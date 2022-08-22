https://ria.ru/20220822/potasovka-1811425366.html

Адвокат рассказал свою версию причин потасовки на западе Москвы

Адвокат рассказал свою версию причин потасовки на западе Москвы - РИА Новости, 22.08.2022

Адвокат рассказал свою версию причин потасовки на западе Москвы

Участвовавший в инциденте во дворе дома на западе Москвы адвокат Павел Герасимов утверждает, что конфликт начался из-за его замечания чужому ребенку и... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T20:15

2022-08-22T20:15

2022-08-22T20:15

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800998579_0:45:3480:2003_1920x0_80_0_0_d12b0f30d6f39f368fcb8a3d7fc851a8.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Участвовавший в инциденте во дворе дома на западе Москвы адвокат Павел Герасимов утверждает, что конфликт начался из-за его замечания чужому ребенку и закончился его избиением.По факту случившегося, заявил собеседник агентства, возбуждено уголовное дело. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает."Конфликт между детьми, в ходе которого я сделал замечание ребенку и попросил, чтобы он позвал родителей, чтобы с ними поговорить. Поскольку наши дети ходят в один садик, я посчитал, что это будет гораздо лучше, чем если бы я общался с ребенком. Тем более, что толку от этого нет", - рассказал адвокат РИА Новости в понедельник.После этого мужчина, по собственным словам, пошел к подъезду семьи этого мальчика, но тут случилось неожиданное: "В итоге вылетают двое мужчин, сбивают меня в прыжке с ног и начинают избивать".В итоге, утверждает адвокат, полиция возбудила по случившемуся уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".Официальным подтверждением информации о возбуждении уголовного дела РИА Новости пока не располагает. Комментарии второй стороны агентству также на данный момент получить не удалось.Конфликт разгорелся в минувшую субботу на престижной Мосфильмовской улице. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, потасовка началась с драки двух шестилетних мальчиков и продолжилась уже между их отцами.При этом, по словам источника, в ходе ссоры детей один из отцов "начал оттаскивать чужого ребенка за шею", что и вызвало агрессию второго родителя. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на сегодня не располагает.У одного из взрослых в качестве травмы заявлено растяжение связок, у другого – множественные ушибы. При этом второй – адвокат Павел Герасимов - заявил, что избили его сразу несколько людей.

https://ria.ru/20220816/draka-1810117052.html

https://ria.ru/20220729/draka-1805863305.html

https://ria.ru/20220811/proverka-1809000783.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия