Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: модернизация очистных сооружений должна проходить досрочно - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811264084.html
Воробьев: модернизация очистных сооружений должна проходить досрочно
Воробьев: модернизация очистных сооружений должна проходить досрочно - РИА Новости, 22.08.2022
Воробьев: модернизация очистных сооружений должна проходить досрочно
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание срокам сдачи очистных объектов, стараясь проводить работы раньше запланированного... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:01
2022-08-22T13:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жкх
вода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799185437_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8600d87217d3e3cbc588533e009727a.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание срокам сдачи очистных объектов, стараясь проводить работы раньше запланированного срока.Ранее Воробьев сообщал, что правительством Российской Федерации было одобрено Подмосковью выделение двух льготных займов из Фонда реформированию ЖКХ."У нас большая программа по модернизации очистных. Важно, чтобы все объекты сдавались в срок, а лучше досрочно", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
https://ria.ru/20220818/stroitelstvo-1810382774.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799185437_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_9cdbc10a4c7c02982a3a243b6d9f0ab2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), жкх, вода
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ, Вода
13:01 22.08.2022
 

Воробьев: модернизация очистных сооружений должна проходить досрочно

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время интервью на радио Sputnik
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время интервью на радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время интервью на радио Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание срокам сдачи очистных объектов, стараясь проводить работы раньше запланированного срока.
Ранее Воробьев сообщал, что правительством Российской Федерации было одобрено Подмосковью выделение двух льготных займов из Фонда реформированию ЖКХ.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 10:29Новости Подмосковья
Глава Подмосковья: строительство медицинских объектов идет с опережением
"У нас большая программа по модернизации очистных. Важно, чтобы все объекты сдавались в срок, а лучше досрочно", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖКХВода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала