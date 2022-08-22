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Олег Орлов: ученые хотят проводить длительные миссии на РОС

Олег Орлов: ученые хотят проводить длительные миссии на РОС - РИА Новости, 22.08.2022

Олег Орлов: ученые хотят проводить длительные миссии на РОС

Макет перспективной российской орбитальной станции (РОС) был впервые представлен общественности на прошедшем на прошлой неделе в подмосковной Кубинке форуме... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:00

2022-08-22T11:00

2022-08-22T11:11

интервью

россия

олег орлов

институт медико-биологических проблем ран

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

ркк "энергия"

земля

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Макет перспективной российской орбитальной станции (РОС) был впервые представлен общественности на прошедшем на прошлой неделе в подмосковной Кубинке форуме "Армия-2022". Сейчас идёт проектирование этой станции, и разработчики собираются разместить её на высокоширотной орбите с наклонением порядка 97 градусов. Чем для космонавтов будет отличаться такой полет от орбиты с наклонением 51,6 градуса, на которой летает МКС, а также о том, какие эксперименты позволит проводить новая станция, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.– Олег Игоревич, какие научно-исследовательские работы по изучению возможности пребывания и вариантов деятельности космонавтов на будущей РОС ведет сейчас ИМБП?– В настоящее время ИМБП в составе кооперации участвует в разработке эскизного проекта космического комплекса российской орбитальной станции. Проектом предусмотрена в том числе оценка подходов к реализации на целевой орбите программ научно-прикладных исследований и экспериментов, в том числе длительных медицинских и с участием человека.– Какие преимущества для изучения человека даст полет по такой орбите?– Надеемся, что станция представит новый уровень возможностей в части реализации научных, в том числе медико-биологических, программ. И в части энергетики, интерфейсов, связи и тому подобное. Обсуждаемое наклонение, в силу особенностей радиационной обстановки, предоставляет уникальную возможность изучения влияния галактического излучения на биологические объекты, что, безусловно, важно для разработки систем обеспечения перспективных межпланетных полетов.– Планируется, что на РОС можно будет больше экспериментов проводить за бортом станции. Какие возможности для вас открываются в связи с этим?– Расширяются возможности проведения исследований по астробиологии и обеспечению планетарного карантина, например. Кроме того, предполагается, что станция будет взаимодействовать со свободно летающими модулями, что представляет интерес, в том числе, для биотехнологических исследований.– Чем создание систем жизнеобеспечения для РОС будет отличаться от таких же для МКС? В чем вы прогнозируете основные трудности?– У России богатый успешный опыт создания и эксплуатации систем жизнеобеспечения для полетов различной продолжительности и он, безусловно, может быть положен в основу. Другой вопрос, что одной из важных задач РОС является отработка технологий адаптации человека к условиям жизнедеятельности применительно к задачам межпланетных полетов. А это значит, что РОС должна служить платформой для испытаний и опытной эксплуатации методических и технологических разработок, которые в перспективе найдут применение в пилотируемых миссиях за пределы орбиты Земли.– Какие эксперименты по вашей линии будут проведены на РОС впервые в истории российской или мировой космонавтики?– Например, если получится создать модуль с центрифугой короткого радиуса (или сокращенно – ЦКР) для отработки вопросов искусственной гравитации. Об этом мечтают специалисты многих стран. Наш приоритет в мировой космонавтике будет неоспорим.– Насколько реализуема установка на РОС центрифуги короткого радиуса? И нужна ли она при относительно непродолжительных миссиях?– Этот проект в предварительном плане проработан со специалистами Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" и получил принципиальную поддержку на государственном уровне. Но пока проектно-конструкторские работы не финансируются. Использование искусственной гравитации с применением ЦКР должно оказаться эффективным элементом системы профилактики в условиях межпланетных полетов и планетных баз. Однако, у нас есть основания считать, что и в условиях орбитальных полетов такой комплекс позволит повысить эффективность профилактики, а, возможно, и сократит общее время, затрачиваемое космонавтами для профилактических мероприятий.– Какие риски, кроме радиационных, несет в себе полет по высокоширотной орбите? Как их можно парировать?– Радиационные риски разноплановые. Это не только вопросы общей дозовой нагрузки и повышения доли компоненты галактического излучения. К радиационным рискам относят и некоторое повышение электронной составляющей, что необходимо будет учитывать при подготовке к обеспечению внекорабельной деятельности. Потенциальным риском являются серии мощных солнечных вспышек, что случается редко, но, тем не менее, требует проработки путей "парирования". Среди других потенциальных рисков – возникновение нештатных ситуаций на этапе выведения. Работа в части управления рисками продолжается в рамках эскизного проектирования и пока противопоказаний к пилотируемым полетам на высокоширотную орбиту не установлено.– Вы говорили, что нормативы по общим показателям радиационного риска не будут превышены у космонавтов даже при полете в течение 10-11 месяцев на высокоширотной орбите. Почему же экспедиции на РОС планируется все-таки ограничить двумя неделями? Не станет ли преградой для проведения медико-биологических экспериментов то, что экипажи будут находиться на станции столь короткое время?– Такие ограничения не имеют отношения к вопросам медико-биологического обеспечения. На самом деле, вопрос о предполагаемой длительности экспедиций на РОС, на мой взгляд, не менее принципиален, чем выбор наклонения орбиты. Если декларировать возможность длительных экспедиций, это значит, что станция будет проектироваться и создаваться с учетом необходимости их обеспечения. Другое дело, что длительность экспедиций может при этом быть различной на разных этапах развертывания станции или в соответствии с особенностями программы в тот или иной период времени. Если декларировать возможность исключительно коротких полетов, тогда нет необходимости в полной мере вкладываться в системы жизнеобеспечения, включая медицинскую профилактику. Можно ограничиться некоторым "упрощенным" вариантом. Только в этом случае, длительные полеты провести уже будет невозможно. По крайней мере, без специальной подготовки, возможно длительной и затратной. Для коротких полетов, безусловно, и научная программа будет другой. Полагаю, что наши амбиции в части обеспечения межпланетных миссий придется, в этом случае, существенным образом умерить.