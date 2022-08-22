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Суд в Ачинске рассмотрит дело о похищении у банка свыше 22 миллионов рублей

Суд в Ачинске рассмотрит дело о похищении у банка свыше 22 миллионов рублей - РИА Новости, 22.08.2022

Суд в Ачинске рассмотрит дело о похищении у банка свыше 22 миллионов рублей

Суд в Красноярском крае рассмотрит уголовное дело против бывших супругов, обвиняемых в хищении у банка в Ачинске более 22 миллионов рублей, сообщает прокуратура РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:30

2022-08-22T15:30

2022-08-22T15:30

россия

происшествия

красноярский край

ачинск

ирина волк

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КРАСНОЯРСК, 22 авг - РИА Новости. Суд в Красноярском крае рассмотрит уголовное дело против бывших супругов, обвиняемых в хищении у банка в Ачинске более 22 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона и официальный представитель МВД России Ирина Волк.Заявление о пропаже 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро из офиса финансовой организации поступило в полицию 7 декабря. Подозрение пало на кассира. В тот же день ее мать заявила о пропаже дочери. Девушку объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". МВД 14 декабря сообщило, что подозреваемая после разговора с матерью сама пришла в полицию. Позже кассир и ее муж были арестованы."Женщина имела доступ к сейфу и под влиянием своего бывшего супруга похищала денежные средства… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением рассмотрит суд", - сказала Волк.Установлено, что экс-супруги легализовали часть украденного: на 1,4 миллиона рублей купили две машины (на них наложен арест) и перевели валюту на счета, открытые на имя фигурантки. В ходе обысков изъято свыше двух миллионов рублей, добавила Волк.В прокуратуре региона сообщили, что обвиняемая обкрадывала банк с мая 2018 по декабрь 2021 года – всего на сумму свыше 22 миллиона рублей. "Длительный период времени женщине удавалось скрывать недостачу в кассе банка. Она формировала пачки из сувенирных купюр "Банк приколов", - отметили в ведомстве.По данным прокуратуры, дело рассмотрит Ачинский городской суд.

https://ria.ru/20211220/dengi-1764603316.html

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ачинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, красноярский край, ачинск, ирина волк