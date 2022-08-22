https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811275461.html

Глава Подмосковья поручил уделить внимание безопасности на ж/д транспорте

Глава Подмосковья поручил уделить внимание безопасности на ж/д транспорте - РИА Новости, 22.08.2022

Глава Подмосковья поручил уделить внимание безопасности на ж/д транспорте

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание безопасности на железнодорожном транспорте и переездах. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T13:27

2022-08-22T13:27

2022-08-22T13:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общественный транспорт

андрей воробьев

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание безопасности на железнодорожном транспорте и переездах."Тема травматизма на железнодорожном транспорте является очевидным приоритетом, к сожалению, есть цифры, которые заставляют нас совершенствовать свою работу", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Он также добавил, что важно уделять внимание благоустройству пристанционных территорий.

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московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), общественный транспорт, андрей воробьев