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СМИ: в США отстранили от работы полицейских после избиения задержанного - РИА Новости, 22.08.2022
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СМИ: в США отстранили от работы полицейских после избиения задержанного
СМИ: в США отстранили от работы полицейских после избиения задержанного - РИА Новости, 22.08.2022
СМИ: в США отстранили от работы полицейских после избиения задержанного
Троих полицейских в штате Арканзас отстранили от работы после публикации в соцсетях видеозаписи, в которой они жестоко избивают задержанного, сообщает NPR. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T06:11
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в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Троих полицейских в штате Арканзас отстранили от работы после публикации в соцсетях видеозаписи, в которой они жестоко избивают задержанного, сообщает NPR."Трое сотрудников правоохранительных органов в округе Кроуфорд, штат Арканзас, были отстранены после публикации в соцсетях видео, на котором они избивают и удерживают мужчину на парковке. Как заявил губернатор, полиция штата расследует случившееся", - говорится в сообщении.В видеозаписи, о которой идет речь, заметно, как трое "копов" прижали к земле мужчину и бьют его кулаками и коленями, а также ударяют задержанного головой об асфальт. Отмечается, что инцидент произошел возле небольшого магазина в воскресенье в городе Малбери.
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в мире, сша
В мире, США
06:11 22.08.2022
 
СМИ: в США отстранили от работы полицейских после избиения задержанного

NPR: в США отстранили от работы трех полицейских после видео с избиением задержанного

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Троих полицейских в штате Арканзас отстранили от работы после публикации в соцсетях видеозаписи, в которой они жестоко избивают задержанного, сообщает NPR.
"Трое сотрудников правоохранительных органов в округе Кроуфорд, штат Арканзас, были отстранены после публикации в соцсетях видео, на котором они избивают и удерживают мужчину на парковке. Как заявил губернатор, полиция штата расследует случившееся", - говорится в сообщении.
Американские полицейские - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 01:34
Полиция закрыла крупнейший торговый центр США на фоне сообщений о стрельбе
В видеозаписи, о которой идет речь, заметно, как трое "копов" прижали к земле мужчину и бьют его кулаками и коленями, а также ударяют задержанного головой об асфальт. Отмечается, что инцидент произошел возле небольшого магазина в воскресенье в городе Малбери.
 
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