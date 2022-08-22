https://ria.ru/20220822/pogoda-1811192362.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 22.08.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T07:54
2022-08-22T07:54
2022-08-22T07:54
общество
москва
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков, в столице плюс 27 - плюс 29, по области - от плюс 25 до плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Синенков.По его словам, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше средних многолетних значений.
https://ria.ru/20220822/moskva-1811191266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик Синенков пообещал москвичам в понедельник облачную погоду и до плюс 29 градусов
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков, в столице плюс 27 - плюс 29, по области - от плюс 25 до плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По его словам, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше средних многолетних значений.