16:35 22.08.2022 (обновлено: 22:08 22.08.2022)
Маккеллен пообещал пранкерам возглавить "гей-парад имени Бандеры" в Киеве
Актер Маккеллен захотел возглавить с Зеленским "гей-парад имени Бандеры" в Киеве
© AP Photo / Invision/ Joel RyanБританский актер Иэн Маккеллен
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
Британский актер Иэн Маккеллен. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Британский актер Иэн Маккеллен, известный по роли волшебника Гэндальфа в фильме "Властелин колец", в разговоре с Вованом и Лексусом, представившимися Владимиром Зеленским, согласился возглавить вместе с ним "гей-парад имени Степана Бандеры в Киеве". Видео пранкеры опубликовали на Rutube-канале.
"Я хочу провести гей-фестиваль имени Бандеры в Киеве", — заявил игравший роль Зеленского актер.
Британский артист, более 30 лет назад совершивший "каминг-аут", согласился в этом поучаствовать.
"Вы будете возглавлять этот фестиваль, мы вместе с вами будем его открывать", — пообещали ему пранкеры.
Кроме того, исполнитель роли Гэндальфа во "Властелине колец" показал на видео бутафорский меч, который служил ему реквизитом во время съемок в фильме, — его он пообещал подарить Зеленскому.
Пранкеры также вспомнили известную фразу персонажа Маккеллена из "Властелина колец" и попросили произнести ее уже в адрес Зеленского. You shall not pass! ("Ты не пройдешь!") — крикнул Маккеллен "Зеленскому".
Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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