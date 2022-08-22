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Суд в Ачинске рассмотрит дело о похищении у банка свыше 22 миллионов рублей - РИА Новости, 22.08.2022
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Суд в Ачинске рассмотрит дело о похищении у банка свыше 22 миллионов рублей
Суд в Ачинске рассмотрит дело о похищении у банка свыше 22 миллионов рублей - РИА Новости, 22.08.2022
Суд в Ачинске рассмотрит дело о похищении у банка свыше 22 миллионов рублей
Суд в Красноярском крае рассмотрит уголовное дело против бывших супругов, обвиняемых в хищении у банка в Ачинске более 22 миллионов рублей, сообщает прокуратура РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:30
2022-08-22T15:30
россия
происшествия
красноярский край
ачинск
ирина волк
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КРАСНОЯРСК, 22 авг - РИА Новости. Суд в Красноярском крае рассмотрит уголовное дело против бывших супругов, обвиняемых в хищении у банка в Ачинске более 22 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона и официальный представитель МВД России Ирина Волк.Заявление о пропаже 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро из офиса финансовой организации поступило в полицию 7 декабря. Подозрение пало на кассира. В тот же день ее мать заявила о пропаже дочери. Девушку объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". МВД 14 декабря сообщило, что подозреваемая после разговора с матерью сама пришла в полицию. Позже кассир и ее муж были арестованы."Женщина имела доступ к сейфу и под влиянием своего бывшего супруга похищала денежные средства… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением рассмотрит суд", - сказала Волк.Установлено, что экс-супруги легализовали часть украденного: на 1,4 миллиона рублей купили две машины (на них наложен арест) и перевели валюту на счета, открытые на имя фигурантки. В ходе обысков изъято свыше двух миллионов рублей, добавила Волк.В прокуратуре региона сообщили, что обвиняемая обкрадывала банк с мая 2018 по декабрь 2021 года – всего на сумму свыше 22 миллиона рублей. "Длительный период времени женщине удавалось скрывать недостачу в кассе банка. Она формировала пачки из сувенирных купюр "Банк приколов", - отметили в ведомстве.По данным прокуратуры, дело рассмотрит Ачинский городской суд.
https://ria.ru/20211220/dengi-1764603316.html
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россия, происшествия, красноярский край, ачинск, ирина волк
Россия, Происшествия, Красноярский край, Ачинск, Ирина Волк
15:30 22.08.2022
 
Суд в Ачинске рассмотрит дело о похищении у банка свыше 22 миллионов рублей

В Ачинске суд рассмотрит резонансное дело о похищении у банка свыше 22 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОЯРСК, 22 авг - РИА Новости. Суд в Красноярском крае рассмотрит уголовное дело против бывших супругов, обвиняемых в хищении у банка в Ачинске более 22 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона и официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Заявление о пропаже 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро из офиса финансовой организации поступило в полицию 7 декабря. Подозрение пало на кассира. В тот же день ее мать заявила о пропаже дочери. Девушку объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". МВД 14 декабря сообщило, что подозреваемая после разговора с матерью сама пришла в полицию. Позже кассир и ее муж были арестованы.
Похищенные деньги из кассы в Ачинске. Кадры МВД - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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Оперативники нашли более двух миллионов рублей, похищенных в Ачинске
"Женщина имела доступ к сейфу и под влиянием своего бывшего супруга похищала денежные средства… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением рассмотрит суд", - сказала Волк.
Установлено, что экс-супруги легализовали часть украденного: на 1,4 миллиона рублей купили две машины (на них наложен арест) и перевели валюту на счета, открытые на имя фигурантки. В ходе обысков изъято свыше двух миллионов рублей, добавила Волк.
В прокуратуре региона сообщили, что обвиняемая обкрадывала банк с мая 2018 по декабрь 2021 года – всего на сумму свыше 22 миллиона рублей. "Длительный период времени женщине удавалось скрывать недостачу в кассе банка. Она формировала пачки из сувенирных купюр "Банк приколов", - отметили в ведомстве.
По данным прокуратуры, дело рассмотрит Ачинский городской суд.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
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Источник: подозреваемая в краже кассирша из Ачинска сдалась без денег
 
РоссияПроисшествияКрасноярский крайАчинскИрина Волк
 
 
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