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Глава Подмосковья поручил уделить внимание безопасности на ж/д транспорте - РИА Новости, 22.08.2022
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Новости Подмосковья
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Глава Подмосковья поручил уделить внимание безопасности на ж/д транспорте
Глава Подмосковья поручил уделить внимание безопасности на ж/д транспорте - РИА Новости, 22.08.2022
Глава Подмосковья поручил уделить внимание безопасности на ж/д транспорте
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание безопасности на железнодорожном транспорте и переездах. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:27
2022-08-22T13:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общественный транспорт
андрей воробьев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание безопасности на железнодорожном транспорте и переездах."Тема травматизма на железнодорожном транспорте является очевидным приоритетом, к сожалению, есть цифры, которые заставляют нас совершенствовать свою работу", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Он также добавил, что важно уделять внимание благоустройству пристанционных территорий.
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московская область (подмосковье), общественный транспорт, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общественный транспорт, Андрей Воробьев
13:27 22.08.2022
 

Глава Подмосковья поручил уделить внимание безопасности на ж/д транспорте

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание безопасности на железнодорожном транспорте и переездах.
"Тема травматизма на железнодорожном транспорте является очевидным приоритетом, к сожалению, есть цифры, которые заставляют нас совершенствовать свою работу", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 19:45Новости Подмосковья
Популярность "Пушкинской карты" возросла в Подмосковье
Он также добавил, что важно уделять внимание благоустройству пристанционных территорий.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общественный транспортАндрей Воробьев
 
 
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