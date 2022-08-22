https://ria.ru/20220822/politseyskie-1811188569.html

СМИ: в США отстранили от работы полицейских после избиения задержанного

СМИ: в США отстранили от работы полицейских после избиения задержанного - РИА Новости, 22.08.2022

СМИ: в США отстранили от работы полицейских после избиения задержанного

Троих полицейских в штате Арканзас отстранили от работы после публикации в соцсетях видеозаписи, в которой они жестоко избивают задержанного, сообщает NPR. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T06:11

2022-08-22T06:11

2022-08-22T06:11

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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Троих полицейских в штате Арканзас отстранили от работы после публикации в соцсетях видеозаписи, в которой они жестоко избивают задержанного, сообщает NPR."Трое сотрудников правоохранительных органов в округе Кроуфорд, штат Арканзас, были отстранены после публикации в соцсетях видео, на котором они избивают и удерживают мужчину на парковке. Как заявил губернатор, полиция штата расследует случившееся", - говорится в сообщении.В видеозаписи, о которой идет речь, заметно, как трое "копов" прижали к земле мужчину и бьют его кулаками и коленями, а также ударяют задержанного головой об асфальт. Отмечается, что инцидент произошел возле небольшого магазина в воскресенье в городе Малбери.

https://ria.ru/20220805/politsiya-1807378703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша