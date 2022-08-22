https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811285960.html

МЦД-3 и МЦД-4 улучшат транспортную доступность для 50% жителей Подмосковья

МЦД-3 и МЦД-4 улучшат транспортную доступность для 50% жителей Подмосковья - РИА Новости, 22.08.2022

МЦД-3 и МЦД-4 улучшат транспортную доступность для 50% жителей Подмосковья

Запуск МЦД-3 и МЦД-4 улучшат транспортную доступность для половины жителей Московской области, рассказала на заседании правительства региона в понедельник... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T13:47

2022-08-22T13:47

2022-08-22T13:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московские центральные диаметры (мцд)

общественный транспорт

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Запуск МЦД-3 и МЦД-4 улучшат транспортную доступность для половины жителей Московской области, рассказала на заседании правительства региона в понедельник заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова."Запуск МЦД-3 и МЦД-4 улучшит транспортную доступность более чем для половины жителей Подмосковья", - сказала Кротова.Она добавила, что в настоящее время ведется реконструкция станций МЦД-3 и МЦД-4. Всего в 2023 году на территории Подмосковья будет построено с нуля или реконструировано 16 объектов.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.

https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811275461.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), московские центральные диаметры (мцд), общественный транспорт