https://ria.ru/20220822/pozhar-1811439905.html

В Мытищах ликвидировали открытое горение на крыше кафе

В Мытищах ликвидировали открытое горение на крыше кафе - РИА Новости, 22.08.2022

В Мытищах ликвидировали открытое горение на крыше кафе

Открытое горение огня в подмосковных Мытищах, где произошел пожар на кровле двухэтажного здания кафе, ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T22:26

2022-08-22T22:26

2022-08-22T22:26

происшествия

мытищи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Открытое горение огня в подмосковных Мытищах, где произошел пожар на кровле двухэтажного здания кафе, ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Кровля двухэтажного здания кафе загорелась на площади порядка 240 квадратных метров в подмосковных Мытищах на Шараповском проезде, из горящего здания эвакуировали четырех сотрудников, рассказали ранее РИА Новости в региональном главке МЧС."В 21.25 открытое горение было ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220822/pozhar-1811414271.html

мытищи

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, мытищи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, московская область (подмосковье)