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Почти 7,5 тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья - РИА Новости, 22.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811235035.html
Почти 7,5 тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья
Почти 7,5 тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья - РИА Новости, 22.08.2022
Почти 7,5 тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья
Почти 7,5 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области в рамках акции "Проверь здоровье в парке", говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:49
2022-08-22T11:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
долгопрудный
серпухов
светлана стригункова
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Почти 7,5 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области в рамках акции "Проверь здоровье в парке", говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.В прошедшие выходные бригады врачей работали в 28 округах, в том числе в Серпухове, Долгопрудном, Егорьевске и других. Жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования."Акция "Проверь свое здоровье в парке" проводится в регионе с начала июня. Мы видим, что жителям очень нравится такой формат. За прошедшие выходные свое здоровье проверили почти 500 человек, а с начала проведения акции уже почти 7,5 тысяч", – приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), долгопрудный, серпухов, светлана стригункова , здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Долгопрудный, Серпухов, Светлана Стригункова , Здоровье - Общество
11:49 22.08.2022
 

Почти 7,5 тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВрач-терапевт измеряет давление пациентке
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Врач-терапевт измеряет давление пациентке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Почти 7,5 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области в рамках акции "Проверь здоровье в парке", говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
В прошедшие выходные бригады врачей работали в 28 округах, в том числе в Серпухове, Долгопрудном, Егорьевске и других. Жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.
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"Акция "Проверь свое здоровье в парке" проводится в регионе с начала июня. Мы видим, что жителям очень нравится такой формат. За прошедшие выходные свое здоровье проверили почти 500 человек, а с начала проведения акции уже почти 7,5 тысяч", – приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДолгопрудныйСерпуховСветлана СтригунковаЗдоровье - Общество
 
 
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