https://ria.ru/20220822/podozrevaemaya-1811375276.html

Подозреваемая в убийстве Дугиной меняла цвет волос после въезда в Россию

Подозреваемая в убийстве Дугиной меняла цвет волос после въезда в Россию - РИА Новости, 22.08.2022

Подозреваемая в убийстве Дугиной меняла цвет волос после въезда в Россию

Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк меняла цвет волос: в Россию она въехала блондинкой, а выезжала из страны уже брюнеткой, это видно на видео,... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:39

2022-08-22T17:39

2022-08-22T17:40

россия

происшествия

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

одинцовский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

эстония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811370990_156:175:1808:1104_1920x0_80_0_0_7193061003dbec33b18a836e9525a2c4.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк меняла цвет волос: в Россию она въехала блондинкой, а выезжала из страны уже брюнеткой, это видно на видео, опубликованном ФСБ России.ФСБ показала видеокадры с Вовк: как она въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой и как выезжает в Эстонию.Вначале видно, что Вовк при проверке открывает капот автомобиля, и ее волосы имеют светлый цвет. В дом Дугиной она входила уже брюнеткой, такая же окраска волос была у Вовк при выезде из России.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следствия, находилась журналист и политолог Дарья Дугина. Она погибла на месте.По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.В понедельник ФСБ объявила, что раскрыла дело. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.После управляемого подрыва машины Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Как отмечал ранее, еще до релиза ФСБ РФ, МИД России, если версию об украинском следе в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева.

https://ria.ru/20220822/dugina-1811368523.html

https://ria.ru/20220822/ubiystvo-1811373927.html

россия

одинцовский район

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, одинцовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), эстония