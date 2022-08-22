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Подмосковье отправило еще 33 пожарных в Рязанскую область
Подмосковье отправило еще 33 пожарных в Рязанскую область - РИА Новости, 22.08.2022
Подмосковье отправило еще 33 пожарных в Рязанскую область
Ещё 33 лесных пожарных и девять единиц техники отправила Московской область для оказания помощи в тушении пожаров в Рязанской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:11
2022-08-22T13:11
2022-08-22T13:11
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ещё 33 лесных пожарных и девять единиц техники отправила Московской область для оказания помощи в тушении пожаров в Рязанской области, сообщили РИА Новости в региональном комитете лесного хозяйства."Дополнительно от Комитета лесного хозяйства в эти выходные в Рязанскую область направлена группировка из 33 человек личного состава и 9 единиц техники для оказания помощи в тушении. При этом мы не ослабляем свою группировку. Все силы и средства в боевой готовности", - приводят в сообщении слова зампреда регионального правительства Георгия Филимонова.Как отметил председатель регионального комитета лесного хозяйства Олег Баженов, первую группировку в помощь Рязанской области отправили 17 августа - девять пожарных и три единицы техники."На сегодняшний день общая группировка на тушении в Рязанской области составляет 42 человека и 12 единиц техники", - приводят в сообщении слова Баженова.
https://ria.ru/20220822/pozhary-1811184485.html
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происшествия, рязанская область, природные пожары в россии
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России
Подмосковье отправило еще 33 пожарных в Рязанскую область
Подмосковье отправило 33 лесных пожарных и девять единиц техники в Рязанскую область