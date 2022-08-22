https://ria.ru/20220822/podozrevaemaya-1811375276.html
Подозреваемая в убийстве Дугиной меняла цвет волос после въезда в Россию
Подозреваемая в убийстве Дугиной меняла цвет волос после въезда в Россию - РИА Новости, 22.08.2022
Подозреваемая в убийстве Дугиной меняла цвет волос после въезда в Россию
Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк меняла цвет волос: в Россию она въехала блондинкой, а выезжала из страны уже брюнеткой, это видно на видео,... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:39
2022-08-22T17:39
2022-08-22T17:40
россия
происшествия
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
одинцовский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
эстония
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк меняла цвет волос: в Россию она въехала блондинкой, а выезжала из страны уже брюнеткой, это видно на видео, опубликованном ФСБ России.ФСБ показала видеокадры с Вовк: как она въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой и как выезжает в Эстонию.Вначале видно, что Вовк при проверке открывает капот автомобиля, и ее волосы имеют светлый цвет. В дом Дугиной она входила уже брюнеткой, такая же окраска волос была у Вовк при выезде из России.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следствия, находилась журналист и политолог Дарья Дугина. Она погибла на месте.По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.В понедельник ФСБ объявила, что раскрыла дело. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.После управляемого подрыва машины Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Как отмечал ранее, еще до релиза ФСБ РФ, МИД России, если версию об украинском следе в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева.
https://ria.ru/20220822/dugina-1811368523.html
https://ria.ru/20220822/ubiystvo-1811373927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, одинцовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), эстония
Россия, Происшествия, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Одинцовский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Эстония
17:39 22.08.2022 (обновлено: 17:40 22.08.2022)
Подозреваемая в убийстве Дугиной меняла цвет волос после въезда в Россию
Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной приехала в Россию блондинкой, уехала брюнеткой