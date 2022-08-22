https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811235035.html
Почти 7,5 тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья
Почти 7,5 тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья - РИА Новости, 22.08.2022
Почти 7,5 тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья
Почти 7,5 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области в рамках акции "Проверь здоровье в парке", говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:49
2022-08-22T11:49
2022-08-22T11:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
долгопрудный
серпухов
светлана стригункова
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770861300_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_60e31188a3e388593a833a859b3eb2c8.jpg
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Почти 7,5 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области в рамках акции "Проверь здоровье в парке", говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.В прошедшие выходные бригады врачей работали в 28 округах, в том числе в Серпухове, Долгопрудном, Егорьевске и других. Жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования."Акция "Проверь свое здоровье в парке" проводится в регионе с начала июня. Мы видим, что жителям очень нравится такой формат. За прошедшие выходные свое здоровье проверили почти 500 человек, а с начала проведения акции уже почти 7,5 тысяч", – приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20220818/stroitelstvo-1810382774.html
московская область (подмосковье)
долгопрудный
серпухов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770861300_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ec6ea70c15aee8711db34f68a5eca7d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), долгопрудный, серпухов, светлана стригункова , здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Долгопрудный, Серпухов, Светлана Стригункова , Здоровье - Общество