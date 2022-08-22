https://ria.ru/20220822/pozhar-1811414271.html

Пожар в ростовском Каменском лесничестве охватил 32 гектара

Пожар в ростовском Каменском лесничестве охватил 32 гектара - РИА Новости, 22.08.2022

Пожар в ростовском Каменском лесничестве охватил 32 гектара

Площадь пожара в лесничестве Каменского района Ростовской области выросла до 32 гектаров, сообщил журналистам представитель регионального ГУМЧС России. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T19:32

2022-08-22T19:32

2022-08-22T21:50

происшествия

ростовская область

природные пожары в россии

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Площадь пожара в лесничестве Каменского района Ростовской области выросла до 32 гектаров, сообщил журналистам представитель регионального ГУМЧС России.Пожар в Каменском лесничестве произошел в понедельник днем. К 17.30 мск площадь возгорания составила около 10 гектаров, спустя час она выросла вдвое."По состоянию на 19.20 мск, площадь пожара 32 гектара", - сказал представитель ведомства.В тушении задействовано 177 человек, 50 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России, а также пожарный поезд.

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Пожар в Каменском лесничестве в Ростовской области Пожар в Каменском лесничестве охватил уже 32 га 2022-08-22T19:32 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, природные пожары в россии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш