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В Мытищах загорелась крыша кафе - РИА Новости, 22.08.2022
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В Мытищах загорелась крыша кафе
В Мытищах загорелась крыша кафе - РИА Новости, 22.08.2022
В Мытищах загорелась крыша кафе
Кровля двухэтажного здания кафе загорелась на площади порядка 240 квадратных метров в подмосковных Мытищах, из горящего здания эвакуировали четырех человек,... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:09
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происшествия
россия
московская область (подмосковье)
мытищи
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Кровля двухэтажного здания кафе загорелась на площади порядка 240 квадратных метров в подмосковных Мытищах, из горящего здания эвакуировали четырех человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."На Шараповском проезде происходит возгорания кровли двухэтажного здания кафе размером 20 на 12 метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, из горящего здания эвакуировали четверых сотрудников кафе. Борьбу с огнем ведут 32 человека и девять единиц техники."В 20.55 пожар был локализован на площади 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
россия
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), мытищи
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Мытищи
21:09 22.08.2022 (обновлено: 21:58 22.08.2022)
 
В Мытищах загорелась крыша кафе

В подмосковных Мытищах загорелась крыша кафе, пожар локализован

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобили МЧС в Москве
Автомобили МЧС в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Кровля двухэтажного здания кафе загорелась на площади порядка 240 квадратных метров в подмосковных Мытищах, из горящего здания эвакуировали четырех человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"На Шараповском проезде происходит возгорания кровли двухэтажного здания кафе размером 20 на 12 метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из горящего здания эвакуировали четверых сотрудников кафе. Борьбу с огнем ведут 32 человека и девять единиц техники.
"В 20.55 пожар был локализован на площади 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Мытищи
 
 
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