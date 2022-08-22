https://ria.ru/20220822/pozhar-1811392598.html

Площадь пожара в ростовском Каменском лесничестве выросла вдвое

Площадь пожара в ростовском Каменском лесничестве выросла вдвое - РИА Новости, 22.08.2022

Площадь пожара в ростовском Каменском лесничестве выросла вдвое

Площадь пожара в лесничестве в Каменском районе Ростовской области выросла вдвое, до 20 гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:27

2022-08-22T18:27

2022-08-22T19:05

происшествия

ростовская область

природные пожары в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Площадь пожара в лесничестве в Каменском районе Ростовской области выросла вдвое, до 20 гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.Пожар в Калитвинском участковом лесничестве произошел в понедельник днем. К 17.30 мск площадь возгорания составила около 10 гектаров."По состоянию на 18.15 мск площадь около 20 гектаров", - сказал представитель ГУ МЧС.В тушении задействовано 150 человек, 50 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС, а также пожарный поезд.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, на 20 гектарах "горит сухая трава", высокие температуры и сильный ветер осложняют тушение, главная задача - не допустить переход огня на населенные пункты и ликвидировать возгорание.Сообщается, что к месту пожара готова отправиться группа из 100 человек, 20 единиц техники МЧС России и около 400 добровольцев. "Благодаря применению авиации угроза населенному пункту отсутствует", - добавляет МЧС России.

https://ria.ru/20220822/pozhary-1811395452.html

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происшествия, ростовская область, природные пожары в россии