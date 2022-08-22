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Власти Подмосковья фиксируют снижение цен на овощи - РИА Новости, 22.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811248837.html
Власти Подмосковья фиксируют снижение цен на овощи
Власти Подмосковья фиксируют снижение цен на овощи - РИА Новости, 22.08.2022
Власти Подмосковья фиксируют снижение цен на овощи
Власти Московской области фиксируют снижение цен на свежие овощи, реализуемые торговыми предприятиями и на рынках региона, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:28
2022-08-22T12:28
новости подмосковья
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Власти Московской области фиксируют снижение цен на свежие овощи, реализуемые торговыми предприятиями и на рынках региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."За неделю с 8 по 15 августа в Московской области цены на свежие огурцы снизились на 9%, на белокочанную капусту – на 7,5%, на картофель – на 6%. На 4% подешевели томаты и морковь. Такой уровень цен связан с поступлением на рынок продукции нового урожая", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.Всего с начала года темп снижения цены на огурцы составил 57,1%, на свежую белокочанную капусту – 53,9%, на свежие томаты – 33,8 %, на картофель – 15,9%.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
12:28 22.08.2022
 

Власти Подмосковья фиксируют снижение цен на овощи

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОвощной отдел супермаркета
Овощной отдел супермаркета - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Овощной отдел супермаркета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Власти Московской области фиксируют снижение цен на свежие овощи, реализуемые торговыми предприятиями и на рынках региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"За неделю с 8 по 15 августа в Московской области цены на свежие огурцы снизились на 9%, на белокочанную капусту – на 7,5%, на картофель – на 6%. На 4% подешевели томаты и морковь. Такой уровень цен связан с поступлением на рынок продукции нового урожая", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.
Свекла - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 17:02Новости Подмосковья
Аграрии Подмосковья ожидают рост урожая с открытого грунта
Всего с начала года темп снижения цены на огурцы составил 57,1%, на свежую белокочанную капусту – 53,9%, на свежие томаты – 33,8 %, на картофель – 15,9%.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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