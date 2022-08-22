https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811275461.html
Глава Подмосковья поручил уделить внимание безопасности на ж/д транспорте
Глава Подмосковья поручил уделить внимание безопасности на ж/д транспорте - РИА Новости, 22.08.2022
Глава Подмосковья поручил уделить внимание безопасности на ж/д транспорте
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание безопасности на железнодорожном транспорте и переездах. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:27
2022-08-22T13:27
2022-08-22T13:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общественный транспорт
андрей воробьев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание безопасности на железнодорожном транспорте и переездах."Тема травматизма на железнодорожном транспорте является очевидным приоритетом, к сожалению, есть цифры, которые заставляют нас совершенствовать свою работу", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Он также добавил, что важно уделять внимание благоустройству пристанционных территорий.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общественный транспорт, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общественный транспорт, Андрей Воробьев