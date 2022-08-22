https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811248837.html
Власти Подмосковья фиксируют снижение цен на овощи
Власти Подмосковья фиксируют снижение цен на овощи - РИА Новости, 22.08.2022
Власти Подмосковья фиксируют снижение цен на овощи
Власти Московской области фиксируют снижение цен на свежие овощи, реализуемые торговыми предприятиями и на рынках региона, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:28
2022-08-22T12:28
2022-08-22T12:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Власти Московской области фиксируют снижение цен на свежие овощи, реализуемые торговыми предприятиями и на рынках региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."За неделю с 8 по 15 августа в Московской области цены на свежие огурцы снизились на 9%, на белокочанную капусту – на 7,5%, на картофель – на 6%. На 4% подешевели томаты и морковь. Такой уровень цен связан с поступлением на рынок продукции нового урожая", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.Всего с начала года темп снижения цены на огурцы составил 57,1%, на свежую белокочанную капусту – 53,9%, на свежие томаты – 33,8 %, на картофель – 15,9%.
https://ria.ru/20220815/urozhay-1809781084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)