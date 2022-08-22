https://ria.ru/20220822/orkestr-1811223435.html

В фестивале "Спасская башня" впервые примут участие музыканты из Венесуэлы

В фестивале "Спасская башня" впервые примут участие музыканты из Венесуэлы - РИА Новости, 22.08.2022

В фестивале "Спасская башня" впервые примут участие музыканты из Венесуэлы

Оркестр вооруженных сил Венесуэлы впервые выступит на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который в 15-й раз пройдет с 26 августа по 4... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T10:56

2022-08-22T10:56

2022-08-22T11:09

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Оркестр вооруженных сил Венесуэлы впервые выступит на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который в 15-й раз пройдет с 26 августа по 4 сентября на Красной площади Москвы, сообщает пресс-служба фестиваля."Большой марширующий оркестр национальных вооруженных сил Боливарианской Республики Венесуэла имени верховного главнокомандующего Уго Рафаэля Чавеса Фриаса впервые примет участие в международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", — говорится в сообщении.В письме гендиректора отдела по интеграции и иностранным делам минобороны Венесуэлы, адмирала Мариани Мата Кихада, направленном в адрес фестиваля, отмечается, что для оркестра является особой честью впервые принять участие в фестивале."Адмирал Мариани Мата Кихада также отметила, что участие оркестра в московском фестивале будет способствовать укреплению дружественного военно-патриотического союза двух стран", — добавили в пресс-службе.В выступление венесуэльского коллектива включены марш "Индеец и Конкистадор" (О. К. Серпа), а также песни "Флаг Венесуэлы" (Ф. Пачеко), "Сияющий светлячок" (Х. Р. Маркан), "Кармела" (Л. Вера), "Гайана" (К. Мендоса), "Птичка" (А. Кустодио Лойола), "Степная душа" (П. Э. Гутиеррес), "Вива, Венесуэла!" (М. Диас) и "Ослица" (Х. Р. Маркано).

https://ria.ru/20220811/sklyar-1808846855.html

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Екатерина Зайцева

россия, венесуэла, спасская башня, общество