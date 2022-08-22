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Подмосковье отправило еще 33 пожарных в Рязанскую область - РИА Новости, 22.08.2022
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Подмосковье отправило еще 33 пожарных в Рязанскую область
Подмосковье отправило еще 33 пожарных в Рязанскую область - РИА Новости, 22.08.2022
Подмосковье отправило еще 33 пожарных в Рязанскую область
Ещё 33 лесных пожарных и девять единиц техники отправила Московской область для оказания помощи в тушении пожаров в Рязанской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:11
2022-08-22T13:11
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ещё 33 лесных пожарных и девять единиц техники отправила Московской область для оказания помощи в тушении пожаров в Рязанской области, сообщили РИА Новости в региональном комитете лесного хозяйства."Дополнительно от Комитета лесного хозяйства в эти выходные в Рязанскую область направлена группировка из 33 человек личного состава и 9 единиц техники для оказания помощи в тушении. При этом мы не ослабляем свою группировку. Все силы и средства в боевой готовности", - приводят в сообщении слова зампреда регионального правительства Георгия Филимонова.Как отметил председатель регионального комитета лесного хозяйства Олег Баженов, первую группировку в помощь Рязанской области отправили 17 августа - девять пожарных и три единицы техники."На сегодняшний день общая группировка на тушении в Рязанской области составляет 42 человека и 12 единиц техники", - приводят в сообщении слова Баженова.
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происшествия, рязанская область, природные пожары в россии
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России
13:11 22.08.2022
 
Подмосковье отправило еще 33 пожарных в Рязанскую область

Подмосковье отправило 33 лесных пожарных и девять единиц техники в Рязанскую область

© Фото : страница Павла Малкова во ВКонтактеТушение природного пожара в Рязанской области
Тушение природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : страница Павла Малкова во ВКонтакте
Тушение природного пожара в Рязанской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ещё 33 лесных пожарных и девять единиц техники отправила Московской область для оказания помощи в тушении пожаров в Рязанской области, сообщили РИА Новости в региональном комитете лесного хозяйства.
"Дополнительно от Комитета лесного хозяйства в эти выходные в Рязанскую область направлена группировка из 33 человек личного состава и 9 единиц техники для оказания помощи в тушении. При этом мы не ослабляем свою группировку. Все силы и средства в боевой готовности", - приводят в сообщении слова зампреда регионального правительства Георгия Филимонова.
Как отметил председатель регионального комитета лесного хозяйства Олег Баженов, первую группировку в помощь Рязанской области отправили 17 августа - девять пожарных и три единицы техники.
"На сегодняшний день общая группировка на тушении в Рязанской области составляет 42 человека и 12 единиц техники", - приводят в сообщении слова Баженова.
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
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