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Площадь пожара в ростовском лесничестве выросла до десяти гектаров

Площадь пожара в ростовском лесничестве выросла до десяти гектаров - РИА Новости, 22.08.2022

Площадь пожара в ростовском лесничестве выросла до десяти гектаров

Площадь пожара в лесничестве Каменского района Ростовской области выросла с 0,5 гектара до 10 гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:34

2022-08-22T17:34

2022-08-22T17:55

происшествия

каменский район

природные пожары в россии

ростовская область

россия

гибдд мвд рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Площадь пожара в лесничестве Каменского района Ростовской области выросла с 0,5 гектара до 10 гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Сообщение о пожаре в Калитвинском участковом лесничестве поступило в 14.28 мск понедельника. Площадь возгорания составила 0,5 гектара."По состоянию на 17.20 мск площадь. около 10 гектаров, в тушении задействовано 150 человек, 47 единиц техники", - сказал он.Организовано дежурство экипажей ГИБДД на трассе М-4 "Дон".Ранее на место пожара выдвинулись два вертолета Ми-8 МЧС России, а также пожарный поезд.

https://ria.ru/20220822/pozhary-1811342588.html

каменский район

ростовская область

россия

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происшествия, каменский район, природные пожары в россии, ростовская область, россия, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш