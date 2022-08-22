https://ria.ru/20220822/politseyskie-1811188569.html
СМИ: в США отстранили от работы полицейских после избиения задержанного
СМИ: в США отстранили от работы полицейских после избиения задержанного - РИА Новости, 22.08.2022
СМИ: в США отстранили от работы полицейских после избиения задержанного
Троих полицейских в штате Арканзас отстранили от работы после публикации в соцсетях видеозаписи, в которой они жестоко избивают задержанного, сообщает NPR. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T06:11
2022-08-22T06:11
2022-08-22T06:11
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Троих полицейских в штате Арканзас отстранили от работы после публикации в соцсетях видеозаписи, в которой они жестоко избивают задержанного, сообщает NPR."Трое сотрудников правоохранительных органов в округе Кроуфорд, штат Арканзас, были отстранены после публикации в соцсетях видео, на котором они избивают и удерживают мужчину на парковке. Как заявил губернатор, полиция штата расследует случившееся", - говорится в сообщении.В видеозаписи, о которой идет речь, заметно, как трое "копов" прижали к земле мужчину и бьют его кулаками и коленями, а также ударяют задержанного головой об асфальт. Отмечается, что инцидент произошел возле небольшого магазина в воскресенье в городе Малбери.
https://ria.ru/20220805/politsiya-1807378703.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
СМИ: в США отстранили от работы полицейских после избиения задержанного
NPR: в США отстранили от работы трех полицейских после видео с избиением задержанного
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости.
Троих полицейских в штате Арканзас отстранили от работы после публикации в соцсетях видеозаписи, в которой они жестоко избивают задержанного, сообщает
NPR.
"Трое сотрудников правоохранительных органов в округе Кроуфорд, штат Арканзас, были отстранены после публикации в соцсетях видео, на котором они избивают и удерживают мужчину на парковке. Как заявил губернатор, полиция штата расследует случившееся", - говорится в сообщении.
В видеозаписи, о которой идет речь, заметно, как трое "копов" прижали к земле мужчину и бьют его кулаками и коленями, а также ударяют задержанного головой об асфальт. Отмечается, что инцидент произошел возле небольшого магазина в воскресенье в городе Малбери.