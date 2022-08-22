https://ria.ru/20220822/park-1811358665.html

Современный парк стоимостью 100 млн руб открылся в небольшом поселке в Югре

Современный парк стоимостью 100 млн руб открылся в небольшом поселке в Югре - РИА Новости, 22.08.2022

Современный парк стоимостью 100 млн руб открылся в небольшом поселке в Югре

Современный парк "Мечта" с детскими и спортивными площадками, в реализацию которого вложено более 100 миллионов рублей, открылся в поселке городского типа... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:54

2022-08-22T16:54

2022-08-22T16:54

ханты-мансийский автономный округ

общество

городское хозяйство москвы

сургутский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Современный парк "Мечта" с детскими и спортивными площадками, в реализацию которого вложено более 100 миллионов рублей, открылся в поселке городского типа Федоровский в Югре, сообщает администрация Сургутского района.Проект парка на площади 28 тысяч квадратных метров был реализован с учетом предложений местных жителей, в нем предусмотрены зоны для тихого, семейного и активного отдыха, в том числе маломобильных групп людей и инвалидов. В парке также есть площадка с тренажерами, скейт-парк и площадка арт-объектов. Современная и комфортная зона отдыха представлена дизайнерскими беседками и художественным освещением, стильными скамейками с USB-разъемми, зоной Wi-Fi и креативными арт-пространствами."Поздравляю жителей Федоровского с открытием этого замечательного парка. На самом деле наше участие сильно преувеличено – мы всего лишь строительство профинансировали. Этот парк – заслуга Николая Ульяновича Рудышина, его команды. Берегите, пожалуйста, этот парк, чтобы он как можно дольше послужил вам и вы могли проводить здесь время с хорошим настроением", - сказал на открытии парка глава Сургутского района Андрей Трубецкой.По данным администрации района, в реализацию проекта вложено более 100 миллионов рублей, из которых 61,5 миллиона – средства из бюджета муниципалитета.

https://ria.ru/20220819/muzey-1810775567.html

сургутский район

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, городское хозяйство москвы, сургутский район