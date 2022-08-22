https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811228317.html

Минэкологии Подмосковья держит на контроле ситуацию с задымлением

Минэкологии Подмосковья держит на контроле ситуацию с задымлением - РИА Новости, 22.08.2022

Минэкологии Подмосковья держит на контроле ситуацию с задымлением

Министерство экологии и природопользования держит на контроле ситуацию в муниципалитетах Подмосковья, на которые могут оказывать влияние пожар, продолжающийся в РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:18

2022-08-22T11:18

2022-08-22T11:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811072878_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_82d432ce83f145f323771c53c5d2a43a.jpg

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Министерство экологии и природопользования держит на контроле ситуацию в муниципалитетах Подмосковья, на которые могут оказывать влияние пожар, продолжающийся в соседней Рязанской области, говорится в сообщении ведомства."За последние сутки мобильные лаборатории работали в 11 муниципальных образованиях, Наблюдения велись в городских округах Зарайск, Серпухов, Чехов, Коломна, Егорьевск, Воскресенск, Шатура, Подольск, Домодедово, а также в Балашихе и Красногорске. Концентрации основных продуктов сгорания – соединений азота, углерода и взвешенных частиц – колебались от 0,1 до 0,6 ПДК. Мы продолжаем контролировать ситуацию", - приводятся слова главы ведомства Тихона Фирсова.Он добавил, что угроз для жизни и здоровья жителей Подмосковья нет, посоветовал следовать выпущенным накануне рекомендаций управления Роспотребнадзора по Московской области."В период задымления лучше ограничить пребывание детей на игровых площадках, снизить нагрузки во время занятий спортом и физического труда на открытом воздухе, использовать медицинские маски, регулярно производить влажную уборку и обильно пить – лучше всего щелочную минеральную воду, несладкий отвар шиповника, зеленый чай", - приводится в сообщении.

https://ria.ru/20220817/podmoskove-1810158400.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), природные пожары в россии