https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811264084.html
Воробьев: модернизация очистных сооружений должна проходить досрочно
Воробьев: модернизация очистных сооружений должна проходить досрочно - РИА Новости, 22.08.2022
Воробьев: модернизация очистных сооружений должна проходить досрочно
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание срокам сдачи очистных объектов, стараясь проводить работы раньше запланированного... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:01
2022-08-22T13:01
2022-08-22T13:01
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание срокам сдачи очистных объектов, стараясь проводить работы раньше запланированного срока.Ранее Воробьев сообщал, что правительством Российской Федерации было одобрено Подмосковью выделение двух льготных займов из Фонда реформированию ЖКХ."У нас большая программа по модернизации очистных. Важно, чтобы все объекты сдавались в срок, а лучше досрочно", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), жкх, вода
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