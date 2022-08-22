Рейтинг@Mail.ru
Из Вологодской области в Алчевск ЛНР направили порядка 15 тонн гумпомощи - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/pomosch-1811353321.html
Из Вологодской области в Алчевск ЛНР направили порядка 15 тонн гумпомощи
Из Вологодской области в Алчевск ЛНР направили порядка 15 тонн гумпомощи - РИА Новости, 22.08.2022
Из Вологодской области в Алчевск ЛНР направили порядка 15 тонн гумпомощи
Школьные принадлежности для первоклассников, компьютерная и мультимедийная техника, учебники, спортивное оборудование и комплекты наглядных пособий направляются РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:36
2022-08-22T16:36
специальная военная операция на украине
общество
алчевск
вологодская область
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786174228_42:0:1953:1075_1920x0_80_0_0_c90654ead093f043b12d766ab02cb0a6.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Школьные принадлежности для первоклассников, компьютерная и мультимедийная техника, учебники, спортивное оборудование и комплекты наглядных пособий направляются из Вологодской области в город Алчевск в ЛНР, сообщила пресс-служба правительства региона.В частности, для учащихся 1-11 классов в Алчевск поступит более 19 тысяч учебников и учебных пособий, а также более 1200 книг детской художественной литературы для библиотек. В школы также направлено компьютерное и мультимедийное оборудование: 45 ноутбуков, 15 проекторов с экранами и 15 многофункциональных устройств, которые заменят собой сразу принтер, сканер, копировальный аппарат и факс.Для дошкольников собрано более 700 дидактических игр. Дети, идущие в первый класс, получат наборы школьных принадлежностей (600 наборов)."В подготовке гуманитарного груза участвовала вся система образования Вологодской области. Мы направляем художественную литературу для школ Алчевска. Идет погрузка дидактических игр в подарок детским садам города Алчевска. Отправляем учебники, чтобы школьники с нового учебного года могли без проблем включиться в учебный процесс. Мы очень рады, что имеем возможность направить такие же наборы, которые получили будущие первоклассники Вологодской области, для маленьких алчевцев, кто 1 сентября пойдет в первый класс… На месте гуманитарный груз распределят по школам", - отметила ректор Вологодского института развития образования Ирина Макарьина.Также в Алчевск направлено 5 тонн спортивного оборудования - мячи, волейбольные стойки с сеткой, ворота для мини-футбола, баскетбольные кольца со щитами и сетками, маты, скакалки и другой спортивный инвентарь.Ранее Вологодская область взяла шефство над городом Алчевск в ЛНР. Соглашение о сотрудничестве было подписано 21 июня. Сообщалось, что специалисты из Вологодской области в рамках помощи Алчевску восстановят поврежденные участки дорог, отремонтируют детские сады и трансформаторные подстанции, помогут с подготовкой города к зиме.
алчевск
вологодская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786174228_0:0:1723:1292_1920x0_80_0_0_2696d81d24e0cc5cc41951d64e44c21a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, алчевск, вологодская область, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Общество, Алчевск, Вологодская область, Луганская Народная Республика
16:36 22.08.2022
 
Из Вологодской области в Алчевск ЛНР направили порядка 15 тонн гумпомощи

Вологодская область направила школам Алчевска в ЛНР учебники, компьютеры и спортинвентарь

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик. Архивное фото
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Школьные принадлежности для первоклассников, компьютерная и мультимедийная техника, учебники, спортивное оборудование и комплекты наглядных пособий направляются из Вологодской области в город Алчевск в ЛНР, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Порядка 15 тонн гуманитарной помощи направлены из Вологодской области в город Алчевск Луганской Народной Республики. Школьные принадлежности для первоклассников, компьютерная и мультимедийная техника, спортивное оборудование и комплекты наглядных пособий прибудут в Алчевск в рамках соглашения об оказании шефской помощи", - говорится в сообщении.
В частности, для учащихся 1-11 классов в Алчевск поступит более 19 тысяч учебников и учебных пособий, а также более 1200 книг детской художественной литературы для библиотек. В школы также направлено компьютерное и мультимедийное оборудование: 45 ноутбуков, 15 проекторов с экранами и 15 многофункциональных устройств, которые заменят собой сразу принтер, сканер, копировальный аппарат и факс.
Для дошкольников собрано более 700 дидактических игр. Дети, идущие в первый класс, получат наборы школьных принадлежностей (600 наборов).
"В подготовке гуманитарного груза участвовала вся система образования Вологодской области. Мы направляем художественную литературу для школ Алчевска. Идет погрузка дидактических игр в подарок детским садам города Алчевска. Отправляем учебники, чтобы школьники с нового учебного года могли без проблем включиться в учебный процесс. Мы очень рады, что имеем возможность направить такие же наборы, которые получили будущие первоклассники Вологодской области, для маленьких алчевцев, кто 1 сентября пойдет в первый класс… На месте гуманитарный груз распределят по школам", - отметила ректор Вологодского института развития образования Ирина Макарьина.
Также в Алчевск направлено 5 тонн спортивного оборудования - мячи, волейбольные стойки с сеткой, ворота для мини-футбола, баскетбольные кольца со щитами и сетками, маты, скакалки и другой спортивный инвентарь.
Ранее Вологодская область взяла шефство над городом Алчевск в ЛНР. Соглашение о сотрудничестве было подписано 21 июня. Сообщалось, что специалисты из Вологодской области в рамках помощи Алчевску восстановят поврежденные участки дорог, отремонтируют детские сады и трансформаторные подстанции, помогут с подготовкой города к зиме.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАлчевскВологодская областьЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала