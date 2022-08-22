https://ria.ru/20220822/potasovka-1811425366.html
Адвокат рассказал свою версию причин потасовки на западе Москвы
Адвокат рассказал свою версию причин потасовки на западе Москвы - РИА Новости, 22.08.2022
Адвокат рассказал свою версию причин потасовки на западе Москвы
Участвовавший в инциденте во дворе дома на западе Москвы адвокат Павел Герасимов утверждает, что конфликт начался из-за его замечания чужому ребенку и... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T20:15
2022-08-22T20:15
2022-08-22T20:15
происшествия
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Участвовавший в инциденте во дворе дома на западе Москвы адвокат Павел Герасимов утверждает, что конфликт начался из-за его замечания чужому ребенку и закончился его избиением.По факту случившегося, заявил собеседник агентства, возбуждено уголовное дело. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает."Конфликт между детьми, в ходе которого я сделал замечание ребенку и попросил, чтобы он позвал родителей, чтобы с ними поговорить. Поскольку наши дети ходят в один садик, я посчитал, что это будет гораздо лучше, чем если бы я общался с ребенком. Тем более, что толку от этого нет", - рассказал адвокат РИА Новости в понедельник.После этого мужчина, по собственным словам, пошел к подъезду семьи этого мальчика, но тут случилось неожиданное: "В итоге вылетают двое мужчин, сбивают меня в прыжке с ног и начинают избивать".В итоге, утверждает адвокат, полиция возбудила по случившемуся уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".Официальным подтверждением информации о возбуждении уголовного дела РИА Новости пока не располагает. Комментарии второй стороны агентству также на данный момент получить не удалось.Конфликт разгорелся в минувшую субботу на престижной Мосфильмовской улице. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, потасовка началась с драки двух шестилетних мальчиков и продолжилась уже между их отцами.При этом, по словам источника, в ходе ссоры детей один из отцов "начал оттаскивать чужого ребенка за шею", что и вызвало агрессию второго родителя. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на сегодня не располагает.У одного из взрослых в качестве травмы заявлено растяжение связок, у другого – множественные ушибы. При этом второй – адвокат Павел Герасимов - заявил, что избили его сразу несколько людей.
https://ria.ru/20220816/draka-1810117052.html
https://ria.ru/20220729/draka-1805863305.html
https://ria.ru/20220811/proverka-1809000783.html
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происшествия, россия
Адвокат рассказал свою версию причин потасовки на западе Москвы
Адвокат Герасимов: конфликт во дворе дома в Москве начался из-за замечания чужому ребенку
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Участвовавший в инциденте во дворе дома на западе Москвы адвокат Павел Герасимов утверждает, что конфликт начался из-за его замечания чужому ребенку и закончился его избиением.
По факту случившегося, заявил собеседник агентства, возбуждено уголовное дело. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
"Конфликт между детьми, в ходе которого я сделал замечание ребенку и попросил, чтобы он позвал родителей, чтобы с ними поговорить. Поскольку наши дети ходят в один садик, я посчитал, что это будет гораздо лучше, чем если бы я общался с ребенком. Тем более, что толку от этого нет", - рассказал адвокат РИА Новости в понедельник.
После этого мужчина, по собственным словам, пошел к подъезду семьи этого мальчика, но тут случилось неожиданное: "В итоге вылетают двое мужчин, сбивают меня в прыжке с ног и начинают избивать".
В итоге, утверждает адвокат, полиция возбудила по случившемуся уголовное дело по статье 115 УК РФ
"Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
Официальным подтверждением информации о возбуждении уголовного дела РИА Новости пока не располагает. Комментарии второй стороны агентству также на данный момент получить не удалось.
Конфликт разгорелся в минувшую субботу на престижной Мосфильмовской улице. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, потасовка началась с драки двух шестилетних мальчиков и продолжилась уже между их отцами.
При этом, по словам источника, в ходе ссоры детей один из отцов "начал оттаскивать чужого ребенка за шею", что и вызвало агрессию второго родителя. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на сегодня не располагает.
У одного из взрослых в качестве травмы заявлено растяжение связок, у другого – множественные ушибы. При этом второй – адвокат Павел Герасимов - заявил, что избили его сразу несколько людей.