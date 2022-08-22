https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811264084.html

Воробьев: модернизация очистных сооружений должна проходить досрочно

Воробьев: модернизация очистных сооружений должна проходить досрочно - РИА Новости, 22.08.2022

Воробьев: модернизация очистных сооружений должна проходить досрочно

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание срокам сдачи очистных объектов, стараясь проводить работы раньше запланированного... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T13:01

2022-08-22T13:01

2022-08-22T13:01

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание срокам сдачи очистных объектов, стараясь проводить работы раньше запланированного срока.Ранее Воробьев сообщал, что правительством Российской Федерации было одобрено Подмосковью выделение двух льготных займов из Фонда реформированию ЖКХ."У нас большая программа по модернизации очистных. Важно, чтобы все объекты сдавались в срок, а лучше досрочно", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.

https://ria.ru/20220818/stroitelstvo-1810382774.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жкх, вода