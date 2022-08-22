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Пожар в ростовском Каменском лесничестве охватил 32 гектара - РИА Новости, 22.08.2022
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Пожар в ростовском Каменском лесничестве охватил 32 гектара
Пожар в ростовском Каменском лесничестве охватил 32 гектара - РИА Новости, 22.08.2022
Пожар в ростовском Каменском лесничестве охватил 32 гектара
Площадь пожара в лесничестве Каменского района Ростовской области выросла до 32 гектаров, сообщил журналистам представитель регионального ГУМЧС России. РИА Новости, 22.08.2022
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происшествия
ростовская область
природные пожары в россии
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Площадь пожара в лесничестве Каменского района Ростовской области выросла до 32 гектаров, сообщил журналистам представитель регионального ГУМЧС России.Пожар в Каменском лесничестве произошел в понедельник днем. К 17.30 мск площадь возгорания составила около 10 гектаров, спустя час она выросла вдвое."По состоянию на 19.20 мск, площадь пожара 32 гектара", - сказал представитель ведомства.В тушении задействовано 177 человек, 50 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России, а также пожарный поезд.
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ростовская область
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Пожар в Каменском лесничестве в Ростовской области
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происшествия, ростовская область, природные пожары в россии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Ростовская область, Природные пожары в России, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
19:32 22.08.2022 (обновлено: 21:50 22.08.2022)
 
Пожар в ростовском Каменском лесничестве охватил 32 гектара

ГУМЧС: площадь пожара в ростовском Каменском лесничестве увеличилась до 32 гектаров

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Площадь пожара в лесничестве Каменского района Ростовской области выросла до 32 гектаров, сообщил журналистам представитель регионального ГУМЧС России.
Пожар в Каменском лесничестве произошел в понедельник днем. К 17.30 мск площадь возгорания составила около 10 гектаров, спустя час она выросла вдвое.
"По состоянию на 19.20 мск, площадь пожара 32 гектара", - сказал представитель ведомства.
В тушении задействовано 177 человек, 50 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России, а также пожарный поезд.
Пожарный вертолет МЧС РФ принимает участие в тушения лесного пожара в поселке Деулино в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 19:27
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ПроисшествияРостовская областьПриродные пожары в РоссииРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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