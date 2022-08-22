https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811248837.html

Власти Подмосковья фиксируют снижение цен на овощи

Власти Подмосковья фиксируют снижение цен на овощи - РИА Новости, 22.08.2022

Власти Подмосковья фиксируют снижение цен на овощи

Власти Московской области фиксируют снижение цен на свежие овощи, реализуемые торговыми предприятиями и на рынках региона, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:28

2022-08-22T12:28

2022-08-22T12:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Власти Московской области фиксируют снижение цен на свежие овощи, реализуемые торговыми предприятиями и на рынках региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."За неделю с 8 по 15 августа в Московской области цены на свежие огурцы снизились на 9%, на белокочанную капусту – на 7,5%, на картофель – на 6%. На 4% подешевели томаты и морковь. Такой уровень цен связан с поступлением на рынок продукции нового урожая", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.Всего с начала года темп снижения цены на огурцы составил 57,1%, на свежую белокочанную капусту – 53,9%, на свежие томаты – 33,8 %, на картофель – 15,9%.

https://ria.ru/20220815/urozhay-1809781084.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)