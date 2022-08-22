Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемая в убийстве Дугиной меняла цвет волос после въезда в Россию - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220822/podozrevaemaya-1811375276.html
Подозреваемая в убийстве Дугиной меняла цвет волос после въезда в Россию
Подозреваемая в убийстве Дугиной меняла цвет волос после въезда в Россию - РИА Новости, 22.08.2022
Подозреваемая в убийстве Дугиной меняла цвет волос после въезда в Россию
Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк меняла цвет волос: в Россию она въехала блондинкой, а выезжала из страны уже брюнеткой, это видно на видео,... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:39
2022-08-22T17:40
россия
происшествия
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
одинцовский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
эстония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811370990_156:175:1808:1104_1920x0_80_0_0_7193061003dbec33b18a836e9525a2c4.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк меняла цвет волос: в Россию она въехала блондинкой, а выезжала из страны уже брюнеткой, это видно на видео, опубликованном ФСБ России.ФСБ показала видеокадры с Вовк: как она въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой и как выезжает в Эстонию.Вначале видно, что Вовк при проверке открывает капот автомобиля, и ее волосы имеют светлый цвет. В дом Дугиной она входила уже брюнеткой, такая же окраска волос была у Вовк при выезде из России.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следствия, находилась журналист и политолог Дарья Дугина. Она погибла на месте.По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.В понедельник ФСБ объявила, что раскрыла дело. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.После управляемого подрыва машины Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Как отмечал ранее, еще до релиза ФСБ РФ, МИД России, если версию об украинском следе в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева.
https://ria.ru/20220822/dugina-1811368523.html
https://ria.ru/20220822/ubiystvo-1811373927.html
россия
одинцовский район
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811370990_0:0:1473:1104_1920x0_80_0_0_b5559faa2d07e8fbf2d34ff2d0a5272f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, одинцовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), эстония
Россия, Происшествия, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Одинцовский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Эстония
17:39 22.08.2022 (обновлено: 17:40 22.08.2022)
 
Подозреваемая в убийстве Дугиной меняла цвет волос после въезда в Россию

Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной приехала в Россию блондинкой, уехала брюнеткой

© ФСБ РоссииНатальи Вовк (Шабан) у дома, где проживала Дарья Дугина
Натальи Вовк (Шабан) у дома, где проживала Дарья Дугина
© ФСБ России
Натальи Вовк (Шабан) у дома, где проживала Дарья Дугина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк меняла цвет волос: в Россию она въехала блондинкой, а выезжала из страны уже брюнеткой, это видно на видео, опубликованном ФСБ России.
ФСБ показала видеокадры с Вовк: как она въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой и как выезжает в Эстонию.
ФСБ РФ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной
Вчера, 17:18
ФСБ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной
Вначале видно, что Вовк при проверке открывает капот автомобиля, и ее волосы имеют светлый цвет. В дом Дугиной она входила уже брюнеткой, такая же окраска волос была у Вовк при выезде из России.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следствия, находилась журналист и политолог Дарья Дугина. Она погибла на месте.
По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
В понедельник ФСБ объявила, что раскрыла дело. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.
После управляемого подрыва машины Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Как отмечал ранее, еще до релиза ФСБ РФ, МИД России, если версию об украинском следе в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 17:34
Постпред КНР при ООН заявил, что обеспокоен убийством Дугиной
 
РоссияПроисшествияДарья ДугинаПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойОдинцовский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Эстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала