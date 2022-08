https://ria.ru/20220822/parad-1811352976.html

Маккеллен пообещал пранкерам возглавить "гей-парад имени Бандеры" в Киеве

Британский актер Иэн Маккеллен, известный по роли волшебника Гэндальфа в фильме "Властелин колец", в разговоре с Вованом и Лексусом, представившимися Владимиром РИА Новости, 22.08.2022

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Британский актер Иэн Маккеллен, известный по роли волшебника Гэндальфа в фильме "Властелин колец", в разговоре с Вованом и Лексусом, представившимися Владимиром Зеленским, согласился возглавить вместе с ним "гей-парад имени Степана Бандеры в Киеве". Видео пранкеры опубликовали на Rutube-канале."Я хочу провести гей-фестиваль имени Бандеры в Киеве", — заявил игравший роль Зеленского актер.Британский артист, более 30 лет назад совершивший "каминг-аут", согласился в этом поучаствовать."Вы будете возглавлять этот фестиваль, мы вместе с вами будем его открывать", — пообещали ему пранкеры.Кроме того, исполнитель роли Гэндальфа во "Властелине колец" показал на видео бутафорский меч, который служил ему реквизитом во время съемок в фильме, — его он пообещал подарить Зеленскому.Пранкеры также вспомнили известную фразу персонажа Маккеллена из "Властелина колец" и попросили произнести ее уже в адрес Зеленского. You shall not pass! ("Ты не пройдешь!") — крикнул Маккеллен "Зеленскому".Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.* Запрещенная в России экстремистская организация.

