar-1811414271.html
мытищи
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801941026_388:0:3117:2047_1920x0_80_0_0_60fc6e988f3c689eec071f7a55cc6f7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мытищи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Мытищи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Московская область (Подмосковье)
В Мытищах ликвидировали открытое горение на крыше кафе
В Мытищах, где произошел пожар на крыше кафе, ликвидировано открытое горение огня