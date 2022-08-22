Из Вологодской области в Алчевск ЛНР направили порядка 15 тонн гумпомощи
Вологодская область направила школам Алчевска в ЛНР учебники, компьютеры и спортинвентарь
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик. Архивное фото
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Школьные принадлежности для первоклассников, компьютерная и мультимедийная техника, учебники, спортивное оборудование и комплекты наглядных пособий направляются из Вологодской области в город Алчевск в ЛНР, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Порядка 15 тонн гуманитарной помощи направлены из Вологодской области в город Алчевск Луганской Народной Республики. Школьные принадлежности для первоклассников, компьютерная и мультимедийная техника, спортивное оборудование и комплекты наглядных пособий прибудут в Алчевск в рамках соглашения об оказании шефской помощи", - говорится в сообщении.
В частности, для учащихся 1-11 классов в Алчевск поступит более 19 тысяч учебников и учебных пособий, а также более 1200 книг детской художественной литературы для библиотек. В школы также направлено компьютерное и мультимедийное оборудование: 45 ноутбуков, 15 проекторов с экранами и 15 многофункциональных устройств, которые заменят собой сразу принтер, сканер, копировальный аппарат и факс.
Для дошкольников собрано более 700 дидактических игр. Дети, идущие в первый класс, получат наборы школьных принадлежностей (600 наборов).
"В подготовке гуманитарного груза участвовала вся система образования Вологодской области. Мы направляем художественную литературу для школ Алчевска. Идет погрузка дидактических игр в подарок детским садам города Алчевска. Отправляем учебники, чтобы школьники с нового учебного года могли без проблем включиться в учебный процесс. Мы очень рады, что имеем возможность направить такие же наборы, которые получили будущие первоклассники Вологодской области, для маленьких алчевцев, кто 1 сентября пойдет в первый класс… На месте гуманитарный груз распределят по школам", - отметила ректор Вологодского института развития образования Ирина Макарьина.
Также в Алчевск направлено 5 тонн спортивного оборудования - мячи, волейбольные стойки с сеткой, ворота для мини-футбола, баскетбольные кольца со щитами и сетками, маты, скакалки и другой спортивный инвентарь.
Ранее Вологодская область взяла шефство над городом Алчевск в ЛНР. Соглашение о сотрудничестве было подписано 21 июня. Сообщалось, что специалисты из Вологодской области в рамках помощи Алчевску восстановят поврежденные участки дорог, отремонтируют детские сады и трансформаторные подстанции, помогут с подготовкой города к зиме.