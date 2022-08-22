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МЦД-3 и МЦД-4 улучшат транспортную доступность для 50% жителей Подмосковья - РИА Новости, 22.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811285960.html
МЦД-3 и МЦД-4 улучшат транспортную доступность для 50% жителей Подмосковья
МЦД-3 и МЦД-4 улучшат транспортную доступность для 50% жителей Подмосковья - РИА Новости, 22.08.2022
МЦД-3 и МЦД-4 улучшат транспортную доступность для 50% жителей Подмосковья
Запуск МЦД-3 и МЦД-4 улучшат транспортную доступность для половины жителей Московской области, рассказала на заседании правительства региона в понедельник... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:47
2022-08-22T13:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московские центральные диаметры (мцд)
общественный транспорт
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Запуск МЦД-3 и МЦД-4 улучшат транспортную доступность для половины жителей Московской области, рассказала на заседании правительства региона в понедельник заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова."Запуск МЦД-3 и МЦД-4 улучшит транспортную доступность более чем для половины жителей Подмосковья", - сказала Кротова.Она добавила, что в настоящее время ведется реконструкция станций МЦД-3 и МЦД-4. Всего в 2023 году на территории Подмосковья будет построено с нуля или реконструировано 16 объектов.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.
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московская область (подмосковье), московские центральные диаметры (мцд), общественный транспорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московские центральные диаметры (МЦД), Общественный транспорт
13:47 22.08.2022
 

МЦД-3 и МЦД-4 улучшат транспортную доступность для 50% жителей Подмосковья

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра
Поезд Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Поезд Московского центрального диаметра
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Запуск МЦД-3 и МЦД-4 улучшат транспортную доступность для половины жителей Московской области, рассказала на заседании правительства региона в понедельник заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.
"Запуск МЦД-3 и МЦД-4 улучшит транспортную доступность более чем для половины жителей Подмосковья", - сказала Кротова.
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Она добавила, что в настоящее время ведется реконструкция станций МЦД-3 и МЦД-4. Всего в 2023 году на территории Подмосковья будет построено с нуля или реконструировано 16 объектов.
МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московские центральные диаметры (МЦД)Общественный транспорт
 
 
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