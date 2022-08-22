Рейтинг@Mail.ru
Маккеллен пообещал пранкерам возглавить "гей-парад имени Бандеры" в Киеве - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220822/parad-1811352976.html
Маккеллен пообещал пранкерам возглавить "гей-парад имени Бандеры" в Киеве
Маккеллен пообещал пранкерам возглавить "гей-парад имени Бандеры" в Киеве - РИА Новости, 22.08.2022
Маккеллен пообещал пранкерам возглавить "гей-парад имени Бандеры" в Киеве
Британский актер Иэн Маккеллен, известный по роли волшебника Гэндальфа в фильме "Властелин колец", в разговоре с Вованом и Лексусом, представившимися Владимиром РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:35
2022-08-22T22:08
в мире
украина
иэн маккеллен
организация украинских националистов
украинская повстанческая армия
петр порошенко
владимир зеленский
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101541/51/1015415195_0:0:3232:1818_1920x0_80_0_0_25ace67252c8588b330d3c0cfe87571d.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Британский актер Иэн Маккеллен, известный по роли волшебника Гэндальфа в фильме "Властелин колец", в разговоре с Вованом и Лексусом, представившимися Владимиром Зеленским, согласился возглавить вместе с ним "гей-парад имени Степана Бандеры в Киеве". Видео пранкеры опубликовали на Rutube-канале."Я хочу провести гей-фестиваль имени Бандеры в Киеве", — заявил игравший роль Зеленского актер.Британский артист, более 30 лет назад совершивший "каминг-аут", согласился в этом поучаствовать."Вы будете возглавлять этот фестиваль, мы вместе с вами будем его открывать", — пообещали ему пранкеры.Кроме того, исполнитель роли Гэндальфа во "Властелине колец" показал на видео бутафорский меч, который служил ему реквизитом во время съемок в фильме, — его он пообещал подарить Зеленскому.Пранкеры также вспомнили известную фразу персонажа Маккеллена из "Властелина колец" и попросили произнести ее уже в адрес Зеленского. You shall not pass! ("Ты не пройдешь!") — крикнул Маккеллен "Зеленскому".Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220811/evrosoyuz-1808563626.html
https://ria.ru/20211109/rpts-1758322663.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101541/51/1015415195_0:0:3232:2424_1920x0_80_0_0_7f057b2614493500b51bd0d0b2d881cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, иэн маккеллен, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, петр порошенко, владимир зеленский, новости культуры
В мире, Украина, Иэн Маккеллен, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Новости культуры
16:35 22.08.2022 (обновлено: 22:08 22.08.2022)
 
Маккеллен пообещал пранкерам возглавить "гей-парад имени Бандеры" в Киеве

Актер Маккеллен захотел возглавить с Зеленским "гей-парад имени Бандеры" в Киеве

© AP Photo / Invision/ Joel RyanБританский актер Иэн Маккеллен
Британский актер Иэн Маккеллен - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
Британский актер Иэн Маккеллен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Британский актер Иэн Маккеллен, известный по роли волшебника Гэндальфа в фильме "Властелин колец", в разговоре с Вованом и Лексусом, представившимися Владимиром Зеленским, согласился возглавить вместе с ним "гей-парад имени Степана Бандеры в Киеве". Видео пранкеры опубликовали на Rutube-канале.
"Я хочу провести гей-фестиваль имени Бандеры в Киеве", — заявил игравший роль Зеленского актер.
Мужчина устанавливает звезды на флаге ЕС - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 08:00
"Имперские амбиции и русофобия". В Европе может появиться новый хозяин
Британский артист, более 30 лет назад совершивший "каминг-аут", согласился в этом поучаствовать.
"Вы будете возглавлять этот фестиваль, мы вместе с вами будем его открывать", — пообещали ему пранкеры.
Кроме того, исполнитель роли Гэндальфа во "Властелине колец" показал на видео бутафорский меч, который служил ему реквизитом во время съемок в фильме, — его он пообещал подарить Зеленскому.
Пранкеры также вспомнили известную фразу персонажа Маккеллена из "Властелина колец" и попросили произнести ее уже в адрес Зеленского. You shall not pass! ("Ты не пройдешь!") — крикнул Маккеллен "Зеленскому".
Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября 2021, 23:56Религия
В РПЦ сочли господдержку фильма об ЛГБТ на Украине провокацией верующих
 
В миреУкраинаИэн МаккелленОрганизация украинских националистовУкраинская повстанческая армияПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала