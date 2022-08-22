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Современный парк стоимостью 100 млн руб открылся в небольшом поселке в Югре - РИА Новости, 22.08.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220822/park-1811358665.html
Современный парк стоимостью 100 млн руб открылся в небольшом поселке в Югре
Современный парк стоимостью 100 млн руб открылся в небольшом поселке в Югре - РИА Новости, 22.08.2022
Современный парк стоимостью 100 млн руб открылся в небольшом поселке в Югре
Современный парк "Мечта" с детскими и спортивными площадками, в реализацию которого вложено более 100 миллионов рублей, открылся в поселке городского типа... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:54
2022-08-22T16:54
ханты-мансийский автономный округ
общество
городское хозяйство москвы
сургутский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Современный парк "Мечта" с детскими и спортивными площадками, в реализацию которого вложено более 100 миллионов рублей, открылся в поселке городского типа Федоровский в Югре, сообщает администрация Сургутского района.Проект парка на площади 28 тысяч квадратных метров был реализован с учетом предложений местных жителей, в нем предусмотрены зоны для тихого, семейного и активного отдыха, в том числе маломобильных групп людей и инвалидов. В парке также есть площадка с тренажерами, скейт-парк и площадка арт-объектов. Современная и комфортная зона отдыха представлена дизайнерскими беседками и художественным освещением, стильными скамейками с USB-разъемми, зоной Wi-Fi и креативными арт-пространствами."Поздравляю жителей Федоровского с открытием этого замечательного парка. На самом деле наше участие сильно преувеличено – мы всего лишь строительство профинансировали. Этот парк – заслуга Николая Ульяновича Рудышина, его команды. Берегите, пожалуйста, этот парк, чтобы он как можно дольше послужил вам и вы могли проводить здесь время с хорошим настроением", - сказал на открытии парка глава Сургутского района Андрей Трубецкой.По данным администрации района, в реализацию проекта вложено более 100 миллионов рублей, из которых 61,5 миллиона – средства из бюджета муниципалитета.
https://ria.ru/20220819/muzey-1810775567.html
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общество, городское хозяйство москвы, сургутский район
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество, Городское хозяйство Москвы, Сургутский район
16:54 22.08.2022
 
Современный парк стоимостью 100 млн руб открылся в небольшом поселке в Югре

Современный парк стоимостью 100 миллионов рублей открылся в небольшом поселке в Югре

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкГород Ханты-Мансийск
Город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Современный парк "Мечта" с детскими и спортивными площадками, в реализацию которого вложено более 100 миллионов рублей, открылся в поселке городского типа Федоровский в Югре, сообщает администрация Сургутского района.
Проект парка на площади 28 тысяч квадратных метров был реализован с учетом предложений местных жителей, в нем предусмотрены зоны для тихого, семейного и активного отдыха, в том числе маломобильных групп людей и инвалидов. В парке также есть площадка с тренажерами, скейт-парк и площадка арт-объектов. Современная и комфортная зона отдыха представлена дизайнерскими беседками и художественным освещением, стильными скамейками с USB-разъемми, зоной Wi-Fi и креативными арт-пространствами.
"Поздравляю жителей Федоровского с открытием этого замечательного парка. На самом деле наше участие сильно преувеличено – мы всего лишь строительство профинансировали. Этот парк – заслуга Николая Ульяновича Рудышина, его команды. Берегите, пожалуйста, этот парк, чтобы он как можно дольше послужил вам и вы могли проводить здесь время с хорошим настроением", - сказал на открытии парка глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
По данным администрации района, в реализацию проекта вложено более 100 миллионов рублей, из которых 61,5 миллиона – средства из бюджета муниципалитета.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоГородское хозяйство МосквыСургутский район
 
 
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