– Мне кажется, что вопрос в целеполагании. Если РОС рассматривать как технологическую обслуживаемую платформу, то тогда, действительно, длительные экспедиции вряд ли необходимы. Прекрасная задача обеспечения эксплуатации, с участием человека, современной технологической платформы на околоземной орбите. Только к развитию пилотируемой космонавтики это не имеет никакого отношения. Надеюсь, вопросы длительности экспедиций на РОСС еще будут обсуждаться в процессе эскизного проектирования.– Почему для создания РОС нельзя использовать модули российского сегмента МКС? Насколько тяжела ситуация с контаминацией МКС? Это же в полной мере относится и к самым новым модулям "Наука" и "Причал"?– Анализ результатов микробиологического мониторинга среды обитания модулей РС МКС, проводимого в рамках штатных операций медицинского контроля свидетельствует, что состояние среды обитания МКС ухудшается. Это объективный процесс. Обобщенные результаты показывают, что в 65% проанализированных проб последних экспедиций были обнаружены микроорганизмы в количествах, превышающих нормативные требования. Среди представителей бактериальной флоры, выделенных из среды обитания МКС, были идентифицированы виды, имеющие медицинское значение и способные при иммунодефиците организма человека. вызывать аллергические реакции и некоторые виды заболеваний мягких тканей и верхних дыхательных путей.Выделенные виды грибов, кроме того, способны заражать материалы, приборы и оборудование модулей в процессе эксплуатации, что является техническими рисками. В результате жизнедеятельности этих микроорганизмов происходит выход из строя оборудования, что произошло, кстати, на ОС "МИР" с прибором коммутационной связи.Таким образом, создания РОС из модулей РС МКС приведет к перекрестному переносу микрофлоры модулей на новые модули РОС; к появлению на РОС потенциально патогенных бактерий медицинского значения и бактерий/грибов – биодеструкторов (технофилов) участвующих в процессах биодеструкции материалов. В результате естественные процессы будут существенно ускорены.Однако, специалисты утверждают, что перевод модулей РС МКС на высокоширотную орбиту невозможен технически.– У вас с "Роскосмосом" заключено соглашение о проведении комплексной НИР по отработке технологий для полетов в дальний космос. Когда завершится эта работа, и какие основные результаты вы хотите получить?– Работу предполагается вести до 2025 года. В рамках данной НИР, в частности, планируется теоретическое и экспериментальное обоснование методов и средств управления радиационным риском при осуществлении межпланетных космических полетов, в том числе, совершенствования средств мониторинга радиационной обстановки, средств физической защиты космонавтов от радиационного воздействия, а также изучение перспективных фармакологических и нефармакологических средств профилактики. Также предполагается изучение влияния на различные биологические объекты и их системы гипомагнитных условий – еще одного фактора риска осуществления межпланетных космических полетов, который остается до настоящего времени плохо изученным.В целях создания научно-технического задела в области использования перспективных интеллектуальных информационно-коммуникационных технологий медико-биологического обеспечения межпланетных космических полетов, с учетом автономности таких миссий, планируются аналитические и экспериментальные исследования, направленные на создание систем управления медицинскими данными, автономной диагностики и экспертной оценки состояния здоровья, а также изучение возможностей применения роботизированных систем при оказании медицинской помощи членам экипажа.Перспективность биологической системы жизнеобеспечения обоснована специалистами в области космической биологии десятилетия назад. Однако, с постановкой практических задач по подготовке к освоению дальнего космоса и с учетом современного уровня развития биологии, возникает необходимость поиска наиболее эффективных биологических объектов, а также технологических приемов их культивирования в условиях космического полета, определения места элементов биологических систем в повышении эффективности системы жизнеобеспечения пилотируемых космических комплексов в целом.Временное погружение экипажа в состояние искусственной гибернации активно обсуждается как одно из технологических решений обеспечения длительных полетов в дальний космос. В данной работе планируется оценка перспективности применения с этой целью психотехнологий, индуцирующих измененные состояния, практикуемых в традиционных культурах народов Азии.– Участники из каких стран войдут в состав экипажа SIRIUS-23? Когда будет известна точная дата начала эксперимента? Сохраняются ли планы по проведению трех годовых изоляций?– Программа не пересматривалась. Первая годовая изоляция (СИРИУС-23) начнется в третьем-четвертом квартале следующего года. Состав участников, согласно графику подготовки, будет согласован позже. В настоящее время мы получаем предложения международных партнеров, заинтересованных к участию в эксперименте.– Когда будет запущен спутник "Бион-М" №2? Когда возможен запуск "Биона-М" №3 для медико-биологической индикации высокоширотной орбиты?– Запуск биоспутника "БИОН-М" №2, скорее всего, состоится в 24 году. Относительно "БИОНА – М" №3, мы предполагаем возможность его запуска в 2027-2028 годах при условии начала работ в 2023 году. Пока ответа на наше предложение не поступало.– Сохраняются ли планы по отправке на орбиту ученых, специально подготовленных для короткого полета? Когда может произойти такой полет?– Пока идея не получила развития. Полагаю, что вернуться к этому вопросу можно будет при разработке программы пилотируемых полетов на заключительном этапе эксплуатации РС МКС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, олег орлов, институт медико-биологических проблем ран, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ркк "энергия", земля