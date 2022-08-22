https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811235035.html

Почти 7,5 тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья

Почти 7,5 тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья - РИА Новости, 22.08.2022

Почти 7,5 тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья

Почти 7,5 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области в рамках акции "Проверь здоровье в парке", говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:49

2022-08-22T11:49

2022-08-22T11:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

долгопрудный

серпухов

светлана стригункова

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Почти 7,5 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области в рамках акции "Проверь здоровье в парке", говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.В прошедшие выходные бригады врачей работали в 28 округах, в том числе в Серпухове, Долгопрудном, Егорьевске и других. Жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования."Акция "Проверь свое здоровье в парке" проводится в регионе с начала июня. Мы видим, что жителям очень нравится такой формат. За прошедшие выходные свое здоровье проверили почти 500 человек, а с начала проведения акции уже почти 7,5 тысяч", – приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

https://ria.ru/20220818/stroitelstvo-1810382774.html

московская область (подмосковье)

долгопрудный

серпухов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), долгопрудный, серпухов, светлана стригункова , здоровье - общество