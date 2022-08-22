https://ria.ru/20220822/orkestr-1811223435.html
В фестивале "Спасская башня" впервые примут участие музыканты из Венесуэлы
В фестивале "Спасская башня" впервые примут участие музыканты из Венесуэлы - РИА Новости, 22.08.2022
В фестивале "Спасская башня" впервые примут участие музыканты из Венесуэлы
Оркестр вооруженных сил Венесуэлы впервые выступит на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который в 15-й раз пройдет с 26 августа по 4... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T10:56
2022-08-22T10:56
2022-08-22T11:09
культура
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Оркестр вооруженных сил Венесуэлы впервые выступит на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который в 15-й раз пройдет с 26 августа по 4 сентября на Красной площади Москвы, сообщает пресс-служба фестиваля."Большой марширующий оркестр национальных вооруженных сил Боливарианской Республики Венесуэла имени верховного главнокомандующего Уго Рафаэля Чавеса Фриаса впервые примет участие в международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", — говорится в сообщении.В письме гендиректора отдела по интеграции и иностранным делам минобороны Венесуэлы, адмирала Мариани Мата Кихада, направленном в адрес фестиваля, отмечается, что для оркестра является особой честью впервые принять участие в фестивале."Адмирал Мариани Мата Кихада также отметила, что участие оркестра в московском фестивале будет способствовать укреплению дружественного военно-патриотического союза двух стран", — добавили в пресс-службе.В выступление венесуэльского коллектива включены марш "Индеец и Конкистадор" (О. К. Серпа), а также песни "Флаг Венесуэлы" (Ф. Пачеко), "Сияющий светлячок" (Х. Р. Маркан), "Кармела" (Л. Вера), "Гайана" (К. Мендоса), "Птичка" (А. Кустодио Лойола), "Степная душа" (П. Э. Гутиеррес), "Вива, Венесуэла!" (М. Диас) и "Ослица" (Х. Р. Маркано).
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россия, венесуэла, спасская башня, общество
Культура, Россия, Венесуэла, Спасская башня, Общество
10:56 22.08.2022 (обновлено: 11:09 22.08.2022)
В фестивале "Спасская башня" впервые примут участие музыканты из Венесуэлы
Оркестр вооруженных сил Венесуэлы впервые примет участие в фестивале "Спасская башня"
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.
Оркестр вооруженных сил Венесуэлы впервые выступит на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который в 15-й раз пройдет с 26 августа по 4 сентября на Красной площади Москвы, сообщает
пресс-служба фестиваля.
"Большой марширующий оркестр национальных вооруженных сил Боливарианской Республики Венесуэла имени верховного главнокомандующего Уго Рафаэля Чавеса Фриаса впервые примет участие в международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", — говорится в сообщении.
В письме гендиректора отдела по интеграции и иностранным делам минобороны Венесуэлы
, адмирала Мариани Мата Кихада, направленном в адрес фестиваля, отмечается, что для оркестра является особой честью впервые принять участие в фестивале.
"Адмирал Мариани Мата Кихада также отметила, что участие оркестра в московском фестивале будет способствовать укреплению дружественного военно-патриотического союза двух стран", — добавили в пресс-службе.
В выступление венесуэльского коллектива включены марш "Индеец и Конкистадор" (О. К. Серпа), а также песни "Флаг Венесуэлы" (Ф. Пачеко), "Сияющий светлячок" (Х. Р. Маркан), "Кармела" (Л. Вера), "Гайана" (К. Мендоса), "Птичка" (А. Кустодио Лойола), "Степная душа" (П. Э. Гутиеррес), "Вива, Венесуэла!" (М. Диас) и "Ослица" (Х. Р. Маркано).