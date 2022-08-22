https://ria.ru/20220822/pogoda-1811192362.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 22.08.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T07:54

2022-08-22T07:54

2022-08-22T07:54

общество

москва

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков, в столице плюс 27 - плюс 29, по области - от плюс 25 до плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Синенков.По его словам, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше средних многолетних значений.

https://ria.ru/20220822/moskva-1811191266.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва