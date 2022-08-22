https://ria.ru/20220822/pozhar-1811373755.html
Площадь пожара в ростовском лесничестве выросла до десяти гектаров
Площадь пожара в ростовском лесничестве выросла до десяти гектаров - РИА Новости, 22.08.2022
Площадь пожара в ростовском лесничестве выросла до десяти гектаров
Площадь пожара в лесничестве Каменского района Ростовской области выросла с 0,5 гектара до 10 гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:34
2022-08-22T17:34
2022-08-22T17:55
происшествия
каменский район
природные пожары в россии
ростовская область
россия
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Площадь пожара в лесничестве Каменского района Ростовской области выросла с 0,5 гектара до 10 гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Сообщение о пожаре в Калитвинском участковом лесничестве поступило в 14.28 мск понедельника. Площадь возгорания составила 0,5 гектара."По состоянию на 17.20 мск площадь. около 10 гектаров, в тушении задействовано 150 человек, 47 единиц техники", - сказал он.Организовано дежурство экипажей ГИБДД на трассе М-4 "Дон".Ранее на место пожара выдвинулись два вертолета Ми-8 МЧС России, а также пожарный поезд.
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происшествия, каменский район, природные пожары в россии, ростовская область, россия, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Каменский район, Природные пожары в России, Ростовская область, Россия, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
17:34 22.08.2022 (обновлено: 17:55 22.08.2022)
Площадь пожара в ростовском лесничестве выросла до десяти гектаров
Площадь пожара в лесничестве Ростовской области выросла до десяти гектаров