https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811236374.html

В Подмосковье построят 25 коммерческих объектов

В Подмосковье построят 25 коммерческих объектов - РИА Новости, 22.08.2022

В Подмосковье построят 25 коммерческих объектов

На сопровождение в Центр содействия строительству Подмосковья за прошедшую неделю поступило 25 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:54

2022-08-22T11:54

2022-08-22T11:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительству Подмосковья за прошедшую неделю поступило 25 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 25 проектов. Из них: 10 – объекты крупного бизнеса, 15 – малого", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов поступила заявка на строительство шести птичников на участке 138 гектаров в Наро-Фоминском городском округе.

https://ria.ru/20220815/urozhay-1809781084.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)